Міноборони кодифікувало "Батон Оптик" – безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва. ФОТО
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Характеристики квадрокоптера "Батон Оптик"
Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.
Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.
"Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут", - зазначили в Міноборони.
Фото надане виробником
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