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Новости Оборона
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Открытие экспорта вооружений позволит увеличить поступление валюты и укрепит гривню, - "слуга народа" Янченко

Що змінить відкриття експорту озброєнь

Открытие экспорта украинского вооружения за границу позволит сохранить максимальное количество предприятий и рабочих мест в Украине и увеличит поступление валюты в Украину.

Об этом во время пресс-конференции "Развитие украинского ОПК - преграды и пути решения" заявила председатель ВСК по вопросам защиты инвесторов, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, оборонно-промышленный комплекс рассматривается как одна из ключевых точек роста экономики Украины - как во время войны, так и в поствоенный период.

Парламентарий отметила, что количество вооружения, которое производится в Украине выросло в 6 раз за последние 2 года.

"Несмотря на стратегическую роль ОПК мы столкнулись с тем, что темпы этого чрезвычайно динамичного роста на сегодня замедляются. Это связано с тем, что мы имеем фактически монополию заказчика. Это преимущественно Минобороны, которые вместе с тем устанавливают достаточно жесткие ограничения и правила госзакупок. Это не дает возможности нашим украинским производителям вооружения расти динамично. При закрытом экспорте, при закрытых других рынках это фактически искусственно ограничивает рост ОПК", - пояснила Янченко.

Читайте: Возможности украинского ОПК растут, экспорт вооружения позволит пополнить бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Во время мероприятия представители объединений производителей оборонной промышленности и народные депутаты подписали Меморандум о совместных действиях в трех приоритетных направлениях:

  • Совершенствование условий государственных закупок;
  • Улучшение доступа к финансовым инструментам;
  • Регулирование экспортной деятельности.

"Мы уже начали работать над решением этих трех блоков проблем. В частности, что касается пересмотра условий госзакупок. Мы уже сделали предложение к изменению профильных постановлений Кабмина и планируем сегодня от имени нардепов подать групповое депутатское обращение на имя премьера Шмыгаля относительно того, что именно нужно пересмотреть в регуляторных рамках", - отметила она.

Относительно второго блока - доступ к финансовым инструментам - Янченко рассказала, что впервые будет введена существенная программа льготных кредитов для ОПК.

"Более 20 нардепов подали предложения в бюджет следующего года, чтобы предусмотреть 2,5 млрд грн на компенсацию банковских ставок. То есть в следующем году большое количество предприятий оборонно промышленного комплекса смогут воспользоваться льготными кредитами. Таким образом будет расширена президентская программа для кредитования украинской экономики", - сказала нардеп.

Также, по словам Янченко, на сегодня экспорт украинского вооружения полностью заблокирован. В то же время, добавила она, надо понимать, что экспорт вооружения это достаточно сложный и специфический рынок.

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"Очень часто для того, чтобы подписать экспортный контракт уходит год-два. Это означает, что открытие экспортного потенциала даже сегодня приведет к изменениям через полгода, год, два. Это означает, что эту проблему нужно решать сегодня, чтобы через 2 года эти предприятия просто не закрывались, потому что у них нет рынка сбыта", - пояснила "слуга народа".

Также она рассказала, что может дать Украине контролируемое открытие экспорта вооружения.

"Во-первых, это остановит массовую тенденцию к релокации украинских компаний из ОПК. Хотим сохранить максимальное количество предприятий и рабочих мест в Украине. Во-вторых, это будет существенное увеличение поступлений валюты и стабильность гривны. И в-третьих, это даст возможность полностью загрузить производственные мощности украинских предприятий ОПК, чтобы те не простаивали", - подытожила Янченко.

