Для розмінування українських земель за поточними цінами знадобиться майже 1 трильйон гривень, – Южаніна
Для розмінування земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, знадобиться майже 1 трильйон гривень.
Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.
"За інформацією Мінекономіки, з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн. Це означає, що вартість розмінування 1 гектара сільгоспземель складає 62 тис. грн", – підрахувала Южаніна.
Вона зауважила, що станом на початок 2025 року площа потенційно замінованих земель становила 140 тисяч кв. км.
"Але, на жаль, ворог не зупиняється. А в держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд гривень. Не важко порахувати, на скільки років розтягнеться процес розмінування з такими обсягами фінансування", – додала депутатка.
Як повідомлялося, від початку роботи державної програми компенсації вартості розмінування аграріям повернули понад 2 тис. гектарів сільгоспземель.
Раніше стало відомо, що в Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль