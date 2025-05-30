Міноборони посилить співпрацю з міжнародними партнерами в оборонних закупівлях

Міністерство оборони України поглибить співпрацю у сфері оборонних закупівель з міжнародними донорами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

В повідомленні йдеться, що про реформу в оборонних закупівлях йшлося на засіданні керівництва Міноборони та Ради донорів інституційних реформ, передає Укрінформ.

Учасники засідання обговорили реалізацію реформи оборонних закупівель та посилення взаємодії з донорами.

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Участь взяли, зокрема, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, а також представники міжнародних проєктів консультативно-дорадчої допомоги у сфері оборони, зокрема Великої Британії, США, Канади, Норвегії та представництва НАТО в Україні.

Крім того, учасники обговорили поточний стан впровадження змін у закупівельній системі, ключові виклики і пріоритети на найближчий період.

"Попри виклики війни, Міністерство оборони продовжує розвиватися інституційно та покращувати свої процеси. Оборонні закупівлі – один з базових процесів, який має постійно адаптуватися та залишатися на високому рівні", – підкреслив Боєв.

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