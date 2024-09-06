Возможности украинского ОПК растут, экспорт вооружения позволит пополнить бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Экспорт украинского вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ фактически не осуществляется, однако возможности ОПК Украины постоянно растут.

Об этом в Facebook сообщил председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

"Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, обеспечить дополнительные поступления в бюджет, но и поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. Именно такую идею по инициативе ФРУ Defence вынес на рассмотрение Совета по вопросам защиты предпринимательства при президенте Украины", - отметил он.

Сейчас готовятся документы, которые позволят представить общую позицию по этой инициативе.

По словам Олейника, с начала полномасштабного вторжения РФ экспорт образцов украинского вооружения фактически не осуществляется, хотя законодательных запретов на это нет. В то же время возможности украинского ОПК постоянно растут.

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"Общий объем производственных возможностей предприятий ОПК Украины в настоящее время - около 18 млрд долл с тенденцией к росту. Объем заказов у национальных производителей от составляющих сил безопасности и обороны - около 6 млрд долл.

Незагруженные производственные возможности около 12 млрд долл. Государство нуждается, но не имеет финансового ресурса для загрузки этих производственных возможностей с целью выкупа ВВТ, даже несмотря на то, что 100% всех сборов и платежей в бюджет Украины идут на обеспечение потребностей составляющих сил безопасности и обороны", - пояснил он.

ФРУ выступает за открытие экспорта вооружения и военной техники с учетом следующих ограничений:

первоочередное беспрекословное обеспечение потребностей военных;

запрет реэкспорта в другие страны, контроль конечного использования;

согласование позиций со странами партнерами, которые предоставляют МТП и финансовую поддержку.

Олейник также рассказал, что это позволит:

сохранить производственные возможности и персонал;

реинвестировать заработанные на экспорте деньги в R&D и развитие;

предприятиям ОПК увеличить объемы производственной деятельности;

развивать кооперацию с ключевыми странами партнерами;

увеличить объем налогов и сборов в госбюджет, достичь роста ВВП обеспечить сокращение сроков поставки и стабильное качество при выполнении контрактов.

По данным экспертов, таким образом дополнительно в бюджет может зайти до $2 млрд.

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Это обсуждалось с представителями бизнеса и нардепами.

"Также состоялась встреча с ВСК по защите прав инвесторов, обсудили состояние дел и сложности, которые препятствуют масштабированию украинского оборонно-промышленного комплекса и предложения по решению существующих проблем. В частности, речь шла и об открытии контролируемого экспорта ОПК.

Оно может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности. Ведь сейчас дефицит финансирования предприятий ОПК может привести к банкротству ведущих компаний, так как все оборотные средства предприятий проинвестированы в разработку новых технологий и расширение производства, или к релокации за границу", - подытожил председатель совета ФРУ.

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