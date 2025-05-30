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Новости Оборонные закупки
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Минобороны усилит сотрудничество с международными партнерами в оборонных закупках

Заседание Минобороны и Совета доноров институциональных реформ

Министерство обороны Украины углубит сотрудничество в сфере оборонных закупок с международными донорами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

В сообщении говорится, что о реформе в оборонных закупках речь шла на заседании руководства Минобороны и Совета доноров институциональных реформ, передает Укрінформ.

Участники заседания обсудили реализацию реформы оборонных закупок и усиление взаимодействия с донорами.

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Участие приняли, в частности, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, а также представители международных проектов консультативно-совещательной помощи в сфере обороны, в частности - Великобритании, США, Канады, Норвегии и представительства НАТО в Украине.

Кроме того, участники обсудили текущее состояние внедрения изменений в закупочной системе, ключевые вызовы и приоритеты на ближайший период.

"Несмотря на вызовы войны, Министерство обороны продолжает развиваться институционально и улучшать свои процессы. Оборонные закупки - один из базовых процессов, который должен постоянно адаптироваться и оставаться на высоком уровне", - подчеркнул Боев.

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Автор: 

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Наслідки бездіяльності, посадових осіб КМУ РНБОУ опу, показові на забезпеченні дронами у 3 штурмовій бригаді!!
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30.05.2025 01:50 Ответить
Німецькі ВПС (Люфтваффе) отримають 35 новеньких винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning II, що замінять їх застарілий флот Tornado.

Якщо Україна отримає літаки Tornado, потрібно не встановлювати ракети Taurus на українські літаки, а отримати від Німеччини літаки Tornado, вже озброєні цими ракетами.

З 1981 року Німеччина придбала 359 літаків «Tornado». Люфтваффе отримали 157 «чистих» винищувачів-бомбардувальників, 55 літаків з подвійним керуванням і 35 літаків РЕБ «Tornado» ECR.
Морська aвіація придбала 112 літаків, в тому числі 12 - з подвійним керуванням.
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30.05.2025 02:36 Ответить
Міноборони посилить співпрацю
Міністерство оборони України поглибить співпрацю

І посилить, і поглибить!
Ух ти...
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30.05.2025 06:25 Ответить
Т.е. распилят ещё больше бабла....
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30.05.2025 06:56 Ответить
блазні посилять, клоуни **********...
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30.05.2025 07:21 Ответить
 
 