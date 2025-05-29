Аграріям уже повернули понад 2 тисячі гектарів розмінованих земель. На весь рік заплановано 65 тисяч

Від початку роботи державної програми компенсації вартості розмінування аграріям повернули понад 2 тис. гектарів сільгоспземель.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, у травні було закрито шість договорів на загальну суму майже 35 млн грн. Йдеться про шість ділянок загальною площею 626,7 га: три у Миколаївській області, дві – у Харківській, одну – в Київській.

"Для мене особливо цінно, що ми повертаємо до використання такі ділянки, як в Шевченківській громаді на Харківщині. Ці 86 га були першими, які Центр гуманітарного розмінування виставив на торги минулої осені й уклав перший договір з оператором. За понад пів року роботи сапери тут вилучили 64 вибухонебезпечні предмети: некеровані авіаційні ракети, артилерійські снаряди, мінометні міни, не розірвані касетні боєприпаси", – розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний

Загалом із початку дії програми програми закрито 19 договорів і очищено 2025 га сільгоспугідь. Зокрема, 1224 га – в Київській області, 501 га – на Миколаївщині, 279 га – на Харківщині, 21 га – на Херсонщині.

Операторам протимінної діяльності за виконану роботу Центр гуманітарного розмінування перерахував понад 107 млн грн.

Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель для сільгоспвиробників, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року.

Землю розміновуватиме той сертифікований оператор протимінної діяльності, який відповідає визначеним умовам і запропонував найнижчу ціну на аукціоні в системі Prozorro.

Раніше повідомлялося, що в Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.

Минулого року було оглянуто та повернуто в обробіток 285 тис. га сільгоспугідь.

Від початку року станом на початок травня українські аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них (84%) відхилили через невідповідність встановленим вимогам.

До того міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповідав, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель. За його словами, це призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.