Украина заплатила мошенникам 770 млн долларов за оружие, которое не поставили, - FT

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина заплатила авансом около $770 млн иностранным поставщикам за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что об этом свидетельствуют данные Минобороны Украины, а также документы, с которыми ознакомились журналисты.

FT пишет, что речь идет о как минимум 30 контрактах. Издание описывает два из них.

OTL Imports

Так, в одном из случаев компания-специмпортер "Прогресс" подписала контракт с OTL Imports, американским магазином боеприпасов из Аризоны.

Ее основателем является 28-летний предприниматель Таннер Кук, "Прогрессу" его представил другой бизнесмен, который ранее помогал госпредприятию организовать крупную сделку с Ираком в 2009 году.

Кук сказал, что может привезти снаряды и минометные мины от производителя в Сербии. В ноябре 2022 года Украина заплатила ему авансом 17,1 млн евро (35% от суммы контракта), но боеприпасов так и не получила.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины, правоохранительный орган, письменно подтвердило Financial Times, что оно расследует дело OTL. Украинские детективы заявили, что пытались отследить, куда делись деньги, уплаченные OTL. Никаких обвинений против Кука или компании не выдвинуто", - пишут авторы.

"Прогресс" с тех пор выиграл арбитражное производство против OTL в Вене, но до сих пор не вернул средства, уплаченные компании. Решение предусматривает взыскание с компании 21,3 млн евро, куда входит авансовый платеж, а также судебные издержки, проценты и штрафные платежи. Сейчас "Прогресс" пытается обеспечить признание этого арбитражного решения в США.

В то же время Кук расширил бизнес, ездит на международные выставки оружия и, согласно сообщениям в соцсетях, ведет роскошный образ жизни.

Regulus Global

В конце 2022 года Алексей Петров, тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" - одного из крупнейших государственных посредников в сфере оружия в Украине, - получил предложение от американской компании Regulus Global, от которого не смог отказаться, говорится в материале.

Компания предложила продать десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Боеприпасы должны были поступать от производителя из страны, которая имела тесные связи с Россией.

Regulus Global подписал контракт со "Спецтехноэкспортом" на сумму до $1,7 млрд (точная сумма зависела от объема поставок).

"Спецтехноэкспорт" заявляет, что впоследствии осуществил авансовые платежи и депозиты на сумму 162,6 млн долларов США в пользу компании "Регулус" для выполнения части контрактов на поставку 155-мм снарядов, а также другие платежи на сумму 14 млн евро", - отмечается в материале.

Однако, отметили впоследствии в "Спецтехноэкспорте", Regulus нарушил условия контракта, а деньги так и не вернул. С сентября 2025 года Regulus Global прекратил все контакты и не отвечает на письма. Чиновники в Украине считают, что Regulus потратил предоплату на производственные мощности и другие активы.

"Они использовали деньги, которые мы им прислали... для покупки новых активов", - сказал Алексей Петров.

Сейчас Спецтехноэкспорт пытается вернуть средства через суд. Арбитражный иск в Лондоне направлен на взыскание $346 млн с Regulus, в частности предоплаты, а также непогашенных долгов и штрафов.

В то же время Regulus отрицает обвинения, утверждая, что именно Спецтехноэкспорт не выполнил условия договора и задолжал примерно $350 млн.

В сентябре 2024 года Regulus хотел перевести свой контракт в Агентство оборонных закупок под руководством Марины Безруковой, однако она заблокировала этот шаг после того, как, по ее словам, Regulus попросил еще одну предоплату.

Regulus отрицает это утверждение, утверждая, что никогда не пытался получить двойную оплату за один и тот же товар, и что просто действовал для того, чтобы не было перебоев в поставках боеприпасов в Украину.

В документах украинских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось FT, утверждается, что в некоторых случаях высокопоставленные чиновники Министерства обороны Украины имели сговор с иностранными посредниками с целью использования этих контрактов для хищения государственных средств.

