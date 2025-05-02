Аграріям цього року планують повернути 65 тисяч гектарів розмінованих сільгоспземель. Торік було в 4 рази більше

В Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.

Про це повідомив перший заступник міністра агарної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Висоцький нагадав, що минулого року було оглянуто та повернуто в обробіток 285 тис. га сільгоспугідь.

"Це суттєві площі. Вони повернені (аграріям в роботу, – ред.). Уже цього року і будуть засіватися. Перш за все, це Херсонська, Харківська область, а також Миколаївська область, що лідирують із погляду суттєвого розмінування", – розповів Висоцький.

Він також запевнив, що в межах існуючих контрольованих територій більшість сільгоспземель будуть розміновуватися.

За словами Висоцького, в Україні працюють декілька десятків операторів протимінної діяльності. Переважну більшість підтримують міжнародні організації. Крім того, в Україні працює державна програма, яка компенсує вартість розмінування всіх забруднених вибухонебезпечними речовинами і снарядами площ.

"Дійсно, основною проблемою залишаються люди, тому що не в усіх операторів достатньо персоналу, і це досить складна і позиційно небезпечна робота", – водночас зауважив Висоцький, проте додав, що в Україні створено всі передумови і сформована інфраструктура, які орієнтовані на максимально швидке повернення сільгоспземель у агровиробництво.

Раніше повідомлялося, що за три роки функціонування ринку землі в Україні купили або продали близько 3% від загального обсягу сільськогосподарських угідь. Вартість землі зросла з 34 тис. грн до 54 тис. грн за гектар.

Що відомо про розмінування сільгоспземель

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів оновив правила компенсації за розмінування сільгоспземель.

Від початку року українські аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них (84%) відхилили через невідповідність встановленим вимогам.

До того міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповідав, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель. За його словами, це призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.