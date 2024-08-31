Экспорт избыточного вооружения может принести Украине $2 млрд налоговых поступлений за полтора года, - представители ОПК

Контролируемый экспорт украинского оружия позволит не только сохранить рабочие места и укрепить экономику, но и будет способствовать увеличению обеспечения ВСУ.

Об этом шла речь на круглом столе, организованном Комитетом по вопросам экономического развития Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на National Association of Ukrainian Defense Industries.

Как отмечается, во время встречи председатель комитета Дмитрий Наталуха обратил внимание на необходимость создания благоприятного инвестиционного климата для сотрудничества с целью развития военных технологий в секторе оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК), возможности которого постоянно растут.

"Сейчас с вопросом масштабирования производства может конкурировать разве что вопрос его финансирования", - сказал Наталуха. По его словам, мероприятие было организовано для того, чтобы изучить, насколько контролируемое открытие экспорта избыточного вооружения может принести Украине дополнительные финансы.

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Кто присутствовал на мероприятии?

На заседании присутствовали представители компаний украинского ВПК и профильных ассоциаций и объединений, в частности "ФРУ Defence", "Технологические силы Украины", "Лига оборонных предприятий Украины" и NAUDI. Во время мероприятия представители ВПК заверили, что безусловным приоритетом для них является обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны. Вместе с тем они обратили внимание народных депутатов на то, что производственные мощности отечественного ОПК составляют до 20 миллиардов долларов в год, тогда как бюджет способен закупить оружие и боеприпасы всего на 6 миллиардов.







Комплексный подход к вопросу экспорта избыточного вооружения

Представители ОПК отметили необходимость комплексного подхода к вопросу экспорта, который должен учитывать позицию военных, органов исполнительной власти, спецслужб и производителей. Открытие экспорта может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности. Сейчас из-за дефицита финансирования предприятия ОПК могут обанкротиться, поскольку все оборотные средства предприятий инвестированы в разработку новых технологий и расширение производства. По данным представителей ОПК, в случае контролируемого открытия экспорта Украина может получить до 2 миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений за полтора года. Соответственно, эти дополнительные средства будут направлены на закупку оружия и боеприпасов для Сил обороны.

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"Сегодня украинские производители не имеют прямого юридического запрета на экспорт своих изделий и продукции, но в условиях активной войны вопрос разрешения экспорта вооружения становится особенно сложным и важным. Парламент должен стать площадкой для поиска правильного решения, которое должно быть наработано вместе с профильными ведомствами, производителями и, в первую очередь, военными, которые знают актуальные потребности здесь и сейчас, с поля боя. И эти потребности должны быть в первую очередь обеспечены, а все, что является избыточным и что не контрактует государство, может быть предметом обсуждения в рамках вопроса открытия экспорта", - отметил председатель подкомитета по вопросам регионального сотрудничества и торговли Комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский, подытоживая мероприятие.

Народные депутаты и представители ОПК договорились подготовить концепцию контролируемого экспорта военной продукции во время войны для дальнейшего обсуждения на следующей рабочей встрече. Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, но и поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. NAUDI благодарит Комитет по вопросам экономического развития ВРУ за политическую инициативу для решения этого сложного вопроса!