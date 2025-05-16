РУС
Украина заплатила мошенникам 770 млн долларов за оружие, которое не поставили, - FT

Провальные оборонные закупки. Украина потеряла 770 млн долларов

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина заплатила авансом около $770 млн иностранным поставщикам за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что об этом свидетельствуют данные Минобороны Украины, а также документы, с которыми ознакомились журналисты.

FT пишет, что речь идет о как минимум 30 контрактах. Издание описывает два из них.

OTL Imports

Так, в одном из случаев компания-специмпортер "Прогресс" подписала контракт с OTL Imports, американским магазином боеприпасов из Аризоны.

Ее основателем является 28-летний предприниматель Таннер Кук, "Прогрессу" его представил другой бизнесмен, который ранее помогал госпредприятию организовать крупную сделку с Ираком в 2009 году.

Кук сказал, что может привезти снаряды и минометные мины от производителя в Сербии. В ноябре 2022 года Украина заплатила ему авансом 17,1 млн евро (35% от суммы контракта), но боеприпасов так и не получила.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины, правоохранительный орган, письменно подтвердило Financial Times, что оно расследует дело OTL. Украинские детективы заявили, что пытались отследить, куда делись деньги, уплаченные OTL. Никаких обвинений против Кука или компании не выдвинуто", - пишут авторы.

"Прогресс" с тех пор выиграл арбитражное производство против OTL в Вене, но до сих пор не вернул средства, уплаченные компании. Решение предусматривает взыскание с компании 21,3 млн евро, куда входит авансовый платеж, а также судебные издержки, проценты и штрафные платежи. Сейчас "Прогресс" пытается обеспечить признание этого арбитражного решения в США.

В то же время Кук расширил бизнес, ездит на международные выставки оружия и, согласно сообщениям в соцсетях, ведет роскошный образ жизни.

Regulus Global

В конце 2022 года Алексей Петров, тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" - одного из крупнейших государственных посредников в сфере оружия в Украине, - получил предложение от американской компании Regulus Global, от которого не смог отказаться, говорится в материале.

Компания предложила продать десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Боеприпасы должны были поступать от производителя из страны, которая имела тесные связи с Россией.

Regulus Global подписал контракт со "Спецтехноэкспортом" на сумму до $1,7 млрд (точная сумма зависела от объема поставок).

"Спецтехноэкспорт" заявляет, что впоследствии осуществил авансовые платежи и депозиты на сумму 162,6 млн долларов США в пользу компании "Регулус" для выполнения части контрактов на поставку 155-мм снарядов, а также другие платежи на сумму 14 млн евро", - отмечается в материале.

Однако, отметили впоследствии в "Спецтехноэкспорте", Regulus нарушил условия контракта, а деньги так и не вернул. С сентября 2025 года Regulus Global прекратил все контакты и не отвечает на письма. Чиновники в Украине считают, что Regulus потратил предоплату на производственные мощности и другие активы.

"Они использовали деньги, которые мы им прислали... для покупки новых активов", - сказал Алексей Петров.

Сейчас Спецтехноэкспорт пытается вернуть средства через суд. Арбитражный иск в Лондоне направлен на взыскание $346 млн с Regulus, в частности предоплаты, а также непогашенных долгов и штрафов.

В то же время Regulus отрицает обвинения, утверждая, что именно Спецтехноэкспорт не выполнил условия договора и задолжал примерно $350 млн.

В сентябре 2024 года Regulus хотел перевести свой контракт в Агентство оборонных закупок под руководством Марины Безруковой, однако она заблокировала этот шаг после того, как, по ее словам, Regulus попросил еще одну предоплату.

Regulus отрицает это утверждение, утверждая, что никогда не пытался получить двойную оплату за один и тот же товар, и что просто действовал для того, чтобы не было перебоев в поставках боеприпасов в Украину.

В документах украинских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось FT, утверждается, что в некоторых случаях высокопоставленные чиновники Министерства обороны Украины имели сговор с иностранными посредниками с целью использования этих контрактов для хищения государственных средств.

