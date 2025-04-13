Ринок землі: В Україні за три роки продали або купили 3% від загального обсягу сільгоспземель

За три роки функціонування ринку землі в Україні купили або продали близько 3% від загального обсягу сільськогосподарських угідь. Вартість землі зросла з 34 тис. грн до 54 тис. грн за гектар.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Ми зараз можемо говорити про функціонування близько трьох років ринку обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Які деякі основні цифри? В цілому за цей період було куплено-продано близько 3% від сільськогосподарських угод. Тобто це близько 1% на рік. Щоб ми розуміли, наприклад, в Європейському Союзі такий щорічний класичний обіг земель становить близько 2-3%. Тобто в нас наразі купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення менш активні, ніж у досить консервативному Європейському Союзі. Тобто якогось ажіотажу, розпродажу немає", – розповів Висоцький.

Він нагадав, що з 1 липня 2021 року був відкритий ринок землі для фізичних осіб, а з 1 січня 2024 року – для юридичних осіб, які мають бути виключно українцями.

Висоцький також зазначив, що вартість землі постійно зростає.

"Дивимося на ціну. Фактично стартував ринок землі з середньої ціни близько 34 тис. грн за гектар. Якщо ми подивимося на підсумки першого кварталу 2025 року, то маємо вже 54 тис. грн за 1 га. Тобто ми бачимо зростання вартості українського ресурсу в цій частині сільськогосподарських земель. Ми прогнозуємо, що й надалі ця вартість буде зростати", – сказав Висоцький.

За його словами, після війни зростання пришвидшиться і вартість може збільшитися в 2-3 рази від нинішньої ціни.

Як повідомлялося, протягом 2024 року продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га торік зросла до 46 678 грн ($1 163), порівняно із 38,5 тис. грн у 2023 році.

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні було відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

У липні стало відомо, що за три роки після відкриття земельного ринку ринку в Україні продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Загалом було укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 гектар.