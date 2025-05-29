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Міноборони кодифікувало "Батон Оптик" – безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Характеристики квадрокоптера "Батон Оптик"

Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Квадрокоптер Батон Оптик

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"Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут", - зазначили в Міноборони.

Фото надане виробником

Автор: 

Міноборони (7456) дрони (4850)


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Золотий батон
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29.05.2025 16:08 Відповісти
Усе, що дає результат, знищення московитів, з 2014 року, йде на користь Україні!
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29.05.2025 16:10 Відповісти
В сраку це допущення до експлуатації. немає грошей на закупівлю, партії виробництва мізерні.
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29.05.2025 16:11 Відповісти
Звідки знаєш?
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29.05.2025 17:05 Відповісти
Щоденнно цензор нет публікує немає у нас жодної переваги у дронах. наприклад співвідношення кількості оптоволоконових дронів 6 до 1 на користь ворога. Також у нього на порядок більше ФПВ і розвідувальних бпла. У нас виділені додаткові мільярди на дронові підрозділи% мадяр - 6 мільярдів, К2, Фенікс, ахілес, Рарог - по 4 мільярди кожен. Всі інші підрозділи, в першу чергу піхоті мають гігантський дефіцит дронів. Навіть Сили безпілотних систем мають величезну недостачі дронів, на нарадах начальство теревнь що по наказу зеленського все йде мадяру, к 2 феніксу, тому що це майбутній список єрмака в парламент, плювали штабні на віс інші частини. Навіть Білецький на ссаму велику свою бригаду в ЗСу отримав 50 ФПВ!!!!! . Шахеди швидко вдосконалюються, в рашки одна модель далекобійного дрона, у нас десятки і все напівкустарщина, хто з комерсів має генерала-родича - той і впарить армії свій мотлох. Велика кількість путінських строковиків переведена у ПВО, зі складів вигребли тисячі радянських зенітних кулеметів, закуплена для них китайська оптика, так вони масово, і на жаль успішно, прикривають важливі об'єкти від наших пластикових дронів. Єдине чого у нас поки що більше - дронів типу баба-яга, але це ненадовго. ворожий аналог наших бомберів називається "буран" і швидкими темпами будується в московії новий великий спеціалізований завод по виробництву цих "буранів". Розтрощити цей завод немає чим. Китайці цілодобово встановлюють там обладнання. Зато у нас є технологічна ставка при зеленському і пес патрон. до такого у путлєра ще не додумалися, тут однозначно ворог позаду.
показати весь коментар
29.05.2025 17:18 Відповісти
Щоденнно цензор нет публікує заяви про сертифікацію нових дронів, але у віййськах їх немає, це грубі гроші вартує. не у всіх частин ахмєтов спонсор. немає у нас жодної переваги у дронах. наприклад співвідношення кількості оптоволоконових дронів 6 до 1 на користь ворога. Також у нього на порядок більше ФПВ і розвідувальних бпла. У нас виділені додаткові мільярди на дронові підрозділи% мадяр - 6 мільярдів, К2, Фенікс, ахілес, Рарог - по 4 мільярди кожен. Всі інші підрозділи, в першу чергу піхоті мають гігантський дефіцит дронів. Навіть Сили безпілотних систем мають величезну недостачі дронів, на нарадах начальство несамовито верещить що по наказу зеленського всі дрони йде мадяру, к 2 феніксу, тому що це майбутній список єрмака в парламент, плювали штабні на віс інші частини, кому не до вподоби- в піхоту. . Навіть Білецький на саму велику свою бригаду в ЗСУ отримав 50 ФПВ!!!!! . Шахеди швидко вдосконалюються, в рашки одна модель далекобійного дрона, у нас десятки і все напівкустарщина, хто з комерсів має генерала-родича - той і впарить армії свій мотлох. Велика кількість путінських строковиків переведена у ПВО, зі складів вигребли тисячі радянських зенітних кулеметів, закуплена для них китайська оптика, так вони масово, і на жаль успішно, прикривають важливі об'єкти від наших пластикових дронів. Єдине чого у нас поки що більше - дронів типу баба-яга, але це ненадовго. ворожий аналог наших бомберів називається "буран" і швидкими темпами будується в московії новий великий спеціалізований завод по виробництву цих "буранів". Розтрощити цей завод немає чим. Китайці цілодобово встановлюють там обладнання. Зато у нас є технологічна ставка при зеленському і пес патрон. до такого у путлєра ще не додумалися, тут однозначно ворог позаду.
показати весь коментар
29.05.2025 17:21 Відповісти
 
 