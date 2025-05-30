Устойчивы к РЭБ: Минобороны представило оптоволоконные FPV-дроны Stalker

Министерство обороны Украины представило линейку украинских оптоволоконных FPV-дронов Stalker от компании TechEx, способных выслеживать и поражать цели даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы врага.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, эти дроны уже с начала года кодифицированы МОУ, активно применяются боевыми подразделениями и совершенствуются на основе обратной связи с передовой. Уникальным преимуществом линейки Stalker является гарантированная устойчивость к РЭБ благодаря использованию оптоволоконного канала связи.

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Производитель пока сосредоточился на двух моделях - StalkerXO-10 и StalkerXO-15. Stalker XO-10 - это 10-дюймовый дрон, который предназначен для уничтожения техники и личного состава на переднем крае. Он маневренный в полете и быстрый в подготовке к запуску, позволяя наносить точечные удары.

Stalker XO-15 имеет увеличенную дальность и боевую нагрузку, что позволяет эффективно уничтожать укрепленные цели в тактической глубине противника. По словам разработчиков, эта модель способна атаковать тыловые пункты управления, артиллерию, комплексы ПВО и РЭБ.

Дроны серии Stalker имеют рекордно низкий вес катушки оптоволокна для Украины, а их компоновка стала стандартом для этого класса FPV-дронов. Верхняя часть рамы полностью свободна для боевой нагрузки, а аккумуляторная батарея крепится спереди в нижней части для повышения стабильности в полете.

TechEx также имеет собственную технологию намотки оптоволокна и системы управления и передачи телеметрии. Сейчас ведутся испытания для увеличения дальности применения этих дронов до 20-25 км.

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