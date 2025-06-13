В Україні вперше провели два аукціони на розмінування однієї ділянки. Ціна знизилася втричі

В Україні вперше провели два аукціони на розмінування однієї великої земельної ділянки на Харківщині загальною площею понад 600 гектарів. Ділянка належить Інституту рослинництва ім. Юр'єва Національної академії аграрних наук України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Загальна площа ділянки – 605 гектарів. Вона забруднена вибухонебезпечними предметами, що не вибухнули, протитранспортними мінами та касетними боєприпасами.

Велику ділянку Центр гуманітарного розмінування розбив на два аукціони: 389,7 га зі стартовою ціною на розмінування 30,8 млн грн та 215 га – зі стартовою ціною 14,5 млн грн.

На кожен аукціон прийшло по чотири оператори протимінної діяльності, а фінальна ціна торгів за обидві ділянки упала майже утричі – із 45,3 млн грн до 16 млн грн.

"Це перші торги, коли ми дробимо одну ділянку на кілька аукціонів. Такий підхід дозволяє залучити більшу кількість операторів, підвищити конкуренцію, а головне – пришвидшити розмінування великих площ", – заявив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Наразі відбувається перевірка потенційного переможця необхідним умовам.

Із початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн.

Наприкінці травня повідомлялося, що від початку роботи державної програми компенсації вартості розмінування аграріям повернули понад 2 тис. гектарів сільгоспземель.

Раніше стало відомо, що в Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспземель, із яких на майже 20%, тобто на 11,6 тис. га, проведено моніторинг і розмінування, і землі повернуто аграріям.