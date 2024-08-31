Експорт надлишкового озброєння може принести Україні $2 млрд податкових надходжень за півтора року, - представники ОПК
Контрольований експорт української зброї дозволить не лише зберегти робочі місця та зміцнити економіку, а й сприятиме збільшенню забезпечення ЗСУ.
Про це йшлося на круглому столі, організованому Комітетом з питань економічного розвитку Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на National Association of Ukrainian Defense Industries.
Як зазначається, під час зустрічі голова комітету Дмитро Наталуха звернув увагу на необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату для співпраці з метою розвитку військових технологій у секторі оборонно-промислового комплексу України (ОПК), можливості якого постійно зростають.
"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", - сказав Наталуха. За його словами, захід був організований для того, щоб вивчити, наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння може принести Україні додаткові фінанси.
Хто був присутнім на заході?
На засіданні були присутні представники компаній українського ВПК та профільних асоціацій і об’єднань, зокрема "ФРУ Defence", "Технологічні сили України", "Ліга оборонних підприємств України" та NAUDI. Під час заходу представники ВПК запевнили, що безумовним пріоритетом для них є забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Водночас вони звернули увагу народних депутатів на те, що виробничі потужності вітчизняного ОПК складають до 20 мільярдів доларів на рік, тоді як бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на 6 мільярдів.
Комплексний підхід до питання експорту надлишкового озброєння
Представники ОПК наголосили на необхідності комплексного підходу до питання експорту, що має враховувати позицію військових, органів виконавчої влади, спецслужб та виробників. Відкриття експорту може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва. За даними представників ОПК, у разі контрольованого відкриття експорту Україна може отримати до 2 мільярдів доларів додаткових податкових надходжень за півтора року. Відповідно, ці додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для Сил оборони.
"Сьогодні українські виробники не мають прямої юридичної заборони на експорт своїх виробів та продукції, але в умовах активної війни питання дозволу експорту озброєння стає особливо складним і важливим. Парламент має стати майданчиком для пошуку правильного рішення, яке має бути напрацьоване разом з профільними відомствами, виробниками і, в першу чергу, військовими, які знають актуальні потреби тут і зараз, з поля бою. І ці потреби мають бути першочергово забезпечені, а все, що є надлишковим і що не контрактує держава, може бути предметом обговорення в рамках питання відкриття експорту", - зазначив голова підкомітету з питань регіонального співробітництва і торгівлі Комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський, підсумовуючи захід.
Народні депутати та представники ОПК домовилися підготувати концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни для подальшого обговорення на наступній робочій зустрічі. Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, який може не лише зміцнити економічну стійкість України, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості в складних умовах війни. NAUDI дякує Комітету з питань економічного розвитку ВРУ за політичну ініціативу для вирішення цього складного питання!
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Скільки потрібно виробництв, щоб виробити всі ті озброєння, які за масштабами мають бути ті виробництва, щоб все виробляти в потрібній кількості ?
Може є сенс спочатку подумати, що можливо таке, що по одному типу озброєння, яким займається конкретне підприємство, є потужності для виробництва більше за потребу для ЗСУ, інших потужностей, для іншого типу озброєння не хватає, ще для одного типу озброєння взагалі наприклад нема виробничої лінії.
Чи "Марина Володина 638111b5" сприймає, що є в Україні один завод
(напевно розмірами з середню країну ЄС, як мінімум має бути той завод. )
, і він випускає все що є на озброєнні у ЗСУ ?
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарно організували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), і окремо на варіант "Марина Володина 638111b5"
("Навіть якщо надлишок одного типу можна перевести виробництво на інші види !!!" = це теж кошти треба, і напевно ж немалі, це не зубочистки виробляти, хоча теж і на організацію виробництва зубочисток, теж кошти треба.)
варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
Ми продамо бо любимо грошики , бабосіки . А ви там в ТЦК заявку дайте скільки вам потрібно одноразових солда
Інакше , незрозумілий набір слів якийсь, по відношенню до даної новини.
