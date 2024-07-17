У Раді розмірковують над запровадженням "економічної мобілізації" для бізнесу, - "слуга народу" Наталуха
У Верхновій Раді розробляють законопроєкт щодо запровадження економічної мобілізації як частини економічного бронювання.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
При запровадженні економічного бронювання не всі маленькі бізнеси матимуть змогу платити за своїх працівників, тому військові запропонували концепцію економічної мобілізації як додаток до ідеї економічного бронювання.
"Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно лагодять свої машини. Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації", - пояснив парламентар.
Наталуха зауважив, що економічна мобілізація полягатиме в тому, щоб бізнес, який не має можливості платити за бронь працівника 20 тис. гривень податку, міг би надавати безкоштовно товар, роботу чи послугу, на які є попит серед військових, з аналогічною вартістю.
"Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуг на ту саму суму. Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників", - додав нардеп.
За словами Наталухи, концепція економічної мобілізації поки що в розробці, її поєднають в одному законопроєкті з економічним бронюванням, проте про терміти подання такого законопроєкту не йдеться.
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Дякуємо за довіру, ЗЄльоні !
ну хоть паржут, оті абрахамії, з шоблою ОБслужок олігархів в тіні, при ВРУ ….
Ви ще легалізацію пісочниці вимагайте !
проституція в порівнянні з "економічєскім бронірованієм" дєтская забава
А бригади самі повинні вирішувати які бізнеси їм будуть надавати які послуги?
Якщо комбригу занесуть то він і фронтовий бордель запише в категорію "психологічна допомога бійцям"
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У всьому світі МО та Ставка вирішували які виробництва потрібні для оборони під час війни. А в нас курви не знають як ще викрутитися щоб з того бідного населення гроші здерти.
Наступним президентом стане той хто цим мразєй зелених по смерекам порозвішує від Їрмака і цього щипача гусей до останнього помічника депутата.
П.С
Давайте запровадимо політичну мобілізацію і депутатів всіх рівнів відправимо на нуль !!!
Это означает - работай в убыток, или закрывай бизнес. В убыток никто работать не будет, а значит из 10 человек на СТО официально будут работать два.