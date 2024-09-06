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военно-промышленный комплекс (235) экспорт (872) Федерация работодателей (56) ОПК (120)

Возможности украинского ОПК растут, экспорт вооружения позволит пополнить бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції

Экспорт украинского вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ фактически не осуществляется, однако возможности ОПК Украины постоянно растут.

Об этом в Facebook сообщил председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

"Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, обеспечить дополнительные поступления в бюджет, но и поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. Именно такую идею по инициативе ФРУ Defence вынес на рассмотрение Совета по вопросам защиты предпринимательства при президенте Украины", - отметил он.

Сейчас готовятся документы, которые позволят представить общую позицию по этой инициативе.

По словам Олейника, с начала полномасштабного вторжения РФ экспорт образцов украинского вооружения фактически не осуществляется, хотя законодательных запретов на это нет. В то же время возможности украинского ОПК постоянно растут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт избыточного вооружения может принести Украине $2 млрд налоговых поступлений за полтора года, - представители ОПК

"Общий объем производственных возможностей предприятий ОПК Украины в настоящее время - около 18 млрд долл с тенденцией к росту. Объем заказов у национальных производителей от составляющих сил безопасности и обороны - около 6 млрд долл.

Незагруженные производственные возможности около 12 млрд долл. Государство нуждается, но не имеет финансового ресурса для загрузки этих производственных возможностей с целью выкупа ВВТ, даже несмотря на то, что 100% всех сборов и платежей в бюджет Украины идут на обеспечение потребностей составляющих сил безопасности и обороны", - пояснил он.

ФРУ выступает за открытие экспорта вооружения и военной техники с учетом следующих ограничений:

  • первоочередное беспрекословное обеспечение потребностей военных;
  • запрет реэкспорта в другие страны, контроль конечного использования;
  • согласование позиций со странами партнерами, которые предоставляют МТП и финансовую поддержку.

Олейник также рассказал, что это позволит:

  • сохранить производственные возможности и персонал;
  • реинвестировать заработанные на экспорте деньги в R&D и развитие;
  • предприятиям ОПК увеличить объемы производственной деятельности;
  • развивать кооперацию с ключевыми странами партнерами;
  • увеличить объем налогов и сборов в госбюджет, достичь роста ВВП обеспечить сокращение сроков поставки и стабильное качество при выполнении контрактов.

По данным экспертов, таким образом дополнительно в бюджет может зайти до $2 млрд.

Также читайте: Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко

Это обсуждалось с представителями бизнеса и нардепами.

"Также состоялась встреча с ВСК по защите прав инвесторов, обсудили состояние дел и сложности, которые препятствуют масштабированию украинского оборонно-промышленного комплекса и предложения по решению существующих проблем. В частности, речь шла и об открытии контролируемого экспорта ОПК.

Оно может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности. Ведь сейчас дефицит финансирования предприятий ОПК может привести к банкротству ведущих компаний, так как все оборотные средства предприятий проинвестированы в разработку новых технологий и расширение производства, или к релокации за границу", - подытожил председатель совета ФРУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закрытый экспорт вооружения заставляет большинство предприятий ОПК осуществлять релокацию за границу, - "Технологические силы Украины"

Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції
Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції
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Топ комментарии
+14
Знову в ЗСУ знайшли "надлишкове майно"?

У мене всього 3 питання:
1. Що ми будемо експортувати, якщо, за словами вищого військово-політичного керівництва (читай "ставки дєрьмака"), у нас є бригади, які не укомплектовані належним чином засобами захисту та озброєнням?
2. Якщо те, що будуть продавати на експорт не потрібне ЗСУ в стані війни, то кому ж воно нафіг тоді потрібне?
3. Якщо є потужності, що випускають щось непотрібне ЗСУ, то може їх переобладнати/переналаштувати на випуск того, що армії вкрай необхідне?

Може я чогось не розумію в цій реальності? 🤔
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06.09.2024 17:09
+12
Хотілося би знати, а що саме хочуть експортувати? Взагалі, це якийсь нонсенс - у той час, коли країні не вистачає усього
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06.09.2024 16:54
+10
Перший удар по русні можете зробити ви - особисто й саме зараз: встановіть українську мову на ваш прилад, та напишить свій гнівний коментар українською. Це нескладно.
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06.09.2024 16:50
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А зелений їздить по закордонах і тільки дайте-дайте.
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06.09.2024 16:43 Ответить
Єта нечесна - каклам свайо нужна іметь!!! заволав зал*фюрер - оні должни свое делать на заводах на Украінє которие мі должні разбомбіть!!! най-най!
єто подло делать снаряді в колектівном западе і даріть іх каклам! най!!!
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06.09.2024 17:14 Ответить
а що ти зробив для перемоги?
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06.09.2024 18:13 Ответить
После удара по Львову, Харкову, Полтаве все украинское общество должно скинуться и закупить тысячи Дронов и передать эти дроны лучшим специалистам по утилизации русни. За каждого убитого украинского ребенка, должны быть убиты тысячи русских свиней с подписями - за наших детей.

