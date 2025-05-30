Минобороны усилит сотрудничество с международными партнерами в оборонных закупках
Министерство обороны Украины углубит сотрудничество в сфере оборонных закупок с международными донорами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
В сообщении говорится, что о реформе в оборонных закупках речь шла на заседании руководства Минобороны и Совета доноров институциональных реформ, передает Укрінформ.
Участники заседания обсудили реализацию реформы оборонных закупок и усиление взаимодействия с донорами.
Участие приняли, в частности, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, а также представители международных проектов консультативно-совещательной помощи в сфере обороны, в частности - Великобритании, США, Канады, Норвегии и представительства НАТО в Украине.
Кроме того, участники обсудили текущее состояние внедрения изменений в закупочной системе, ключевые вызовы и приоритеты на ближайший период.
"Несмотря на вызовы войны, Министерство обороны продолжает развиваться институционально и улучшать свои процессы. Оборонные закупки - один из базовых процессов, который должен постоянно адаптироваться и оставаться на высоком уровне", - подчеркнул Боев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо Україна отримає літаки Tornado, потрібно не встановлювати ракети Taurus на українські літаки, а отримати від Німеччини літаки Tornado, вже озброєні цими ракетами.
З 1981 року Німеччина придбала 359 літаків «Tornado». Люфтваффе отримали 157 «чистих» винищувачів-бомбардувальників, 55 літаків з подвійним керуванням і 35 літаків РЕБ «Tornado» ECR.
Морська aвіація придбала 112 літаків, в тому числі 12 - з подвійним керуванням.
Міністерство оборони України поглибить співпрацю
І посилить, і поглибить!
Ух ти...