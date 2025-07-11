Україна та ЄС запускають спільну ініціативу для розвитку оборонних технологій. Інвестиції складуть 100 мільйонів євро

Європейська Комісія в партнерстві з Україною оголосила про запуск ініціативи BraveTech EU для розвитку оборонних інновацій.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції з відновлення України в Римі 11 липня, передає Укрінформ.

"Метою спільної ініціативи є створення можливостей для європейської оборонної промисловості навчитися на українському досвіді впровадження оборонних інновацій. Також ця ініціатива спрямована на те, щоб допомогти дуже динамічній та інноваційній оборонній промисловості України масштабувати власні інновації, використовуючи потенціал оборонної промисловості Європейського Союзу", – сказав Кубілюс, високо оцінивши проєкт як унікальний у своєму роді.

Проєкт об'єднує Європейський оборонний фонд (EDF), Схему оборонних інновацій ЄС (EUDIS) та українську оборонну технологічну платформу Brave1 для створення єдиної системи для спільної розробки, випробування та розгортання передових оборонних рішень.

На думку Кубілюса, ЄС потрібно навчитися не лише виробляти дрони та інше сучасне військове обладнання, але й створити зовсім іншу екосистему для дуже інноваційного розвитку оборонних технологій.

Дії в рамках спільної ініціативи включатимуть оборонні хакатони, орієнтовані на Україну, встановлення зв'язків між українськими та європейськими фірмами та інвесторами, фінансування досліджень та розробок для європейських та українських стартапів, а також можливості підтримки розвитку технологій для оборонних потреб України та ЄС.

Перша фаза ініціативи передбачає запуск цілеспрямованих заходів для посилення співпраці й узгодження інноваційних зусиль, тоді як друга фаза стане періодом масштабного розширення, під час якого дії Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) та Інструмент підтримки України (USI) нададуть додаткові кошти.

Пропонується фінансування ЄС на суму до 50 млн євро, яке доповнюється 50 млн євро від уряду України, що посилить вплив спільних інвестицій.

Як зазначили в Єврокомісії, ініціатива є відповіддю на надзвичайне зростання інновацій та виробництва в Україні під час війни – з 1 млрд євро в 2022 році до 35 млрд євро в 2024 році – забезпечуючи гнучкі, готові до використання технології у рекордно короткі терміни.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Також повідомлялося, що Коаліція з розмінування від початку року залучила 93 млн євро для України.