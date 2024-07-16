Міноборони анонсувало запуск послуги "єБронювання". Вона скоро стане доступною для підприємств

Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги "єБронювання". Вона найближчим часом стане доступною для підприємств.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефрі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми працюємо разом з нашими партнерами – з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над "єБронюванням". Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є кілька сотень успішних бронювань. Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП", – сказала Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що деякі неурядові організації та підприємства, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають 100% бронювання від мобілізації.

До того Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.