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Автор: 

оборона (5225) экспорт (878) ОПК (152) Янченко Галина (72)


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Топ комментарии
+21
То внас вже зброї *******?То навіщо лідор просить-вимагає по всьому світу?
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11.10.2024 15:17
+16
я так розуміє своє військо всім оснащено! ті військові, що відкривають збори з простого народу - то якісь злочинці, що кидають тінь на світлий образ українського ОПК
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11.10.2024 15:19
+13
То може 14 бригад в тилу озброєте? Клован же переживає. Ні?
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11.10.2024 15:17
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То внас вже зброї *******?То навіщо лідор просить-вимагає по всьому світу?
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11.10.2024 15:17 Ответить
Зброя здебільшого є, грошей у держави немає, щоб її придбати. Не будуть же очільники МСЕКів витрачати свої чесно зароблені на якусь Україну.
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11.10.2024 16:22 Ответить
Ну то зброю продадуть,гроші вкрадуть.І- шольц,де наша зброя?
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11.10.2024 16:27 Ответить
То може 14 бригад в тилу озброєте? Клован же переживає. Ні?
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11.10.2024 15:17 Ответить
бо в них бабла немає, що з голодранців узяти?!
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11.10.2024 15:20 Ответить
Та їх народ озброїть. А зеленим вжа зараз гроші потрібни !
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11.10.2024 16:45 Ответить
Главное чтобы московиты не купили у Украины же оружие через пару прокладок-посредников... Наши такое могут учудить легко.
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11.10.2024 15:18 Ответить
Може бути навіть гірше - москалі закуплять через посередників та віддадуть Хезболі.
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11.10.2024 15:39 Ответить
я так розуміє своє військо всім оснащено! ті військові, що відкривають збори з простого народу - то якісь злочинці, що кидають тінь на світлий образ українського ОПК
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11.10.2024 15:19 Ответить
Хід коньом?
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11.10.2024 15:20 Ответить
чергова маячня зеленої шатії, бо щось треба казати. Ось і з'являється ******* дерев і експорт зброї
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11.10.2024 15:24 Ответить
Шо за хрень? Всю зброю на перемогу над ворогом. Після перемоги подивимось, а поки що ні.
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11.10.2024 15:24 Ответить
Треба не красти і вкладати в ВПК. І провірити цих депутатів на зв'язки з росією.
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11.10.2024 15:29 Ответить
Це якийсь абсурд.
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11.10.2024 15:30 Ответить
Я допускаю, що щось можем робити, що в таких кількостях не потрібно. Але що ?! І аж на 20 млрд.долярів?!
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11.10.2024 15:35 Ответить
Твою дрезину!!! Ну як оце коментувати без матюків!?

