Минобороны усилит сотрудничество с международными партнерами в оборонных закупках

Министерство обороны Украины углубит сотрудничество в сфере оборонных закупок с международными донорами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

В сообщении говорится, что о реформе в оборонных закупках речь шла на заседании руководства Минобороны и Совета доноров институциональных реформ, передает Укрінформ.

Участники заседания обсудили реализацию реформы оборонных закупок и усиление взаимодействия с донорами.

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Участие приняли, в частности, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, а также представители международных проектов консультативно-совещательной помощи в сфере обороны, в частности - Великобритании, США, Канады, Норвегии и представительства НАТО в Украине.

Кроме того, участники обсудили текущее состояние внедрения изменений в закупочной системе, ключевые вызовы и приоритеты на ближайший период.

"Несмотря на вызовы войны, Министерство обороны продолжает развиваться институционально и улучшать свои процессы. Оборонные закупки - один из базовых процессов, который должен постоянно адаптироваться и оставаться на высоком уровне", - подчеркнул Боев.

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