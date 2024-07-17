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Новини Мобілізація
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У Раді розмірковують над запровадженням "економічної мобілізації" для бізнесу, - "слуга народу" Наталуха

У Раді пропонують запровадити економічну мобілізацію

У Верхновій Раді розробляють законопроєкт щодо запровадження економічної мобілізації як частини економічного бронювання.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

При запровадженні економічного бронювання не всі маленькі бізнеси матимуть змогу платити за своїх працівників, тому військові запропонували концепцію економічної мобілізації як додаток до ідеї економічного бронювання.

"Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно лагодять свої машини. Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації", - пояснив парламентар.

Читайте: Міноборони анонсувало запуск послуги "єБронювання". Вона скоро стане доступною для підприємств

Наталуха зауважив, що економічна мобілізація полягатиме в тому, щоб бізнес, який не має можливості платити за бронь працівника 20 тис. гривень податку, міг би надавати безкоштовно товар, роботу чи послугу, на які є попит серед військових, з аналогічною вартістю.

"Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуг на ту саму суму. Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників", - додав нардеп.

За словами Наталухи, концепція економічної мобілізації поки що в розробці, її поєднають в одному законопроєкті з економічним бронюванням, проте про терміти подання такого законопроєкту не йдеться.

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Автор: 

бронювання (347) мобілізація (3140) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+13
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17.07.2024 16:37 Відповісти
+10
****, зелений цирк корупційних уродів...

А бригади самі повинні вирішувати які бізнеси їм будуть надавати які послуги?
Якщо комбригу занесуть то він і фронтовий бордель запише в категорію "психологічна допомога бійцям"
...
У всьому світі МО та Ставка вирішували які виробництва потрібні для оборони під час війни. А в нас курви не знають як ще викрутитися щоб з того бідного населення гроші здерти.

Наступним президентом стане той хто цим мразєй зелених по смерекам порозвішує від Їрмака і цього щипача гусей до останнього помічника депутата.
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17.07.2024 16:51 Відповісти
+6
наполягаю на легалізації проституції
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17.07.2024 16:45 Відповісти
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17.07.2024 16:37 Відповісти
Ми будемо вмирати за ваші гроші !
Дякуємо за довіру, ЗЄльоні !
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17.07.2024 20:56 Відповісти
Поки ви думаєте, ті, хто збирався платити 20 тисяч на місяць в бюджет, вже знайшов інше місце куди заплатити
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17.07.2024 21:57 Відповісти
У ВРУ не думають, як порт Усть-Дунайський, перейшов під контроль рашистів?? Не на часі?? Так і будівлі ВРУ, цього скликання отих нардепів, перейдуть під повний контроль і ВЛАСНІСТЬ рашистів????

ну хоть паржут, оті абрахамії, з шоблою ОБслужок олігархів в тіні, при ВРУ ….
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17.07.2024 16:43 Відповісти
наполягаю на легалізації проституції
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17.07.2024 16:45 Відповісти
ХА !!!!
Ви ще легалізацію пісочниці вимагайте !

проституція в порівнянні з "економічєскім бронірованієм" дєтская забава
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17.07.2024 20:59 Відповісти
****, зелений цирк корупційних уродів...

А бригади самі повинні вирішувати які бізнеси їм будуть надавати які послуги?
Якщо комбригу занесуть то він і фронтовий бордель запише в категорію "психологічна допомога бійцям"
...
У всьому світі МО та Ставка вирішували які виробництва потрібні для оборони під час війни. А в нас курви не знають як ще викрутитися щоб з того бідного населення гроші здерти.

Наступним президентом стане той хто цим мразєй зелених по смерекам порозвішує від Їрмака і цього щипача гусей до останнього помічника депутата.
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17.07.2024 16:51 Відповісти
Ну шо ви так бурхливо реагуєте... Згадайте яйця по 17.... А договори зараз заключає "Оператор тилу". А тепер знов Ваша 1-ша фраза:"****, зелений цирк корупційних уродів..."
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17.07.2024 16:58 Відповісти
Коли ти відстало розумовий і ще з партії "СН" - то і не таке запропонуєш...
П.С
Давайте запровадимо політичну мобілізацію і депутатів всіх рівнів відправимо на нуль !!!
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17.07.2024 16:53 Відповісти
мажоров верните- сынков своих и будет вам 20 бригад
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17.07.2024 17:10 Відповісти
Фактически это означает,...
Это означает - работай в убыток, или закрывай бизнес. В убыток никто работать не будет, а значит из 10 человек на СТО официально будут работать два.
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17.07.2024 17:11 Відповісти
СТО до цього безкоштовно робили машини військовим на волонтерських засадах. А потім прийшли ТЦК і розігнали всіх. Після чого СТО посилають тепер військових куди подалі. Ті, що ще якимось дивом не позакривались.
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17.07.2024 18:24 Відповісти
Волонтерские начала (т.е исходя из собственного желания и возможностей) - это одно, закон - это другое.
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17.07.2024 18:32 Відповісти
О щя борцуни за справєдлівость набіжать. Що якесь СТО браніруют а безробітніх перехованців нє браніруют. В той час долар вже по 41.5. Давайте ще понийте поки не відчуєте смак прутня у роті. Може тоді щось дійде.
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17.07.2024 17:32 Відповісти
Чем ближе крах режима, тем дебильнее законы. Чуют зеленые слуги урода, что им изда.
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17.07.2024 18:05 Відповісти
 
 