По усьому світу повзає зелений бевзь Зеленський із протягнутою ручкою - дайте не минайте, а своє виробництво будемо "на експорт". Точно - не треба розхитувати країну - бо скоро і так розхитувати буде нічого - зелені ворюги розтягнуть усе.
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11.10.2024 15:37 Ответить
На фронті зброї бракує, а зеленим ****** аби продати за кордон і гроші роздерибанити. А потім зелені дивуються чого нам мало з озброєнням допомають-бо бояться що зелені її продадуть.
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11.10.2024 15:39 Ответить
А Ви думаєте чому нам зброю не дають. ?
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11.10.2024 16:37 Ответить
а ще валютним надходженням допоможе економічне бронювання IT, але ж єто другоє
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11.10.2024 15:46 Ответить
там дедалі менше, кого бронювати, та й замовники поступово перемикаються на інші країни
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11.10.2024 16:09 Ответить
В статті сказано що за 2 роки тобто 2022 - 2024 роки виробництво зброї виросло в 6 разів , але не сказано на скільки впало з періоду 2019 - 2022 роки ?
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11.10.2024 15:54 Ответить
А може краще виробляти те, що нам потрібно? І кошти не просирать по брехломарафрнам, а на озброєння витрачати? Рашка он всю промисловість поставила на воєнні рейки, а наша зебанда тільки про кишені свої дбає!
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11.10.2024 16:12 Ответить
"приватні виробники окремо від влади..." - як кажуть в народі, "ви що, з Канади приїхали"?
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11.10.2024 17:12 Ответить
"...світовий ринок зброї більший ніж український в тисячі разів" - ага: КНР, РФ, КНДР, ІРІ, САР, Хамас, Хезбола, Курди. Молодець! Красава!
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11.10.2024 17:14 Ответить
Ви, дуже професійно увели розмову "в бік". Повертаемось до "коріння" - де-хто хоче у військовий час у країні, що по всему світу просить зброю, "барижити" зброєю "на сторону". Дописувачи, що природно, висловились проти. Розклад такий: нам багато надают зброї безкоштовно, а ми збтраємося заробляти на продажу своєї зброї. Що скажуть своїм керівникам платники податків в країнах, які надают нам допомогу зброєю, та в яких періодично відбуваються конкурентні вибори? Що скажуть іноземні виробники зброї та їх лоббісти в іноземних урядах, коли ми поліземо на їх "теріторію"? І ще одне, що зі складових зброї виробляється безпосередньо в Україні? Електронні компоненти? Пороха та взривчатка? Оптика? Гума для техніки? Залізо (не броня, не стволи), пластик, та зборка.
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11.10.2024 19:20 Ответить
Геополітичні узагальнення? Кацапнею тхне. Маленька відмінність - у нас немає перевиробництва зброї - у нас її НЕСТАЧА. Любої. У нас пулемети Максима та пістолети ТТ видають. І голвне - виробнитство зброї у нас майже на 100 % залежить від імпорту, навіть електроенергія і та час від часу імпортується. Локалізація виробництва дуже низька. А взагалі-то здається мені, що ця пресконференція - вкид від влади на предмет моніторінгу суспільної та іноземної думки. А вдруг прокатить? Давідік вже налагодил канали постачання комплектуючих з піднебесної. Час дерібану настав.... А ви часом не з ДСЕКУ?
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11.10.2024 20:54 Ответить
для тих,хто себе клоунськими лейбами в 19 році з ніг до голови обкліював.... ви кого вибрали?
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11.10.2024 16:03 Ответить
А давайте самих депутатов продадим хотя бы на органы?
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11.10.2024 16:04 Ответить
То зміцнить тільки зелені кишені.
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11.10.2024 16:09 Ответить
Все для фронта, все для победы ! Передайте это оружие на фронт, и запишите это за счёт тех взносов, что делают добровольцы и в счёт 1,5 процентного взноса со всех трудящихся.
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11.10.2024 16:32 Ответить
Пішли байки зельониє! Дозволить тільки безконтрольно тирити ці бабки. Бо ніколи Зельониє не вкладали у вітчизняне виробництво.
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11.10.2024 16:40 Ответить
Лікувати немає сенсу, треба приспати.
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11.10.2024 17:01 Ответить
Це то саме коли корабель почав тонути а капітан вирішив віддати шлюпки на сторону..спасайся хто може сам..
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11.10.2024 17:06 Ответить
Всім за 60 та виключно всі інваліди? І головне: тоді схема з оффшорами працювати не буде.
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11.10.2024 17:29 Ответить
Єкспортом буде пуштун чи яйцяпо17 займатися?
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11.10.2024 17:48 Ответить
Нехай спершу закриють наші потреби у ракетах потрібної дальності.
У снарядах і багато чому ще - військові підкажуть.
А тоді нехай собі торгують на здоров'я, тільки не з ворогом.
Держава має гроші для закупок нашої зброї за нормальними цінами.
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11.10.2024 17:52 Ответить
Раньше було харашо ми виготовляли мотори до вертольотів, продавали їх кацапам, за виручені гроші купували бітум у білорусів і пиляли баблішко на будівництві доріг. Верніть все в зад
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11.10.2024 20:05 Ответить
Бабченко-А я правильно понимаю - у Украины есть теперь излишки дронов, которые государство в воюющей стране не может выкупить, потому что в Полтаве нужно построить стадион и два бассейна, и поэтому их надо гнать на экспорт, чтобы заработать денег, и в Покровске озеленить клумбы?
Не, попит на дрони, дійсно, впав.
Але мне казалось, что имеет смысл дронами сейчас забить вырытые в горах Карпат подземные хранилища - они же вырыты? - года так на два вперед.
А не распродавать знову надлишки майна - це ж все було вже? В пост приглашается Аталотий - но государству виднее, конечно.
Ну, ***** собі.
А чо нам, волонтерам, никто не сказал?
Впрочем, Порошенко и так купит.
Барыга клятий.
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11.10.2024 20:31 Ответить
Попередні роки що дали для зміцнення?
З'явилась кончезаспа 8001.0?
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12.10.2024 00:53 Ответить
 
 