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Новости Кодификация оружия
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Устойчивы к РЭБ: Минобороны представило оптоволоконные FPV-дроны Stalker

Минобороны представило оптоволоконные дроны Stalker

Министерство обороны Украины представило линейку украинских оптоволоконных FPV-дронов Stalker от компании TechEx, способных выслеживать и поражать цели даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы врага.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, эти дроны уже с начала года кодифицированы МОУ, активно применяются боевыми подразделениями и совершенствуются на основе обратной связи с передовой. Уникальным преимуществом линейки Stalker является гарантированная устойчивость к РЭБ благодаря использованию оптоволоконного канала связи.

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Производитель пока сосредоточился на двух моделях - StalkerXO-10 и StalkerXO-15. Stalker XO-10 - это 10-дюймовый дрон, который предназначен для уничтожения техники и личного состава на переднем крае. Он маневренный в полете и быстрый в подготовке к запуску, позволяя наносить точечные удары.

Stalker XO-15 имеет увеличенную дальность и боевую нагрузку, что позволяет эффективно уничтожать укрепленные цели в тактической глубине противника. По словам разработчиков, эта модель способна атаковать тыловые пункты управления, артиллерию, комплексы ПВО и РЭБ.

Дроны серии Stalker имеют рекордно низкий вес катушки оптоволокна для Украины, а их компоновка стала стандартом для этого класса FPV-дронов. Верхняя часть рамы полностью свободна для боевой нагрузки, а аккумуляторная батарея крепится спереди в нижней части для повышения стабильности в полете.

TechEx также имеет собственную технологию намотки оптоволокна и системы управления и передачи телеметрии. Сейчас ведутся испытания для увеличения дальности применения этих дронов до 20-25 км.

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Автор: 

Минобороны (9408) fvp-дрон (117)


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Хух пля на Нобеля їх ...Сонце палає ,вода мокра ,пір'я легке , залізо важке
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30.05.2025 14:10 Ответить
Стійкі до РЕБ, вони ****-ті, чи ****у-ися...
А ще він стійкий до вітру, сонця. атмосферного тиску, магнітних коливань....це явно прорив в вчорашнє майбутнє....
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30.05.2025 15:32 Ответить
От скажить накуя цей ЗЕлений смердючий піар? Це повинен бути сюрпрайз для свинособачих скотів а не піар ЗЕленій пошесті.
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30.05.2025 14:13 Ответить
Шо, ЗЕлений, з ранку вже тричи у себе в штанях знайшов гівно з логотипом "Roschen"?
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30.05.2025 14:56 Ответить
тепер відкладайте цю роботу і починайти шводко нову розробку, а то через тиждень не буде чого презентувати
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30.05.2025 14:15 Ответить
кацапи вже пів року воюють - а ці ще тіки презентували.
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30.05.2025 14:55 Ответить
Знову розтративши сотні мільйонів створили декілька протопипів, з якими тепер будуть носитися, але на конвеєр традиційно не поставлять.
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30.05.2025 15:05 Ответить
кацапи вже випробовуют на 30-40 км,чому ми так відстаемо?де ракети яки розробляли при Турчинові?
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30.05.2025 15:50 Ответить
 
 