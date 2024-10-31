Рада предлагает Кабмину внести изменения в постановление об оборонных закупках, чтобы упростить работу предприятий ОПК, - "слуга народа" Янченко

Нардепы и представители предприятий ОПК предлагают внести изменения в постановление Кабмина №1275 об осуществлении оборонных закупок.

Об этом во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли заявила глава ВСК по вопросам защиты инвесторов, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, есть три самые большие проблемы, которые на сегодня сдерживают дальнейшее развитие и динамику прироста в ОПК.

"Первое - это вопрос определенных ограничений и дискриминационных норм в госзакупках. На сегодня, учитывая фактический запрет экспорта с одной стороны, а с другой - практически законодательное ограничение доходности, мы должны пересмотреть правила госзакупок, чтобы наши производители смогли дожить до момента, когда снова будет открыт экспорт и до момента, когда Украина победит и ОПК сможет стать одним из ключевых драйверов украинской экономики, создавать высокооплачиваемые рабочие места и платить налоги", - отметила Янченко.

Второе направление, по словам парламентария, доступ к финансовым инструментам .

"И третье направление, возможно надо будет пересмотреть определенные правила, то, что касается экспорта украинского вооружения. Мы заинтересованы в том, чтобы украинские предприятия работали на 100% от своих мощностей. На сегодня ряд предприятий, к сожалению, только на долю мощностей загружены. Потому что лишь небольшую часть может выкупать государство", - добавила она.

Во время заседания обсуждали изменения в Постановление Кабинета Министров №1275, которые рабочая группа при ВСК вместе производителями разработали и направили на рассмотрение Правительства.

"У нас к этому постановлению было 7 предложений. В рамках переговоров, которые мы проводили последние 2 месяца ... мы пришли к компромиссному варианту на сегодня. Настаиваем на том, чтобы по крайней мере 4 нормы максимально оперативно были учтены в постановлении №1275. ... Это постановление работает на время военного периода, но мы видим существенные ограничения для рынка. То есть на сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда у нас есть практически полная монополия заказчика, фактически диктат условий заказчика", - сказала глава ВСК.

Что предлагает рабочая группа

"Первое. Пересмотр подхода к санкциям за просрочку контракта. На сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда количество штрафа и сумма штрафа могут превышать прибыль контракта. ... Кроме этого, когда компаниям выплачивается аванс, и компании по некоторым причинам, иногда объективным, не могут выполнить контракт вовремя, то им начисляется двойная учетная ставка за пользование этим авансом. По нашему мнению эта норма странная, учитывая, что производители на самом деле не могут пользоваться этими средствами, потому что они находятся на спецсчетах казначейства. Соответственно, штрафовать компании за пользование средствами, которыми они не пользовались, нелогично", - пояснила она.

Поэтому предлагается:

1) Ограничить максимальный размер штрафа снабженческого вознаграждения.

2) Если компания не имела доступа к авансовым средствам и они хранились на счетах Госказначейства, в этом случае нужно прописать, что нормы Гражданского Кодекса не должны применяться.

"Вторая норма. Вопрос форс-мажоров. Учитывая на сегодня, что практически ни одна компания украинского ОПК не производит все комплектующие и не собирают на одном предприятии, предлагаем нормировать и внести в постановление норму, что форс-мажорные обстоятельства, если они случились у соисполнителей или субподрядчиков (такие, которые составляют +10% от конечного продукта). Форс-мажоры на этих предприятиях учитывать в случае просрочки контрактов", - отметила Янченко.

"Третий пункт. Вопрос снабженческого вознаграждения. На сегодня оплата может осуществляться заказчиком как после поставки всех товаров, так и поэтапная оплата поставленных товаров. Мы предлагаем обязательно предусмотреть возможность и обязательства заказчику поэтапно выплачивать долю прибыли кампании. Это нужно, чтобы у компаний было по крайней мере немного оборотных средств, которые они могут вложить, чтобы изменить оборудование, закупить дополнительное сырье. Или, как бывает в случаях производителей дронов и РЭБов, они заказывают партию комплектующих и что-то из них приходит с дефектами. В таком случае, если у них есть часть оборотных средств, они могут оперативно докупить товары вместо того, что пришло с браком. Соответственно - успевать вовремя выполнять контракты", - продолжила она.

"Четвертая норма. Вопрос курсовой разницы. На сегодня по части контрактов действительно пересматривается сумма контрактов при колебаниях валюты, даже при незначительных. Преимущественно пересматриваются условия по контрактам для специмпортеров. В то же время не всегда такими привилегиями могут пользоваться внутренние производители. Поэтому по крайней мере на сумму импортных комплектующих мы предлагаем нормировать вопрос пересмотра курсовой цены", - пояснила Янченко.

Нардеп надеется, что до конца этой недели удастся собрать определенные предложения и формулировки и на следующей неделе выйти на Правительство с постановлением.

