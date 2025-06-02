Понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки допущено до експлуатації у травні, - Міноборони. ФОТО

Протягом травня 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Близько 80% із них – розробки вітчизняного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Зазначається, що в переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.

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"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони – це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", – зазначив Чуркін.

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За його словами, від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.