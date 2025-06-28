Коаліція з розмінування від початку року залучила понад 90 мільйонів євро для України

Сума внесків на рахунки Коаліції спроможностей з розмінування України (DMCC) у 2025 році вже досягла 93 млн євро.

Про це стало відомо під час 14-ї зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції, що відбулась в Ісландії, повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що одним із основних результатів зустрічі стала деталізація пропозицій щодо внесків держав-учасниць коаліції для оснащення та підготовки підрозділів з розмінування Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковника Руслана Берегулі, завдяки міжнародній підтримці минулого року було розгорнуто реальні спроможності на місцях – "навчені фахівці працюють у найскладніших умовах; техніка, надана партнерами, щодня рятує життя людей".

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Коаліція спроможностей з розмінування України була створена у лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України.

В її склад входять 23 держави. Окрім Литви та Ісландії, це Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Велика Британія та, власне, Україна.

Раніше членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що для розмінування земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, знадобиться майже 1 трлн грн.

До того стало відомо, що в Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.