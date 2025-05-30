Стійкі до РЕБ: Міноборони презентувало оптоволоконні FPV-дрони Stalker

Міністерство оборони України презентувало лінійку українських оптоволоконних FPV-дронів Stalker від компанії TechEx, здатних вистежувати й вражати цілі навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у міністерстві, ці дрони вже з початку року кодифіковані МОУ, активно застосовуються бойовими підрозділами та вдосконалюються на основі зворотного зв’язку з передової. Унікальною перевагою лінійки Stalker є гарантована стійкість до РЕБ завдяки використанню оптоволоконного каналу зв’язку.

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Виробник наразі зосередився на двох моделях - StalkerXO-10 та StalkerXO-15. Stalker XO-10 - це 10-дюймовий дрон, який призначений для знищення техніки та особового складу на передньому краї. Він маневровий у польоті та швидкий у підготовці до запуску, дозволяючи наносити точкові удари.

Stalker XO-15 має збільшену дальність та бойове навантаження, що дозволяє ефективно знищувати укріплені цілі у тактичній глибині противника. За словами розробників, ця модель здатна атакувати тилові пункти управління, артилерію, комплекси ППО та РЕБ.

Дрони серії Stalker мають рекордно низьку вагу котушки оптоволокна для України, а їхнє компонування стало стандартом для цього класу FPV-дронів. Верхня частина рами повністю вільна для бойового навантаження, а акумуляторна батарея кріпиться спереду в нижній частині для підвищення стабільності у польоті.

TechEx також має власну технологію намотування оптоволокна та системи керування й передачі телеметрії. Наразі ведуться випробування для збільшення дальності застосування цих дронів до 20-25 км.

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