(міська, районна, чи областний рівень замовлення даної послуги)
кладе нову бруківку в такий складний час, чи було актуально ту бруківку класти
(тобто попереднє покриття чи було в нормі?)
, з якого бюджету
(міський, районний, чи обласний)
фінансується, відповідно хто голосував за прийняття рішення про укладку бруківки про яку написав "Анатолій Бойко 57d63d88" .
Взнавши інформацію,як мінімум для себе, на майбутнє, зробити висновки.
А так, що "пред'явити" тому хто замовив послугу, тут тільки моральна сторона
(якщо звичайно додатково не було ще, наприклад завищення цін на матеріали і послугу укладки брущатки)
?
Хоч я і відповів, як розумію ситуацію на даний момент, але це повідомлення на яке я хоч і відповів "Анатолій Бойко 57d63d88", та воно не по темі новини. Може бути таке, що саме ця тема сильно турбує "Анатолій Бойко 57d63d88", але таки не по темі даної новини, хіба що дуууже побічно, бо тема гроші, та невідомо з якого рівня бюджету фінансування відбулось згаданих "Анатолій Бойко 57d63d88" робіт(як я зрозумів, то моається на увазі те, що недавно перестали бурківку повсюди в Переяслав, чи не так зрозумів ?)..
Хто такі "нувариши", кого має на увазі "Анатолій Бойко 57d63d88" в даному випадку ?
Більш конкретніше може "Анатолій Бойко 57d63d88" висловлюватись, без загальних фраз ?
Кто-нибудь в МО контролирует номенклатуру производимого вооружения, раз возник кризис: перепроизводство одного и огромная нехватка другого?
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), і окремо на варіант "Марина Володина 638111b5"
("Навіть якщо надлишок одного типу можна перевести виробництво на інші види !!!" = це теж кошти треба, і напевно ж немалі, це не зубочистки виробляти, хоча теж і на організацію виробництва зубочисток, теж кошти треба.)
варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
Пашинського хотіли ж "закрити", 272,5 млн. грн. тільки застави витягнули з асоціації виробників зброї, через "мутну" справу, яку порушили проти Пашинського.
А керівнику Антимонопольного комітету України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн. грн."..обіймаючи впродовж 2020-2023 років посаду очільника Донецької ОДА, набув 21 об'єкт нерухомого майна."
(1. керівників ОДА, призначає беспосередньо президент.
2. саме в Донецькій області, зараз видно що оборонних укріплень навіть третьої (по закону відповідальність ОДА) лінії оборони, нема.)
, застава всього лише 30 млн. грн., які він зразу ж вніс. А про 300 тисяч $, заявив що на "малині" його сім'я заробила, і не стидається таке заявляти ж..
Или жадные до денег, либо скрыто работают на россию (ждуны).
А вообще, скорее всего и то и другое.
Нельзя во время войны торговать своим вооружением, ибо оно сразу окажется в руках спецов россии с вытекающими последствиями.
При продажу зброї, заключається контракт, і в ньому обговорюються умови, по яким виробник продає свій виріб.
Сказано про спецслужби, і якраз от спецслужби, і мають проконтролювати, куди і на яких умовах продається зброя.
Продажі ракет повітря-повітря до Мігів та зрк Стріла були вагомим джерелом доходу оборонпрому... нагадаю що всі експерти говорять що в нас зараз взагалі немає ракет до мігів і чомусь немає де їх купити
Тобто не за власні кошти а коштом інших . Замість того щоби закуповувати зброю зараз - витратили на розвиток приватного виробництва?
То може дописувачка тупа?
ВатсонDimos.
Мы, по капле выдавливали из себя совок. И наконец выдавили. Госплан. Не слышали? Мы, слава богу, живем при капитализме. И наша главная цель - это прибыль.
Я шью летние головные уборы в стиле милитарити. И мне похер шо у вас не хватает сумок для противогазов. Я ваш отечественный производитель, вы мне обещали няню, и извольте обеспечить мне стабильный рынок сбыта.