Автор: 

Топ комментарии
+77
війна озолотила зельоних гнид
показать весь комментарий
16.05.2025 10:56 Ответить
+53
Та ви шо? Так це свинарчуки Зеленського, чи ето другоє?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:56 Ответить
+47
показать весь комментарий
16.05.2025 10:58 Ответить
війна озолотила зельоних гнид
показать весь комментарий
16.05.2025 10:56 Ответить
Тут поподробнее

https://hromadske.ua/posts/moskovskij-slid-************-minoboroni
показать весь комментарий
16.05.2025 11:22 Ответить
війна озолотила ворогів України..
показать весь комментарий
16.05.2025 11:35 Ответить
А вороги і зелені, це різзні люди?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:27 Ответить
і фіолетові.. також..
якщо їх дії проти держави Україна,
всі вони вороги..
показать весь комментарий
16.05.2025 19:05 Ответить
Українські гниди теж в долі.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:14 Ответить
вони також вороги,
бо нищать Україну..
показать весь комментарий
16.05.2025 19:02 Ответить
але зато феноменально рідкісний випадок, коли заголовок новини правдивий:

Україна втратила (зенлені гниди набули)

показать весь комментарий
16.05.2025 12:19 Ответить
Та ви шо? Так це свинарчуки Зеленського, чи ето другоє?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:56 Ответить
І саме головне Україна утримує тисячи прокурорів з гідною з\п та пенсіями. Ось цим визначається рівень влади. Як бачимо цей рівень не піднявся вище кабаре, з якого вони випадково потрапили до влади.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:01 Ответить
Скільки там повісили на Гладковського-Свинарчука, за організацію нелегального постачання з росії критично необхідного обладнання для БТТ і ППО України? 14 мільйнів гривеньок переплати? (по яким цінам рахували клістрони? )

А тут 770 000 000$ × 40 =30 800 000 000. 30 міл'ярдиків гривеньок по кишеням НІЗАЩО.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:07 Ответить
Це дуже дефективні 5-6 менеджерів
показать весь комментарий
16.05.2025 12:28 Ответить
Свинарчуки заздрять цім хлопцям. Тут суми на порядки вищі, чим те що вони тирили по кишеням.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:10 Ответить
А чогож зелені ворюги вчепилися у владу зубами і нігтями. Бо накрали шалено - та ще й під час війни - а за це, по справедливості, треба було би розстрілювати.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:57 Ответить
А сколько на откатах??
показать весь комментарий
16.05.2025 10:57 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 10:58 Ответить
о, в один момент я такий самий комент на два нижще написав
показать весь комментарий
16.05.2025 10:59 Ответить
Там мільярд баксів, там сотня мільйонів гривень, там півлярда гривень - і найгірше, що ми вже це почали сприймати як норму...
показать весь комментарий
16.05.2025 10:58 Ответить
тут можна непогано прибарахлитися, як хтось казав

