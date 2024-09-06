Возможности украинского ОПК растут, экспорт вооружения позволит пополнить бюджет на $2 млрд, - ФРУ
Экспорт украинского вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ фактически не осуществляется, однако возможности ОПК Украины постоянно растут.
Об этом в Facebook сообщил председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.
"Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, обеспечить дополнительные поступления в бюджет, но и поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. Именно такую идею по инициативе ФРУ Defence вынес на рассмотрение Совета по вопросам защиты предпринимательства при президенте Украины", - отметил он.
Сейчас готовятся документы, которые позволят представить общую позицию по этой инициативе.
По словам Олейника, с начала полномасштабного вторжения РФ экспорт образцов украинского вооружения фактически не осуществляется, хотя законодательных запретов на это нет. В то же время возможности украинского ОПК постоянно растут.
"Общий объем производственных возможностей предприятий ОПК Украины в настоящее время - около 18 млрд долл с тенденцией к росту. Объем заказов у национальных производителей от составляющих сил безопасности и обороны - около 6 млрд долл.
Незагруженные производственные возможности около 12 млрд долл. Государство нуждается, но не имеет финансового ресурса для загрузки этих производственных возможностей с целью выкупа ВВТ, даже несмотря на то, что 100% всех сборов и платежей в бюджет Украины идут на обеспечение потребностей составляющих сил безопасности и обороны", - пояснил он.
ФРУ выступает за открытие экспорта вооружения и военной техники с учетом следующих ограничений:
- первоочередное беспрекословное обеспечение потребностей военных;
- запрет реэкспорта в другие страны, контроль конечного использования;
- согласование позиций со странами партнерами, которые предоставляют МТП и финансовую поддержку.
Олейник также рассказал, что это позволит:
- сохранить производственные возможности и персонал;
- реинвестировать заработанные на экспорте деньги в R&D и развитие;
- предприятиям ОПК увеличить объемы производственной деятельности;
- развивать кооперацию с ключевыми странами партнерами;
- увеличить объем налогов и сборов в госбюджет, достичь роста ВВП обеспечить сокращение сроков поставки и стабильное качество при выполнении контрактов.
По данным экспертов, таким образом дополнительно в бюджет может зайти до $2 млрд.
Это обсуждалось с представителями бизнеса и нардепами.
"Также состоялась встреча с ВСК по защите прав инвесторов, обсудили состояние дел и сложности, которые препятствуют масштабированию украинского оборонно-промышленного комплекса и предложения по решению существующих проблем. В частности, речь шла и об открытии контролируемого экспорта ОПК.
Оно может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности. Ведь сейчас дефицит финансирования предприятий ОПК может привести к банкротству ведущих компаний, так как все оборотные средства предприятий проинвестированы в разработку новых технологий и расширение производства, или к релокации за границу", - подытожил председатель совета ФРУ.
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єто подло делать снаряді в колектівном западе і даріть іх каклам! най!!!
Они бьют по нашим детям, мы должны бить по их генофонду чтобы они никогда не вывели в этот мир себе подобных упырей.
Украина должна быть солидарна в этом вопросе после каждого террористического акта русни. Чтобы русня выла на взрыд если погибнет хоть один украинский ребенок
Беріть значно, значно далі....
Напевне в пересувному шапіто кварталу?
ПереПродали напевне лілі-путіну зерновім корідором?
У мене всього 3 питання:
1. Що ми будемо експортувати, якщо, за словами вищого військово-політичного керівництва (читай "ставки дєрьмака"), у нас є бригади, які не укомплектовані належним чином засобами захисту та озброєнням?
2. Якщо те, що будуть продавати на експорт не потрібне ЗСУ в стані війни, то кому ж воно нафіг тоді потрібне?
3. Якщо є потужності, що випускають щось непотрібне ЗСУ, то може їх переобладнати/переналаштувати на випуск того, що армії вкрай необхідне?
Може я чогось не розумію в цій реальності? 🤔
Це ніяким чином не впливає на держзамовлення для ЗСУ.
Тому що при владі - вороги та саботажники, інакше цих гнид не назвеш
Из них можно клеить самолетик или скручивать в трубочку.
В Украине уже нет коксующихся углей. Это значит нет чугуна, стали и проката. Нет алюминия, нет хлопка, нет пороха. Нет радио электроники и химии для дронов. О каком выпуске оружия может идти речь?
Для примера: допустим, есть линия, которая может выпустить десять тысяч патронов в час. Есть свинец, латунь и порох для выпуска две тысячи патронов.
Руководство фирмы кричит. Дайте, дайте нам стратегическое сырье и тогда мы произведем патроны навалом.
Где в мире в долг, взять латунь и порох?
А якщо чесно,не розумію.Стрілецької зброї у світі достатньо,та ми її і не виробляємо,а танки,БТРи,ракети,дрони нам і самим потрібні.Прості люди останнє віддають,щоб для воїнів щось придбати,а ви продавайте.А що скажуть країни,які нам безплатно зброєю допомагають?
Читайте!
За це винні повинні отримати довічне ув'язнення.
але не у нас, вони за виготовлену, і передану для ЗСУ зброю, вимагають сплатити податки з прибутку.
Це все що потрібно знати про нашу зевладу 🤡....
*******.
Наприклад з 2016-20 роки було продана зброї на суму трішки більше 4 мільярдів доларів. В статті пише що є в Україні міфічні виробники які принесуть державі 2 мільярди доларів виручки в рік. Це шо за секретні підприємства які можуть виробляти і продавати продукції на десятки мільярдів доларів!???
Одним словом клоуни...