Новий гексакоптер "Волиняка" полює за важкоброньованими цілями, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Волиняка" – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього "бомбера" працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

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Характеристики гексакоптера "Волиняка"

Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Працює на тактичній відстані, може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей.

Окрім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.

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Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото надане виробником