онукам вистачить
показать весь комментарий
16.05.2025 10:58 Ответить
********* вкрали.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:58 Ответить
Если дроны по 500 баксов то это полтора миллиона дронов. Неплохо, неплохо. А отвечать кто то будет за это? Хотя вопрос риторический.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:59 Ответить
Норм оп бабло пиляє
показать весь комментарий
16.05.2025 10:59 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 09:04 Ответить
І що на це скажуть щирі патріоти та позитивні блогери ? Потрібно ще більше гуртуватися і більше донатити на ЗСУ, а вже після "перемоги" розберемося ? Головне - вірити в кордони 91 , каву в Ялті , поки мародери прикриваючись патріотичними гаслами збагачуються на цій війні.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:03 Ответить
Якщо не донатити і шукати виправдання своїму жлобству - ми просто програємо війну і московити нас всіх знищать.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:07 Ответить
Зрозуміло, щирі патріоти пропонують донатами від населення і "гаражним" ВПК перекрити мародерство влади. Це дуже потужна пропозиція. На війні ж головне не ресурси та фінанси, які держава вкладає у власний ВПК і армію , а незламна віра в перемогу і донати .
показать весь комментарий
16.05.2025 12:36 Ответить
На війні головне її не програти. Все інше - вторинне.
Можна як один мій знайомий - той же жлобяра, казати, що "а нехай не крадуть, донятять тільки лохи", чи казати як ти - теж саме по суті - і тоді Україна просто програє війну і український народ буде знищено.
І так, необхідно викривати мародерство і вимагати покарання для покизьків, але якщо ми хочемо при цьому виживання України - донатити просто необхідно. Бо не менше 30% тих же ФПВ на фронті - це наші донати. 30% - це дофіга. Той же транспорт - дешеві бв пікапи закупати можливо тільки за донати - а саме вони вирішують величезну долю логістики на фронті і так далі.
Ще раз повторюю - не зважаючи на все, що ти там накалякав - не будемо донатити = загинемо.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:19 Ответить
ніхто ж не каже, що не треба донатити, просто краще щоб всі ті блогери і ЛСД (ЛОМи російською) більше уваги приділяли ось таким випадкам
показать весь комментарий
16.05.2025 18:32 Ответить
Про "ніхто" ви не праві. Отакі як той Олег саме до цього й намагаються привести. Знов-таки - згадаю свого знайомого, який вважає віх, хто донатить - "лохами" - і таких повно, нажаль.
А боротися з коруцією, звісно, необхідно.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:09 Ответить
виживання якої саме України ти хочеш? оцієї армії паразитів під загальним псевдо "гасударство"? тоді краще донатити на дрони, які будуть вбивати їх
показать весь комментарий
17.05.2025 01:31 Ответить
А ось і ще одна кацапська консерва прорізалась, яка хоче, щоб Московія знищила Україну і український народ.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:36 Ответить
О, є контакт!
показать весь комментарий
16.05.2025 12:56 Ответить
саме для цього "зепоцріот" поставив свого війскового "менеджера" Умерова.котрий мабуть в курсі,про можливість відмити гроші в США.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:03 Ответить
Вони ще наш енергосектор не бачили)
показать весь комментарий
16.05.2025 11:04 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 11:05 Ответить
Конгеніально! Зато красіво
показать весь комментарий
16.05.2025 12:57 Ответить
Не маю коментарів...
показать весь комментарий
16.05.2025 17:40 Ответить
Не переживайте,діти Українських депутатів в Монако все отримали.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:06 Ответить
Головне що зе&ко уважно дивились під ноги і підібрали все втрачене Україною....
показать весь комментарий
16.05.2025 11:07 Ответить
сейчас позитивные блогеры нам расскажут, чтио не все так однозначно, что яйца меряются килограммами, а 700 лимонов фигня
показать весь комментарий
16.05.2025 11:15 Ответить
