Предприятия ОПК должны иметь запас средств, иначе будет срыв контрактов, а у ВСУ не будет оружия, - NAUDI

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны иметь оборотные средства для эффективной работы и выполнения контрактов.

Об этом заявил заместитель главы "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" (NAUDI) Сергей Высоцкий во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что сейчас в мире осталось очень мало стран, которые были бы полны боеприпасами и оружием in stock, то есть в запас. Это Китай, Россия, у них все меньше и меньше этих запасов. Это КНДР, которая поставляет их стране-агрессору. Страны глобального юга. Все наши партнеры высвободили свои складские запасы и что у компаний-специмпортеров, что у компаний, которые занимаются производством оружия, используя для этого компоненты иностранного происхождения: взрывчатые вещества, элементы для дронов и РЭБов, микроэлектроника и т.д.", - пояснил он.

По словам Высоцкого, украинские компании, которые сотрудничают в этих огромных транснациональных циклах, должны иметь оборотные средства, чтобы инвестировать их в продолжение производства.

Заместитель главы NAUDI напомнил о диверсиях в некоторых странах Европы, которые поставляют Украине определенные компоненты.

"Нужен запас средств, чтобы сменить поставщика, подготовить свою компонентную базу к новым условиям. У нас РЭБы и дроны обновляют каждые 3 месяца, поэтому надо каждые 3 месяца искать поставщиков под эти компоненты. Для этого нужны оборотные средства. Если выплачивается снабженческое вознаграждение неосознанно, если компания лишается возможности в рамках вот этих мизерных процентов прибыли, которая у нас на рынке есть, освоить эти средства для того, чтобы выполнять свою основную функцию - обеспечение выживания нации нашего государства. Если компании будут этого лишены, то мы просто увидим технологическое отставание, срыв контрактов, все эти процессы, которые будут негативно влиять на отрасль и приводить к банкротству предприятия. Следовательно, у наших Вооруженных сил и Сил обороны не будет боеприпасов, дронов и РЭБов. Речь идет о выживании нашего государства", - подытожил он.