Они бьют по нашим детям, мы должны бить по их генофонду чтобы они никогда не вывели в этот мир себе подобных упырей.

Украина должна быть солидарна в этом вопросе после каждого террористического акта русни. Чтобы русня выла на взрыд если погибнет хоть один украинский ребенок
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06.09.2024 16:46 Ответить
Перший удар по русні можете зробити ви - особисто й саме зараз: встановіть українську мову на ваш прилад, та напишить свій гнівний коментар українською. Це нескладно.
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06.09.2024 16:50 Ответить
Так,згоден 100%.До 24.02.22-російськомовні,після 22.02.22-ворожомовні.
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06.09.2024 17:22 Ответить
До 1709...
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06.09.2024 17:48 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Вікіпедія - 1918 рік. Захопивши Київ, московсько-більшовицькі інтервенти за кілька днів розстріляли 5 тисяч осіб, які розмовляли українською мовою, носили український національний одяг або у кого в хаті висів портрет Т. Шевченка

Беріть значно, значно далі....
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06.09.2024 17:54 Ответить
А можно я лучше еще денег переведу, на дроны? А вы пока ударяйте русню по украинськой клавиатуре. Ваш такой вклад кончено намного нужней моего, но тот же Бутусов почему-то призывает донатить долларами, а не абеткой.
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06.09.2024 23:59 Ответить
Общеество должно вынести вперед ногами Зермаков,которые ******** миллионы дронов.
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06.09.2024 17:05 Ответить
Уточніть, коли - ще до 2014 року напевне?
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06.09.2024 17:15 Ответить
Ага, до того, як ти заповзявся лизати зеленому сраку
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06.09.2024 17:35 Ответить
тобто мільйон дронів в Україні було ще в 2014 році?
Напевне в пересувному шапіто кварталу?
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06.09.2024 18:27 Ответить
і до 2014 та після
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06.09.2024 18:15 Ответить
А куди ж вони ці мільйон дронів діли?
ПереПродали напевне лілі-путіну зерновім корідором?
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06.09.2024 18:28 Ответить
Хотілося би знати, а що саме хочуть експортувати? Взагалі, це якийсь нонсенс - у той час, коли країні не вистачає усього
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06.09.2024 16:54 Ответить
елементарно, підприємство може виробляти 100 танків на рік, у держави є кошти купити тільки 50. Зараз заборона експорту і виготовлять тільки 50. З експортом виготовлять 100, 50 державі, а 50 за кордон, в державу надійдуть податки і валюта позитивно вплине та баланс імпорту/експорту
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07.09.2024 00:49 Ответить
Які ще 50 танків? У нас що, танкі виробляють? І не треба дурню, що держава не спроможна купити. На дороги ж є?
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07.09.2024 09:43 Ответить
А ще вчора це було не 2 а 15 лярдів. Куди за один день зникли 13 млрд доларів?
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06.09.2024 16:56 Ответить
Я ****. Потожності у нас не задіяні? Це просто гасіть світло.
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06.09.2024 17:07 Ответить
Знову в ЗСУ знайшли "надлишкове майно"?

У мене всього 3 питання:
1. Що ми будемо експортувати, якщо, за словами вищого військово-політичного керівництва (читай "ставки дєрьмака"), у нас є бригади, які не укомплектовані належним чином засобами захисту та озброєнням?
2. Якщо те, що будуть продавати на експорт не потрібне ЗСУ в стані війни, то кому ж воно нафіг тоді потрібне?
3. Якщо є потужності, що випускають щось непотрібне ЗСУ, то може їх переобладнати/переналаштувати на випуск того, що армії вкрай необхідне?

