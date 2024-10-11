Открытие экспорта вооружений позволит увеличить поступление валюты и укрепит гривню, - "слуга народа" Янченко
Открытие экспорта украинского вооружения за границу позволит сохранить максимальное количество предприятий и рабочих мест в Украине и увеличит поступление валюты в Украину.
Об этом во время пресс-конференции "Развитие украинского ОПК - преграды и пути решения" заявила председатель ВСК по вопросам защиты инвесторов, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, оборонно-промышленный комплекс рассматривается как одна из ключевых точек роста экономики Украины - как во время войны, так и в поствоенный период.
Парламентарий отметила, что количество вооружения, которое производится в Украине выросло в 6 раз за последние 2 года.
"Несмотря на стратегическую роль ОПК мы столкнулись с тем, что темпы этого чрезвычайно динамичного роста на сегодня замедляются. Это связано с тем, что мы имеем фактически монополию заказчика. Это преимущественно Минобороны, которые вместе с тем устанавливают достаточно жесткие ограничения и правила госзакупок. Это не дает возможности нашим украинским производителям вооружения расти динамично. При закрытом экспорте, при закрытых других рынках это фактически искусственно ограничивает рост ОПК", - пояснила Янченко.
Во время мероприятия представители объединений производителей оборонной промышленности и народные депутаты подписали Меморандум о совместных действиях в трех приоритетных направлениях:
- Совершенствование условий государственных закупок;
- Улучшение доступа к финансовым инструментам;
- Регулирование экспортной деятельности.
"Мы уже начали работать над решением этих трех блоков проблем. В частности, что касается пересмотра условий госзакупок. Мы уже сделали предложение к изменению профильных постановлений Кабмина и планируем сегодня от имени нардепов подать групповое депутатское обращение на имя премьера Шмыгаля относительно того, что именно нужно пересмотреть в регуляторных рамках", - отметила она.
Относительно второго блока - доступ к финансовым инструментам - Янченко рассказала, что впервые будет введена существенная программа льготных кредитов для ОПК.
"Более 20 нардепов подали предложения в бюджет следующего года, чтобы предусмотреть 2,5 млрд грн на компенсацию банковских ставок. То есть в следующем году большое количество предприятий оборонно промышленного комплекса смогут воспользоваться льготными кредитами. Таким образом будет расширена президентская программа для кредитования украинской экономики", - сказала нардеп.
Также, по словам Янченко, на сегодня экспорт украинского вооружения полностью заблокирован. В то же время, добавила она, надо понимать, что экспорт вооружения это достаточно сложный и специфический рынок.
"Очень часто для того, чтобы подписать экспортный контракт уходит год-два. Это означает, что открытие экспортного потенциала даже сегодня приведет к изменениям через полгода, год, два. Это означает, что эту проблему нужно решать сегодня, чтобы через 2 года эти предприятия просто не закрывались, потому что у них нет рынка сбыта", - пояснила "слуга народа".
Также она рассказала, что может дать Украине контролируемое открытие экспорта вооружения.
"Во-первых, это остановит массовую тенденцию к релокации украинских компаний из ОПК. Хотим сохранить максимальное количество предприятий и рабочих мест в Украине. Во-вторых, это будет существенное увеличение поступлений валюты и стабильность гривны. И в-третьих, это даст возможность полностью загрузить производственные мощности украинских предприятий ОПК, чтобы те не простаивали", - подытожила Янченко.
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По усьому світу повзає зелений бевзь Зеленський із протягнутою ручкою - дайте не минайте, а своє виробництво будемо "на експорт". Точно - не треба розхитувати країну - бо скоро і так розхитувати буде нічого - зелені ворюги розтягнуть усе.
У снарядах і багато чому ще - військові підкажуть.
А тоді нехай собі торгують на здоров'я, тільки не з ворогом.
Держава має гроші для закупок нашої зброї за нормальними цінами.
Не, попит на дрони, дійсно, впав.
Але мне казалось, что имеет смысл дронами сейчас забить вырытые в горах Карпат подземные хранилища - они же вырыты? - года так на два вперед.
А не распродавать знову надлишки майна - це ж все було вже? В пост приглашается Аталотий - но государству виднее, конечно.
Ну, ***** собі.
А чо нам, волонтерам, никто не сказал?
Впрочем, Порошенко и так купит.
Барыга клятий.
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