200 лярдів гривень пропали в МО за два роки. 59 млрд гривень тільки списали закачуючи в державний заводик, на якого раптом повісили непрофільне виробництво ***********. Вони не виконали, бо потрібне було обладнання. Потім пішов брак, зрив поставок і термінів. Але гроші продовжували перераховувати. Тепер ні грошей, ні ***********.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:21 Ответить
Стаття про те, як американці теж крадуть.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:22 Ответить
Прокляті расхітітєлі соціалістічєской собствєнності. І як харашо шо у нас єсть владімір алєксандровіч зєлєнскій. Ум, честь і совість нашої епохи!
показать весь комментарий
16.05.2025 13:00 Ответить
грабунок держави під час війни це набагато гірше ніж пряма зрада, це зрада в квадраті, а може в кубі..., й якщо фігуранти цих оборудок уникли покарання та втекли за кордон це говорить лише про те, що держава не спроможна себе захистити..., вона здатна спіймати людину на кордоні, яка намагається уникнути призову, але не чинить жодних перешкод тим, хто з мільйонними статками, до цього пограбувавши державу на оборонних закупівлях, спокійно покидає межі країни..., їх не бачать, не намагаються зупинити, а потім навіть й не шукають...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:24 Ответить
Навіщо самих себе зупиняти і ловити? Це було б якось по-дебільному
показать весь комментарий
16.05.2025 13:02 Ответить
👍
показать весь комментарий
16.05.2025 18:35 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 11:25 Ответить
Прогрес" з того часу виграв арбітражне провадження проти OTL у Відні Джерело: https://censor.net/ua/n3552569
Клоуни, якщо компанія зареєстрована в Аризоні, то чому суд у Відні?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:25 Ответить
Для тупих: бо сторони в контрактах домовляються який арбітраж розглядатиме спір
показать весь комментарий
16.05.2025 13:53 Ответить
для клоунів: який арбітраж, якщо очиведна справа про шахрайство в юрисдикції США. Фірма та відповідач в юрисдикції США керуються в своїй діяльності законами США а не Австрії
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
Это толстый намек для любителя много путешествовать. Поймают, посадят в клетку и найдут более чем достаточно оснований аргументировать свои действия!
показать весь комментарий
16.05.2025 11:34 Ответить
Це тільке ті гроші і тільки іноземні контракти, які вкрали повністю... а ще є завищені ціни, браковані міни, нижчої якості харчі та одяг...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:35 Ответить
Розвели лохів??
показать весь комментарий
16.05.2025 11:42 Ответить
Ключова фраза "Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. " Все, що потрібно знати. Як ви спите господин президент?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:46 Ответить
неспокійно.. а раптом війна закінчитися, де гроші красти?..
показать весь комментарий
16.05.2025 14:08 Ответить
Протестів не бачу, 74% рейтингу бачу. Українці - самі собі ворог.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:10 Ответить
Ключова фраза:
"У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. Джерело: https://censor.net/ua/n3552569"
Але ж, як там 6 років тому? Па-пріколу! Хоть паржом!
показать весь комментарий
16.05.2025 12:14 Ответить
Такі, як гетьманцев викручує руки бізнесу, а суки- чиновники все просирають, або собі в кишеню кладуть.От як з такими війну вигравати, зелена пліснява.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:16 Ответить
Мені цікаво, скількох посадили з конфіскацією за те, що не перевірив, чим володіє постачальник, який капітал фірми. І взагалі, чому перечислюють предоплату: нехай беруть кредити, поставляють продукцію, а держава гарантує оплату.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:20 Ответить
Лох не мамонт, не вымрут, доказано зелёной хрипатой гнидой
показать весь комментарий
16.05.2025 12:52 Ответить
Петров з ОПою стане багатше на півмільярда доларів. Зелені мародери нічого і нікого не бояться. Диктатура зеленого нікчеми, який країну роззброїв перед війною.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:59 Ответить
Суддя Дрон буде судити зелену шоблу.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:01 Ответить
"Жодних звинувачень проти Кука чи компанії не висунуто" Джерело: https://censor.net/ua/n3552569F