Може я чогось не розумію в цій реальності? 🤔
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06.09.2024 17:09 Ответить
ОПК має можливість виготовляти продукцію, але держава не має коштів на те, щоб цю продукцію оплатити. В статті все це розжовано
Це ніяким чином не впливає на держзамовлення для ЗСУ.
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06.09.2024 17:26 Ответить
Дуже погано "розжовано", бо коштів було б достатньо, якби не жерли зелені в три глотки, але вони рограбовані
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06.09.2024 17:32 Ответить
Чому дерзжава "не має коштів" - то вже окреме питання.
Тому що при владі - вороги та саботажники, інакше цих гнид не назвеш
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06.09.2024 17:35 Ответить
Держава має кошти.
Из них можно клеить самолетик или скручивать в трубочку.
В Украине уже нет коксующихся углей. Это значит нет чугуна, стали и проката. Нет алюминия, нет хлопка, нет пороха. Нет радио электроники и химии для дронов. О каком выпуске оружия может идти речь?
Для примера: допустим, есть линия, которая может выпустить десять тысяч патронов в час. Есть свинец, латунь и порох для выпуска две тысячи патронов.
Руководство фирмы кричит. Дайте, дайте нам стратегическое сырье и тогда мы произведем патроны навалом.
Где в мире в долг, взять латунь и порох?
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06.09.2024 20:51 Ответить
То може якраз потенційний покупець і має такі ресурси, але не має виробничої бази?
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07.09.2024 08:29 Ответить
Тому краще продавати " надлишки " за долари , а долари красти. А ЗСУ буде боса і гола, як і було 30 років. І скораозаспівати пісню про незламний Павлоград??
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06.09.2024 21:36 Ответить
Зрада!!! Зрада!!! Іпсо!!! Лавітє єго
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06.09.2024 17:28 Ответить
Будемо міняти бартером.Наприклад,у Африці на списи і луки.
А якщо чесно,не розумію.Стрілецької зброї у світі достатньо,та ми її і не виробляємо,а танки,БТРи,ракети,дрони нам і самим потрібні.Прості люди останнє віддають,щоб для воїнів щось придбати,а ви продавайте.А що скажуть країни,які нам безплатно зброєю допомагають?
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06.09.2024 17:29 Ответить
Слабый аргумент. Все развитые страны торгуют оружием, и рынок этот очень привлекательный, так просто на него не влезешь. А у нас уже есть образцы оружия которые хорошо себя зарекомендовали в современной войне. А дальше просто вопрос минимального анализа - если у нас предприятия ВПК загружены на 30% - а все остальное время простаивают потому что у государства нет денег их завалить работой - почему нет - это другой вопрос, то пусть эти предприятия продают оружие за границу, зарабатывают деньги - а оружие в отличие от торговли зерном или железнорудным окатышем - это товар с высокой добавочной стоимостью, а значит на нем можно много заработать - заплатить налоги в казну, с которых государство закажет оружие, модернизировать производство - а следовательно удешевить и ускорить производство, вложить деньги в НИОКр.
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06.09.2024 17:48 Ответить
зелені випрошують зброю за кордоном,а ви вважаєте що Україна повинна продавати зброю власного виробництва.Західні партнери,котрі постачають нам зброю,не зрозуміють такого "жарту",і припинять постачання,адже у нас перевиробництво і ЗСУ завалені українською зброєю.Зелені повинні припинити витрачати кошти на дороги,пам'ятники,марафон та просто припинити грабувати державу,і тоді буде можливість купувати зброю у наших виробників,от тільки це з розряду фантастики.Це вже третя,за кілька тижнів,новина на Цензорі про продаж зброї.Схоже зелені моніторять настрої суспільства щодо цього,тому що гроші понад усе.
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06.09.2024 18:50 Ответить
Это у вас слабый аргумент!! Какие страны во время войны за независимость на их территории продавали оружие???
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06.09.2024 21:37 Ответить
Отже, потреби ЗСУ в озброєнні задовольняються повністю?
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06.09.2024 17:09 Ответить
З чого ви робите такі висновки...
Читайте!
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06.09.2024 17:27 Ответить
А ви можете уявити ситуацію що у вас є пістолет з набоями і на вас напало кілька озброєних грабіжників.Ви справді будете продавати власні набої?
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06.09.2024 18:55 Ответить
А уявіть що є пістолет а нема набоїв, ресурсу є зробити 4 кулі і надіятись що не промажите, а можете 2 зроблені продати задорого а за те купити матеріали і зробити ще 8 і тд. А взагалі краще послухати того ж Чмута стосовно цього, було б чудово щоб держава купувала все у всіх, але в умовах обмеженого ресурсу це неможливо.
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07.09.2024 00:58 Ответить
Поки ви будете виробляти,продавати,а потім виробляти більше, то озброєні нападники встигнуть десять разів вас застрелити.Чому ви вирішили що у нас обмежений ресурс?Кошти у держави є ,але дороги,бруківки,пам'ятники,музеї,телемудозвони,барабани та багато іншого для зелених важливіші за ЗСУ.
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07.09.2024 11:07 Ответить
Русня наступає, скоро Покровськ окупує, а владній банді треба бабло від експорту загребти
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06.09.2024 17:26 Ответить
Чи в інтересах України діє влада?
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06.09.2024 17:27 Ответить
