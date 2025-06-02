Более 130 новых образцов вооружения и военной техники допущено к эксплуатации в мае, - Минобороны. ФОТО
В течение мая 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 130 новых образцов вооружения и военной техники. Около 80% из них - разработки отечественного производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.
Отмечается, что в перечне утвержденных образцов преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, транспортные средства, гранатометы. Также к эксплуатации допущены новейшие средства радиоэлектронной борьбы и разведки, стрелковое вооружение и инженерное оснащение.
"Роль беспилотных систем на поле боя существенно возрастает. Статистика уничтожения вражеских целей свидетельствует о том, что дроны - это уже не вспомогательный инструмент, а одно из ключевых средств поражения", - отметил Чуркин.
По его словам, с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено почти 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с управлением по оптоволоконному каналу.
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