Імітується бурхливе розслідування, але звинуваченння проти основного фігуранта не висунуто , бо той здасть українських партнерів, які розкрали ці гроші.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:08 Ответить
Що за ***** я прочитав? Це що, *****, бабушка, яка свої збереження шахраям віддала? Держава в'їбала кудись майже міль'ярд доларів і *****.

"ЄУ документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів."

В деяких випадках, ****...
показать весь комментарий
16.05.2025 13:29 Ответить
свинарчуки с их украденными 17 миллионами щенки обоссанные по сравнению с зе и компанией. тут миллиардами зеленых крадут, война все спишет.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:45 Ответить
Свої підставні фірми
показать весь комментарий
16.05.2025 14:35 Ответить
Зелена пліснь - гірше Сталіна+Гітлера разом узятими.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:41 Ответить
Свинарчуку пред"являли 17 мільйонві гривень, які він ніби то відмив ЗА ТРИ РОКИ через підставні фірми. Це десь 640 тисяч доларів за три роки (по 213 тисяч в рік) А тут за 2022-2023 роки 770 мільйонів доларів (ще трохи і мільярд)... І нікому не цікаво куди вони поділися? Хто винен? Когось відсторонили від посад? Чи може хтось вже сидить за мародерство в особливо крупних розмірах? НІ!!! Бо найвеличніший лідОр та його офіс мародерства та простих схем і в тємє і в долє. Напевно то все пішло на чиюсь пенсію? А народу України ніхто нічєво нє должен, як казав зеленський напередодні виборів 2019? Виявляється то була його справжня передвиборча програма, а не ота брехлива "країна мрій зеленського", де він по факту зробив все з точністю до навпаки...
показать весь комментарий
16.05.2025 14:45 Ответить
Пам"ятаєте, як зал реготав коли Zеленський удавав з себе Порошенка і казав: "Ось, любі друзі, повертаю вам Україну. Рама погнута, цепь порвата. Остался від України тільки бордачок. Але великий. А шо ви на мене смотріте. Я не причем"... https://www.youtube.com/watch?v=zYNesFNAzeI Тепер вже зрозуміло, що це було не про попередників, це було про про майбутнє, про підсумок президентства найведичнішого лідОра
показать весь комментарий
16.05.2025 15:14 Ответить
Ніяких шахраїв не було - ці гроші були розкрадані владою.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:13 Ответить
---Рибак--рибака---баче здалеку! ) яке ЗЕ--повзло--такого й здибало...)
Дундуки--витріщаки-73%-----компенсують своїм коштом !?
показать весь комментарий
16.05.2025 16:34 Ответить
Зеленський, де наші гроші?
показать весь комментарий
16.05.2025 16:36 Ответить
Так бывает когда страной "управляет" бенин Оманский Нарик , четырежди уклонист с фсбєшником Елдаком, казнокрадом умеровым и др.отбросами ...да зелеДрочери...
показать весь комментарий
16.05.2025 16:47 Ответить
10% від 770млн, то є 77млн.
Шукайте цих 77млн в кишенях працівників спецекспорту, укроборонпрому, мо УА і ви зрозумієте як же так , що ці гроші (770млн) не можуть знайти.
77млн то за розцінками часів Януковича, а зараз я не знаю скільки % мають відкати.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:16 Ответить
Мородери на крові.
А є питання, знав про це Єрмак і його підручний Татаров?
Не могли не знати а даже самі цим керували.
Згадайте хто призначав керівників-злодіїв на керуючі посадипо закупці зброї?
А чи був покананий хоч оди злодій?
Згадайте за фігурантів в справох мородерства, вони всі друзі та бізнес партнери Єрмака.
То де вони? На нарах?
показать весь комментарий
16.05.2025 17:17 Ответить
Саме цікаве, що міністерство оборони не поспішає із позовами до боржників. Таке враженя, що їм креще якби Україна у цій війні програла. Тоді б до них не було б ніяких позовів!
показать весь комментарий
16.05.2025 17:25 Ответить
Читати вмієш чи даун від народження?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:26 Ответить
Чи "олексій петров" заарештований за співучасть заволодіннями нашими коштами у змові із іншими шахраями ? Хтось знає про це?
показать весь комментарий
16.05.2025 17:37 Ответить
Интересно послушать объяснения наивных украинских должностных лиц, которых так бессовестно кинули
показать весь комментарий
16.05.2025 18:59 Ответить
Чергове риторичне питання: кому вигідно, щоб війна в Україні не закінчувалася? Результати ми бачимо
показать весь комментарий
16.05.2025 19:05 Ответить
Так це просто трускавецькі манегери нарішали
показать весь комментарий
16.05.2025 19:37 Ответить
Коли біля парочки таких Таннерів Куків підірвуться самокати, інші самі гроші повернуть.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:25 Ответить
Чого б це?
показать весь комментарий
17.05.2025 00:19 Ответить
Гроші 770 мільонів долл. були заплачені шахраям, а скількі було котлів, вбито і поранено українських захисників внаслідок цього, можна тільки догадуватися, за це хтось буде відповідати?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:18 Ответить
Как всегда - никто.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:10 Ответить
Не шахраям, а діловим партнерам ЗЄрмаків.
І гроші повернулися, яле не всі і не Україні, а ЗЄрмакам.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:18 Ответить
А Розенблат із своїми 4 дронами туди входить?
показать весь комментарий
17.05.2025 00:38 Ответить
Та то фігня...
Головне, що Єрмак і Зеленський вчасно і в повному обсязі отримали максимальні відкати з тих мільйонів.
А Українські Військові обійдуться без зброї і БК - то не важливо...
Найважливіше для банди Зеленського в такий спосіб допомогти москальським окупантам...
показать весь комментарий
17.05.2025 02:55 Ответить
Всі кошти по невиконання контрактам можно повернути. У США та ЄС суди працюють як мають працювати. Так це не швидко але можливо.
показать весь комментарий
17.05.2025 03:47 Ответить
Й ще одне - не повірю що хтось в Україні зробив передоплату без свого інтересу у вигляді %%%%.
А ви вірите?
показать весь комментарий
17.05.2025 03:51 Ответить
назвіть цих шахраїв своїми іменами, їх всі знають ці особи публічні, постійно на марафоні були і є
показать весь комментарий
17.05.2025 09:17 Ответить
 
 