Скільки потрібно виробництв, щоб виробити всі ті озброєння, які за масштабами мають бути ті виробництва, щоб все виробляти в потрібній кількості ?
Може є сенс спочатку подумати, що можливо таке, що по одному типу озброєння, яким займається конкретне підприємство, є потужності для виробництва більше за потребу для ЗСУ, інших потужностей, для іншого типу озброєння не хватає, ще для одного типу озброєння взагалі наприклад нема виробничої лінії.
Чи "Dimos Lempo" сприймає, що є в Україні один завод
(напевно розмірами з середню країну ЄС, як мінімум має бути той завод. )
, і він випускає все що є на озброєнні у ЗСУ ?
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарноорганізували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
У всі часи ВП було одно із самих дохідних статей бюджету
Чого в Росії зростає вп там супер доходи
Якщо так, ВП, це військова промисловість, то, "в усі часи", військова промисловість, яка випускає конкурентний на світовому ринку товар, була високодохідною.
(якщо так сформулювання то погоджусь, з твердженням про дохідність, а якщо твій товар неконкурентноспроможний на світовому ринку, то високодохідність не отримати, бо при умові відкритого ринку, як мінімум на світовому, ринку не продасиш неконкурентноспроможний товар, стосовно внутрішнього ринку, то зайде конкурентоспроможний товар, і навіть в твоїй країні, твій неконкурентноспроможний товар зникне. Баланс якість/ціна має бути конкурентоспроможною на світовому ринку, інакше деградація типу сесесеру, коли після того як неприроднє створіння сесесер розвалилось, всі товари які відстали від світу на 30-50 років, нікому не потрібні були, і навіть на внутрішньому ринку непотрібні були, в першу чергу через споживчі якості, відповідно все зупинилось і розорилось.)
В московії зростає ВП, але тільки всередині ланцюжків виробництва зброї можуть бути "супер доходи" у робітників, а так, якщо наприклад виробництва державні, то толку взагалі для держави ніякого для економіки
( тим більше якщо врахувати факт, що та зброя яка виробляється, майже зразу знищується, тобто приблизно ефект, як наприклад "щось цінне взяти і вкинути в болото, з якого ти не можеш дістати те цінне".)
, а от якщо виробляється щось конкурентоспроможне на світовому ринку, то зможеш продати, відповідно валюта в бюджет, відповідно твоя домашня валюта укріплюється = економіка стає сильнішою .)
А в цій новині йдеться, про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарноорганізували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати.
І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарноорганізували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
Чи "Роман Агафонов" не читав новину, не захотів розібратись про що йдеться ?
Скільки позицій озброєння взагалі існує, як думає "Andrew Kotozhekov 3*******" ?
Скільки потрібно виробництв, щоб виробити всі ті озброєння, які за масштабами мають бути ті виробництва, щоб все виробляти в потрібній кількості ?
Може є сенс спочатку подумати, що можливо таке, що по одному типу озброєння, яким займається конкретне підприємство, є потужності для виробництва більше за потребу для ЗСУ, інших потужностей, для іншого типу озброєння не хватає, ще для одного типу озброєння взагалі наприклад нема виробничої лінії.
Чи "Andrew Kotozhekov 3*******" сприймає, що є в Україні один завод
(напевно розмірами з середню країну ЄС, як мінімум має бути той завод. )
, і він випускає все що є на озброєнні у ЗСУ ?
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарно організували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
Мало того, что себе вроде как не особо хватает.
Так ещё не остыло заявление про экспорт электроэнергии и последствия этого заявления.
Нет слов, **** нет слов совсем !!!
Скільки потрібно виробництв, щоб виробити всі ті озброєння, які за масштабами мають бути ті виробництва, щоб все виробляти в потрібній кількості ?
Може є сенс спочатку подумати, що можливо таке, що по одному типу озброєння, яким займається конкретне підприємство, є потужності для виробництва більше за потребу для ЗСУ, інших потужностей, для іншого типу озброєння не хватає, ще для одного типу озброєння взагалі наприклад нема виробничої лінії.
