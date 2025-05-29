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Минобороны кодифицировало "Батон Оптик" - беспилотные авиационные комплексы украинского производства. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Характеристики квадрокоптера "Батон Оптик"

Квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Квадрокоптер Батон Оптик

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны вводят новую модель закупок дронов

"Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь", - отметили в Минобороны.

Фото предоставлено производителем

Автор: 

Минобороны (9405) дроны (4060)


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Золотий батон
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29.05.2025 16:08 Ответить
Усе, що дає результат, знищення московитів, з 2014 року, йде на користь Україні!
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29.05.2025 16:10 Ответить
В сраку це допущення до експлуатації. немає грошей на закупівлю, партії виробництва мізерні.
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29.05.2025 16:11 Ответить
Звідки знаєш?
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29.05.2025 17:05 Ответить
Щоденнно цензор нет публікує немає у нас жодної переваги у дронах. наприклад співвідношення кількості оптоволоконових дронів 6 до 1 на користь ворога. Також у нього на порядок більше ФПВ і розвідувальних бпла. У нас виділені додаткові мільярди на дронові підрозділи% мадяр - 6 мільярдів, К2, Фенікс, ахілес, Рарог - по 4 мільярди кожен. Всі інші підрозділи, в першу чергу піхоті мають гігантський дефіцит дронів. Навіть Сили безпілотних систем мають величезну недостачі дронів, на нарадах начальство теревнь що по наказу зеленського все йде мадяру, к 2 феніксу, тому що це майбутній список єрмака в парламент, плювали штабні на віс інші частини. Навіть Білецький на ссаму велику свою бригаду в ЗСу отримав 50 ФПВ!!!!! . Шахеди швидко вдосконалюються, в рашки одна модель далекобійного дрона, у нас десятки і все напівкустарщина, хто з комерсів має генерала-родича - той і впарить армії свій мотлох. Велика кількість путінських строковиків переведена у ПВО, зі складів вигребли тисячі радянських зенітних кулеметів, закуплена для них китайська оптика, так вони масово, і на жаль успішно, прикривають важливі об'єкти від наших пластикових дронів. Єдине чого у нас поки що більше - дронів типу баба-яга, але це ненадовго. ворожий аналог наших бомберів називається "буран" і швидкими темпами будується в московії новий великий спеціалізований завод по виробництву цих "буранів". Розтрощити цей завод немає чим. Китайці цілодобово встановлюють там обладнання. Зато у нас є технологічна ставка при зеленському і пес патрон. до такого у путлєра ще не додумалися, тут однозначно ворог позаду.
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29.05.2025 17:18 Ответить
Щоденнно цензор нет публікує заяви про сертифікацію нових дронів, але у віййськах їх немає, це грубі гроші вартує. не у всіх частин ахмєтов спонсор. немає у нас жодної переваги у дронах. наприклад співвідношення кількості оптоволоконових дронів 6 до 1 на користь ворога. Також у нього на порядок більше ФПВ і розвідувальних бпла. У нас виділені додаткові мільярди на дронові підрозділи% мадяр - 6 мільярдів, К2, Фенікс, ахілес, Рарог - по 4 мільярди кожен. Всі інші підрозділи, в першу чергу піхоті мають гігантський дефіцит дронів. Навіть Сили безпілотних систем мають величезну недостачі дронів, на нарадах начальство несамовито верещить що по наказу зеленського всі дрони йде мадяру, к 2 феніксу, тому що це майбутній список єрмака в парламент, плювали штабні на віс інші частини, кому не до вподоби- в піхоту. . Навіть Білецький на саму велику свою бригаду в ЗСУ отримав 50 ФПВ!!!!! . Шахеди швидко вдосконалюються, в рашки одна модель далекобійного дрона, у нас десятки і все напівкустарщина, хто з комерсів має генерала-родича - той і впарить армії свій мотлох. Велика кількість путінських строковиків переведена у ПВО, зі складів вигребли тисячі радянських зенітних кулеметів, закуплена для них китайська оптика, так вони масово, і на жаль успішно, прикривають важливі об'єкти від наших пластикових дронів. Єдине чого у нас поки що більше - дронів типу баба-яга, але це ненадовго. ворожий аналог наших бомберів називається "буран" і швидкими темпами будується в московії новий великий спеціалізований завод по виробництву цих "буранів". Розтрощити цей завод немає чим. Китайці цілодобово встановлюють там обладнання. Зато у нас є технологічна ставка при зеленському і пес патрон. до такого у путлєра ще не додумалися, тут однозначно ворог позаду.
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29.05.2025 17:21 Ответить
Щось мені твоя риторика дуже знайома))) Якщо не секрет, а який у тебе нік був років 5 тому?
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29.05.2025 18:23 Ответить
 
 