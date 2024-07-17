У Раді розмірковують над запровадженням "економічної мобілізації" для бізнесу, - "слуга народу" Наталуха

У Верхновій Раді розробляють законопроєкт щодо запровадження економічної мобілізації як частини економічного бронювання.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

При запровадженні економічного бронювання не всі маленькі бізнеси матимуть змогу платити за своїх працівників, тому військові запропонували концепцію економічної мобілізації як додаток до ідеї економічного бронювання.

"Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно лагодять свої машини. Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації", - пояснив парламентар.

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Наталуха зауважив, що економічна мобілізація полягатиме в тому, щоб бізнес, який не має можливості платити за бронь працівника 20 тис. гривень податку, міг би надавати безкоштовно товар, роботу чи послугу, на які є попит серед військових, з аналогічною вартістю.

"Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуг на ту саму суму. Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників", - додав нардеп.

За словами Наталухи, концепція економічної мобілізації поки що в розробці, її поєднають в одному законопроєкті з економічним бронюванням, проте про терміти подання такого законопроєкту не йдеться.

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