Чи "Alexandru Dumbrava" сприймає, що є в Україні один завод
(напевно розмірами з середню країну ЄС, як мінімум має бути той завод. )
, і він випускає все що є на озброєнні у ЗСУ ?
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарно організували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.
(тільки назву гарного міста плюндрує той хто зареєстрував
(хоча зареєстрована "фірма", ніби як в Києві)
таку "фірму", і "кинув", платників податків України на 1,4 млрд грн., а військових ЗСУ ще і
(бо військові теж платники податків, то їх теж на гроші "кинула" ця "фірма". )
і залишив без мін.)
який отримав 1,4 млрд. грн.за поставку мінометних мін, по ціні на 15 відсотків більшій від Пашинського, і ніодної мінине поставив, чи з тих хто хоче в два рази завищувати ціни, і Пашинський заважає цій
(в два рази вище продавати озброєння для ЗСУ)
схемі працювати ?
Новина про що ?
"Вони зовсім з кукухою посварилися...чи просто охіріли в край від безкарності? "
======
1. Хто такі "вони" ?
2. На основі чого висновок робить "Александр Ассаф", що ті невідомі "вони", нібито "зовсім з кукухою посварилися..." ?
3. Про чию "безкарність" мова, в вислові "Александр Ассаф" , "чи просто охіріли в край від безкарності? " ?
Точно новину читав "Александр Ассаф", під якою "Александр Ассаф" написав свій допис, може переплутав новину не туди залишив допис "Александр Ассаф" ?
"У перші тижні війни в Україні, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, і то негайно. Тому Міністерство оборони України зробило відчайдушний і малоймовірний телефонний дзвінок.
На іншому кінці дроту був Сергій Пашинський, колишній народний депутат, який багато років контролював військові витрати. Більшу частину цього часу він провів під слідством за підозрою в корупції або заперечуючи звинувачення в махінаціях. Тепер він жив у фактичному політичному вигнанні у своєму заміському маєтку, відсунутий на другий план президентом Володимиром Зеленським та його обіцянкою викорінити корупцію.
Але пан Пашинський мав зв'язки зі збройовим бізнесом і, що, можливо, не менш важливо, знав, як діяти в умовах війни, не боячись бюрократії. В уряді це зробило його джерелом скандалів. У воєнний час це робило його неоціненним.
Пашинський відповів на заклик", - пише NYT.
Видання зазначає, що вісімнадцять місяців потому компанія, пов'язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні. Вона купує і продає гранати, артилерійські снаряди та ракети через транс'європейську мережу посередників.
Торік компанія "Українська бронетехніка" відзвітувала про свій найкращий рік за всю історію, продажі якої склали понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.
Через кілька тижнів після початку війни "Українська бронетехніка" отримала десятки мільйонів доларів державних контрактів на мінометні міни, ракети, реактивні снаряди та гранати. Лише в березні 2022 року, як свідчать документи, Україна погодилася заплатити компанії понад 100 мільйонів доларів.
Більшу частину минулого року "Українська бронетехніка" здійснювала постачання більш надійно, ніж державні компанії, свідчить аудит Міністерства оборони.
У статті йдеться, що на початку повномасштабної війни великі постачання НАТО ще не розпочалися, а Україна відчайдушно потребувала *********** радянського калібру. Найважливіший постачальник, Болгарія, відмовився продавати їх напряму Україні, побоюючись розсердити Росію.
У таких умовах й за таких гострих потреб у лютому 2022 року українські урядовці вирішили залучити якомога більше торговців зброєю та скасували деякі правила отримання ліцензій на імпорт озброєння.
Утім, як пише NYT, такий підхід не дав очікуваних результатів. Хоча на дзвінок відгукнулися тисячі брокерів, згадує заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, тільки 10-15% змогли знайти обіцяні **********, а фактично доставлено лише близько половини від того, що знайшли. "У нас були випадки, коли дві держкомпанії змагалися за одні й ті ж партії озброєння", - пояснює Гаврилов, що, за його словами, призводило до зростання цін.
