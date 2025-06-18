БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Міноборони планує запровадити додаткові виплати для військових-винахідників

Міністерство оборони розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому міністерство розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

Зокрема, для створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Також у міністерстві нагадали про два законопроєкти, які вже підтримані парламентом у першому читанні. Вони передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

інновації
Схема з рояліті? Як з закордонними паспортами та держномерами на авто?
18.06.2025 10:57 Відповісти
Планів багато, користі нуль.
18.06.2025 12:42 Відповісти
Ті понти, що були з польовим роботом який ще й робили в КПІ з дозволу людини зі Словянська - у нас стояв такий і хватило розуму їм не користуватись....
Всі винахідники повинні особисто перевіряти свої винаходи на війні не спілкуясь з безграмотними оХфіцерами.
18.06.2025 16:39 Відповісти