В інтересах держави не закривають ракетні програми та не розміновують прикордоння.
За це винні повинні отримати довічне ув'язнення.
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06.09.2024 17:39 Ответить
Все нужно оставлять в Украине, все для фронта!
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06.09.2024 17:37 Ответить
"зезедент" просить .як жебрак по цілому світі зброю,а аферисти збираються нею торгувати
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06.09.2024 17:46 Ответить
тупий у вас коментар, це ж не абрамси будуть продавати і не державні компанії, а приватні які можуть робити більше але нема кому купувати в Україні
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07.09.2024 01:01 Ответить
свого часу Україна була в десятці експортерів зброї .Так що в Україні є напрацювання і є що продати, без абрамсів,більше того.на українську війскову продукцію є свої покупці.Але в часі війни у приватних зброярів держава мала б закуповувати всю їхню продукцію ,даючи роботу українцям.а потрібну зброю армії.Тупий у всьому бачить тупість-це закономірність
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07.09.2024 09:42 Ответить
Зельоний байки хором почали розказувати, щоб не звертали увагу, як вони під час кровавої війни, ще й зброю продавати стануть. А чому не купують у наших заводів замовлені, і вже виготовлені **********? Бо гроші розікрали. Чому не підписують замовлення у своїх виробників? І зброя якісна піде у війська, і українцям робота! США так піднялись з кризи під час Другої Світової. Бо не клоуни при владі були. Не "Черчілі" з Алі-Експресс.
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06.09.2024 18:17 Ответить
Судячи з розміру виплат, які отримують всілякі кудрицькі та члени наглядових рад в самій Україні й так коштів навалом. А зброя знадобиться й тут!
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06.09.2024 18:35 Ответить
Цей Дмитро Олійник і всі виробники зброї взагалі дебіли? Чому країни Заходу мають нам безкоштовно передавти зброю, а ми якусь зброю клепаємо і будемо за гроші продавати кудись??? Так віддайте це безкоштовно на потреби ЗСУ! Чому Захід нам дає безкоштовно, а наші зброяри хочуть за кордон за гроші військові товари продавати. Це нонсеннс.
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06.09.2024 19:00 Ответить
Ви все вірно пишите, це було б зроблено в нормальній країні, і при адекватній владі,
але не у нас, вони за виготовлену, і передану для ЗСУ зброю, вимагають сплатити податки з прибутку.
Це все що потрібно знати про нашу зевладу 🤡....
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06.09.2024 19:18 Ответить
якщо зброярі будуть все безкоштовно роздавати то чим вони будуть платити працівникам, постачальникам сировини? Як вони будуть інвестувати в нові розробки?
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06.09.2024 19:34 Ответить
А Захід нам безкоштовно буде продовжувати виділяти зброю?? Їх працівникам і постачальникам гроші не потрібні? Ви подумали ,як це буде виглядати зі сторони??
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06.09.2024 21:39 Ответить
Так в них працівники і постачальники безкоштовно і не працюють. На це в них гроші з бюджету виділяються
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06.09.2024 21:47 Ответить
Ще раз, яка країна під час війни за виживання на її території, продавала зброю??
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07.09.2024 02:10 Ответить
тут відповідь проста, нашого бюджету не вистачає загрузити усі вільні потужності нашого ВПК
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07.09.2024 01:29 Ответить
Це не відповідь, це в підсумку відмазування Зе корупції.
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07.09.2024 02:11 Ответить
Чергова локшина від зебілів...
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06.09.2024 19:20 Ответить
Поки немає сталої лінії оборони, ніхрена не продавайте.
*******.
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06.09.2024 21:35 Ответить
нема ума, горе в сім'ї, типу виробники всього наклепали и сидять думають кому б продати
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07.09.2024 01:04 Ответить
нема ума, горе в сім'ї, типу виробники всього наклепали и сидять думають кому б продати.а що ж тоді пропонують продавати виробники зброї....?
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07.09.2024 09:45 Ответить
Коли дерьмак с нелохом нажруться , пів країни в руїнах а вони ще мало намародерили
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06.09.2024 22:27 Ответить
Журналісти пишуть російське ІПСО!
Наприклад з 2016-20 роки було продана зброї на суму трішки більше 4 мільярдів доларів. В статті пише що є в Україні міфічні виробники які принесуть державі 2 мільярди доларів виручки в рік. Це шо за секретні підприємства які можуть виробляти і продавати продукції на десятки мільярдів доларів!???
Одним словом клоуни...
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07.09.2024 07:48 Ответить
Народ, невже не доходить, що економіка практично нічого конкурентноспроможного не експортує, тому тупо НЕМА ГРОШЕЙ НА ЗБРОЮ. Випущене в Україні все одно потребує імпортних (=куплених за ВАЛЮТУ) комплектуючих, оплати за електрику, зарплати робітникам. Намалювати ці гроші не можна. Так от, щоб ЗСУ отримали 1 дрон, треба виробити 3 і 2 з них продати за кордон. Ні, можна й щось інше продавати, але Мерседес Україна не випускає, айфон - не випускає, та срана зубна паста на 99% імпортна! Все, що в нас готові купувати - це сировина, їжа, зброя. Війна - це економіка. Без продажу зброї - економіці гайки.
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07.09.2024 21:28 Ответить
 
 