"Українська бронетехніка" мала зв'язки в Болгарії, і за словами чиновників, це робило колишнього народного депутата Сергія Пашинського особливо цінним.
"Контактною особою пана Пашинського у Болгарії був брокер Калоян Станіславов, який зміг домогтися від болгарських заводів пріоритетності своїх замовлень.
Оскільки Болгарія не дозволяла продавати ********** безпосередньо в Україну, "Українська бронетехніка" уклала угоду з польським посередником Анджеєм Ковальчиком. Він отримав документи, в яких кінцевим покупцем була вказана Польща, а не Україна.
Документи свідчать, що зброя потрапляла від болгарських виробників до пана Станіславова, потім до польського посередника, потім до "Української бронетехніки" і, нарешті, до українських військових", - описує схему американське видання.
Українська прокуратура зараз розслідує цю мережу та перевіряє, чи отримував Пашинський відкати від польського посередника, за словами чиновника, обізнаного з розслідуванням. Пашинський сказав, що знає цього чоловіка, але фінансових відносин у них немає.
NYT пише, що Пашинський знову перебуває під слідством: українська влада ретельно вивчає ціноутворення "Української бронетехніки" і його фінансові відносини з посадовими особами, які займаються закупівлями, і компаніями за кордоном, розповіли два чиновники, знайомі з цією справою.
Однак на думку заступника міністра Гаврилова, Пашинський забезпечив критично важливі постачання раніше, ніж союзники України. І він переконаний, що люди, які постачали озброєння у той важкий період, не мають піддаватися "ретроспективним допитам".
"Давайте не чіпати людей за те, що вони зробили в лютому, березні 2022 року, - сказав Гаврилов. - Навіть якщо це виглядає підозріло".
Поки міни для ТРО купляють на волонтерські гроші, будуть барижити ВПК а виручку на Марафон??
Скільки потрібно виробництв, щоб виробити всі ті озброєння, які за масштабами мають бути ті виробництва, щоб все виробляти в потрібній кількості ?
Може є сенс спочатку подумати, що можливо таке, що по одному типу озброєння, яким займається конкретне підприємство, є потужності для виробництва більше за потребу для ЗСУ, інших потужностей, для іншого типу озброєння не хватає, ще для одного типу озброєння взагалі наприклад нема виробничої лінії.
Чи "Az AZLK" сприймає, що є в Україні один завод
(напевно розмірами з середню країну ЄС, як мінімум має бути той завод. )
, і він випускає все що є на озброєнні у ЗСУ ?
Йдеться про виробників зброї, які за власні кошти організовують виробництво, у яких закупається зброя для ЗСУ, і по деяким (!!! ) позиціям, виробники настільки гарно організували виробництво, що при дозволі продажу закордон, тих деяких видів озброєнь, можуть їх продавати. І продаж тих деяких видів озброєнь, дозволить :
1. Заробити самим виробникам, наприклад щоб розширити виробництво, по позиціям яких недостатньо, вкласти гроші в проектування і виробництво, нових видів озброєнь, потенційна
(через те що від продажу продукції, з'являться кошти)
можливість локалізації виробництва комплектуючих, які в даний момент закупаються в тому ж Китаї
(а от візьме Китай і завтра зупинить поставку комплектуючих, на вироби, які дуже треба на фронті, що тоді робить наприклад?), варіанти є, куди можна вкласти ті кошти.
2. "Влити" валюту в економіку = допомогти платіжному балансу = допомогти курсу гривні = зменшити інфляційний тиск через укріплення курсу гривні, відповідно збільшення реальних
(а не номінальних. Можна отримати 10 000 і це буде наприклад 300 доларів, а можна 10 000 і це буде 200 доларів, атне треба забувати, що котування по вуглеводним енергоносіям в прив'язці до долара, а енергоносії, це база економіки, чим дорожче вуглеводневий енергоносій, тим все дорожче, хоча би через логістику(любий транспорт, потребує енергоносій якийсь.) .)
доходів.