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Новости Оборонные закупки
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NAUDI призвала Умерова и Жумадилова пересмотреть положения контрактов на оборонные закупки

Обращение NAUDI к Умерову и Жумадилову по оборонным закупкам

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала пересмотреть ряд положений типичного государственного контракта на оборонные закупки.

Об этом говорится в обращении к министру обороны Рустему Умерову и директору АОЗ Арсену Жумадилову, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что предприятия, которые являются исполнителями государственных контрактов, сообщают о рисках, возникающих из-за неопределенности и односторонних преимуществ, заложенных в некоторые положения примерного договора.

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"В частности, речь идет о широком перечне оперативно-хозяйственных санкций к Исполнителю, включая одностороннее расторжение контракта, отказ от дальнейших хозяйственных отношений, ограничение в будущих расчетах. Отсутствие четкого перечня оснований для применения санкций создает риск произвольной трактовки договора и угрозу прекращения сотрудничества даже в случае несущественных нарушений", - говорится в обращении.

Также в NAUDI обеспокоены 20% штрафа от стоимости непоставленного товара в случае одностороннего отказа Заказчика от контракта. Там считают это положение чрезмерным и непропорциональным в контексте уже существующей системы пени.

"Отдельное внимание привлекает обязательство Исполнителя предоставить сертификат от Торгово-промышленной палаты о наступлении форс-мажора в течение 14 рабочих дней. В условиях войны, разрушенной логистики или международных ограничений, это физически невозможно и противоречит принципам добросовестного договорного регулирования", - добавили в Ассоциации.

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Эти положения, продолжили в NAUDI, создают дополнительное давление на добросовестных поставщиков, которые обеспечивают Вооруженные Силы Украины вооружением в условиях войны, и не соответствуют принципу равенства сторон в договорных отношениях.

"Ассоциация призывает ГП "Агентство оборонных закупок" и Министерство обороны Украины инициировать пересмотр и корректировку контрактов, а также привлечь представителей ОПК к совместной проработке решений.

Обеспечение устойчивого развития оборонной промышленности и выполнения государственных контрактов требует баланса между интересами государства и добросовестных производителей", - подытожили в обращении.

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Обращение NAUDI к Умерову и Жумадилову по оборонным закупкам
Обращение NAUDI к Умерову и Жумадилову по оборонным закупкам

Автор: 

оборона (5206) закупки (755) Жумадилов Арсен (44) Умеров Рустем (530) NAUDI (8)


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Топ комментарии
+3
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму 12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон



У самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077



https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077 ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ

Український політик

Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.



Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»

А тепер, виходить, стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина, яка сама вклала в руки спецслужб росії важіль впливу на себе. І дуже дивує, що у самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

А ви кажете, батьки Сирського...
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23.04.2025 14:40
+3
А сім"я Умєрова від брата до свата платить податки за бізнес у США - ще й проживають у дорогому штаті там , ще й мабуть Ахметівські відмивають...
Ну того самого Ахмєтова котрому десятиріччами служить Умєров , коттри володіє ліцензіями на ті самі земельки з рідкоземельними ...
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23.04.2025 14:43
+2
Жумаділова сімейка платить податки у рашку з бізнесу у Криму .
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23.04.2025 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Жумаділова сімейка платить податки у рашку з бізнесу у Криму .
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23.04.2025 14:37 Ответить
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму 12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон



У самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077



https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077 ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ

Український політик

Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.



Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»

А тепер, виходить, стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина, яка сама вклала в руки спецслужб росії важіль впливу на себе. І дуже дивує, що у самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

А ви кажете, батьки Сирського...
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23.04.2025 14:40 Ответить
А сім"я Умєрова від брата до свата платить податки за бізнес у США - ще й проживають у дорогому штаті там , ще й мабуть Ахметівські відмивають...
Ну того самого Ахмєтова котрому десятиріччами служить Умєров , коттри володіє ліцензіями на ті самі земельки з рідкоземельними ...
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23.04.2025 14:43 Ответить
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

лютий 2025 р

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев.
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23.04.2025 15:04 Ответить
Вкрали хто ???? Любимі опора -олігархи ПРіємніка Шапкокрада - вовки зЄ , ну вовка то такоЄ, було за задумом олігархів з Кремлем ( опереція ж Буратіно була задумана разом з Кремлем) ...
От воїни та патріоти завадали планам здачі й довелося вовці стати Боневтіком .
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23.04.2025 15:08 Ответить
щирі украінци:
рустем умєров та арсен жумаділов Джерело: https://censor.net/ua/n3548356
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23.04.2025 14:45 Ответить
Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова

З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.

У 2012 став співзасновником і членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації. Серед цілей організації значилося сприяння в розробці та впровадженні стратегії розвитку економіки Криму, підтримка малого і середнього бізнесу, впровадження перспективних інноваційних технологій, розвиток міжнародного співробітництва та поліпшення інвестиційного клімату Криму.

Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.

Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.

На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено, що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
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23.04.2025 14:54 Ответить
А ще Умєров був радником голови Джемільова - й плавно здав свій бізнес з української до рашистського??? ЩО????Радячи при цьому Джемільову
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23.04.2025 14:57 Ответить
Гнати треба цих татар хай кримських ,але це не ті люди які мають очолювати міністерство оборони під час війни це люди Єрмака які замішані в корупції.
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23.04.2025 14:58 Ответить
Такі прізвища... а ми точно в Україні ? Азіопа якась у прізвищах.
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23.04.2025 14:59 Ответить
Ну ми-ж політична нація і у нас баааагато національна держава ,і ваєнниє па руцькі гаварят ітд.І ще по типу так щирі українці не менше крадуть ,чи так= голодомор ваші-ж допомогали чинити.
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23.04.2025 17:33 Ответить
 
 