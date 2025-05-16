Украина заплатила мошенникам 770 млн долларов за оружие, которое не поставили, - FT
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина заплатила авансом около $770 млн иностранным поставщикам за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что об этом свидетельствуют данные Минобороны Украины, а также документы, с которыми ознакомились журналисты.
FT пишет, что речь идет о как минимум 30 контрактах. Издание описывает два из них.
OTL Imports
Так, в одном из случаев компания-специмпортер "Прогресс" подписала контракт с OTL Imports, американским магазином боеприпасов из Аризоны.
Ее основателем является 28-летний предприниматель Таннер Кук, "Прогрессу" его представил другой бизнесмен, который ранее помогал госпредприятию организовать крупную сделку с Ираком в 2009 году.
Кук сказал, что может привезти снаряды и минометные мины от производителя в Сербии. В ноябре 2022 года Украина заплатила ему авансом 17,1 млн евро (35% от суммы контракта), но боеприпасов так и не получила.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины, правоохранительный орган, письменно подтвердило Financial Times, что оно расследует дело OTL. Украинские детективы заявили, что пытались отследить, куда делись деньги, уплаченные OTL. Никаких обвинений против Кука или компании не выдвинуто", - пишут авторы.
"Прогресс" с тех пор выиграл арбитражное производство против OTL в Вене, но до сих пор не вернул средства, уплаченные компании. Решение предусматривает взыскание с компании 21,3 млн евро, куда входит авансовый платеж, а также судебные издержки, проценты и штрафные платежи. Сейчас "Прогресс" пытается обеспечить признание этого арбитражного решения в США.
В то же время Кук расширил бизнес, ездит на международные выставки оружия и, согласно сообщениям в соцсетях, ведет роскошный образ жизни.
Regulus Global
В конце 2022 года Алексей Петров, тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" - одного из крупнейших государственных посредников в сфере оружия в Украине, - получил предложение от американской компании Regulus Global, от которого не смог отказаться, говорится в материале.
Компания предложила продать десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Боеприпасы должны были поступать от производителя из страны, которая имела тесные связи с Россией.
Regulus Global подписал контракт со "Спецтехноэкспортом" на сумму до $1,7 млрд (точная сумма зависела от объема поставок).
"Спецтехноэкспорт" заявляет, что впоследствии осуществил авансовые платежи и депозиты на сумму 162,6 млн долларов США в пользу компании "Регулус" для выполнения части контрактов на поставку 155-мм снарядов, а также другие платежи на сумму 14 млн евро", - отмечается в материале.
Однако, отметили впоследствии в "Спецтехноэкспорте", Regulus нарушил условия контракта, а деньги так и не вернул. С сентября 2025 года Regulus Global прекратил все контакты и не отвечает на письма. Чиновники в Украине считают, что Regulus потратил предоплату на производственные мощности и другие активы.
"Они использовали деньги, которые мы им прислали... для покупки новых активов", - сказал Алексей Петров.
Сейчас Спецтехноэкспорт пытается вернуть средства через суд. Арбитражный иск в Лондоне направлен на взыскание $346 млн с Regulus, в частности предоплаты, а также непогашенных долгов и штрафов.
В то же время Regulus отрицает обвинения, утверждая, что именно Спецтехноэкспорт не выполнил условия договора и задолжал примерно $350 млн.
В сентябре 2024 года Regulus хотел перевести свой контракт в Агентство оборонных закупок под руководством Марины Безруковой, однако она заблокировала этот шаг после того, как, по ее словам, Regulus попросил еще одну предоплату.
Regulus отрицает это утверждение, утверждая, что никогда не пытался получить двойную оплату за один и тот же товар, и что просто действовал для того, чтобы не было перебоев в поставках боеприпасов в Украину.
В документах украинских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось FT, утверждается, что в некоторых случаях высокопоставленные чиновники Министерства обороны Украины имели сговор с иностранными посредниками с целью использования этих контрактов для хищения государственных средств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://hromadske.ua/posts/moskovskij-slid-************-minoboroni
якщо їх дії проти держави Україна,
всі вони вороги..
бо нищать Україну..
Україна втратила (зенлені гниди набули)
А тут 770 000 000$ × 40 =30 800 000 000. 30 міл'ярдиків гривеньок по кишеням НІЗАЩО.
онукам вистачить
Можна як один мій знайомий - той же жлобяра, казати, що "а нехай не крадуть, донятять тільки лохи", чи казати як ти - теж саме по суті - і тоді Україна просто програє війну і український народ буде знищено.
І так, необхідно викривати мародерство і вимагати покарання для покизьків, але якщо ми хочемо при цьому виживання України - донатити просто необхідно. Бо не менше 30% тих же ФПВ на фронті - це наші донати. 30% - це дофіга. Той же транспорт - дешеві бв пікапи закупати можливо тільки за донати - а саме вони вирішують величезну долю логістики на фронті і так далі.
Ще раз повторюю - не зважаючи на все, що ти там накалякав - не будемо донатити = загинемо.
А боротися з коруцією, звісно, необхідно.
Клоуни, якщо компанія зареєстрована в Аризоні, то чому суд у Відні?
"У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. Джерело: https://censor.net/ua/n3552569"
Але ж, як там 6 років тому? Па-пріколу! Хоть паржом!
Імітується бурхливе розслідування, але звинуваченння проти основного фігуранта не висунуто , бо той здасть українських партнерів, які розкрали ці гроші.
"ЄУ документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів."
В деяких випадках, ****...
Дундуки--витріщаки-73%-----компенсують своїм коштом !?
Шукайте цих 77млн в кишенях працівників спецекспорту, укроборонпрому, мо УА і ви зрозумієте як же так , що ці гроші (770млн) не можуть знайти.
77млн то за розцінками часів Януковича, а зараз я не знаю скільки % мають відкати.
А є питання, знав про це Єрмак і його підручний Татаров?
Не могли не знати а даже самі цим керували.
Згадайте хто призначав керівників-злодіїв на керуючі посадипо закупці зброї?
А чи був покананий хоч оди злодій?
Згадайте за фігурантів в справох мородерства, вони всі друзі та бізнес партнери Єрмака.
То де вони? На нарах?
І гроші повернулися, яле не всі і не Україні, а ЗЄрмакам.
Головне, що Єрмак і Зеленський вчасно і в повному обсязі отримали максимальні відкати з тих мільйонів.
А Українські Військові обійдуться без зброї і БК - то не важливо...
Найважливіше для банди Зеленського в такий спосіб допомогти москальським окупантам...
А ви вірите?