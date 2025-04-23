NAUDI призвала Умерова и Жумадилова пересмотреть положения контрактов на оборонные закупки

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала пересмотреть ряд положений типичного государственного контракта на оборонные закупки.

Об этом говорится в обращении к министру обороны Рустему Умерову и директору АОЗ Арсену Жумадилову, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что предприятия, которые являются исполнителями государственных контрактов, сообщают о рисках, возникающих из-за неопределенности и односторонних преимуществ, заложенных в некоторые положения примерного договора.

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"В частности, речь идет о широком перечне оперативно-хозяйственных санкций к Исполнителю, включая одностороннее расторжение контракта, отказ от дальнейших хозяйственных отношений, ограничение в будущих расчетах. Отсутствие четкого перечня оснований для применения санкций создает риск произвольной трактовки договора и угрозу прекращения сотрудничества даже в случае несущественных нарушений", - говорится в обращении.

Также в NAUDI обеспокоены 20% штрафа от стоимости непоставленного товара в случае одностороннего отказа Заказчика от контракта. Там считают это положение чрезмерным и непропорциональным в контексте уже существующей системы пени.

"Отдельное внимание привлекает обязательство Исполнителя предоставить сертификат от Торгово-промышленной палаты о наступлении форс-мажора в течение 14 рабочих дней. В условиях войны, разрушенной логистики или международных ограничений, это физически невозможно и противоречит принципам добросовестного договорного регулирования", - добавили в Ассоциации.

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Эти положения, продолжили в NAUDI, создают дополнительное давление на добросовестных поставщиков, которые обеспечивают Вооруженные Силы Украины вооружением в условиях войны, и не соответствуют принципу равенства сторон в договорных отношениях.

"Ассоциация призывает ГП "Агентство оборонных закупок" и Министерство обороны Украины инициировать пересмотр и корректировку контрактов, а также привлечь представителей ОПК к совместной проработке решений.

Обеспечение устойчивого развития оборонной промышленности и выполнения государственных контрактов требует баланса между интересами государства и добросовестных производителей", - подытожили в обращении.

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