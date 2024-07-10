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Новини
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Кабмін дозволив забронювати 100% працівників отримувачів грантів. Перелік організацій

Військовий квиток

Деякі неурядові організації та підприємства, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають 100% бронювання від мобілізації.

Як пише Судово-юридична газета, відповідний перелік затверджений наказом Кабміну від 21 червня.

Порядок бронювання, затверджений урядовою постановою від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проєктів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Отже, наказом від 21 червня було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

Їх визнано "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Так, крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

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Зокрема, це всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора", серед керівників якої Ольга Айвазовська.

Загалом до списку заброньованих належать:

  • ГО "Громадянська мережа "Опора" – неурядова організація громадського контролю та адвокації у сфері виборів та місцевого самоврядування;
  • ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос". Наразі сайт організації не працює, а соцмережа фейсбук повідомляє, що останнім часом "Ейдос" організував захід "Гастротуризм: досвід ЄС та України";
  • ГО "Інститут Київська школа економіки";
  • Приватна установа "Університет "Київська школа економіки", де викладають зокрема члени ГО "ДеЮре" Михайло Жернаков та Степан Берко;
  • ГО "Діксі груп";
  • ГО "Інтерньюз-Україна" (очільник якого Костянтин Квурт заявив про необхідність ліквідації Telegram в Україні і про те, що "свобода слова для ліваків");
  • ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";
  • ГО "Українська академія лідерства", яка займається організацією вебінарів та майстер-класів;
  • МБО "Фонд східна Європа";
  • ТОВ "Делойт і Туш";
  • ТОВ "КСМ-ГРУП";
  • Український фонд соціальних інвестицій;
  • Національний центр вивчення громадської думки (США);
  • Міжнародна фундація виборчих систем (США) та інші.

Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.

Автор: 

Кабмін (7806) бронювання (205) мобілізація (481)


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Топ коментарі
+11
****** підараси, зелені пархаті гніди щоб вас всіх порозривало разом з лідором **********. Це не дно, це вже дезінтеграція держави, як одного цілого - розпад.
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10.07.2024 17:26 Відповісти
+9
Значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

 Енто пистец "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" як для воюючої і напівзруйнованої країни.
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10.07.2024 18:50 Відповісти
+6
ГО "Інститут Київська школа економіки"; як же без Мілованова?....
А Чому більшість в переліку навіть коду ЄДРПОУ не мають???
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10.07.2024 20:26 Відповісти
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Критично важлива інфраструктура. Не заважай. Те
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10.07.2024 14:07 Відповісти
Значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

 Енто пистец "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" як для воюючої і напівзруйнованої країни.
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10.07.2024 18:50 Відповісти
Ну да, грантоедов ни ни, они же на средства сша существуют, пусть другие гибнут в место граждан сша, в данном случае граждане Украины
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10.07.2024 14:07 Відповісти
****** підараси, зелені пархаті гніди щоб вас всіх порозривало разом з лідором **********. Це не дно, це вже дезінтеграція держави, як одного цілого - розпад.
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10.07.2024 17:26 Відповісти
Прелестно, ну просто прелетно... но все равно очень по-ЗЕбильному!
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10.07.2024 17:49 Відповісти
ГО "Інститут Київська школа економіки"; як же без Мілованова?....
А Чому більшість в переліку навіть коду ЄДРПОУ не мають???
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10.07.2024 20:26 Відповісти
Учіться лошарики. Не цирком єдиним можна забронюватися
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10.07.2024 22:36 Відповісти
Мобілізуйтесь швидше, лошари. А то грантоїдам тривожно
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11.07.2024 00:07 Відповісти
А САМООБОРОНЕ ЕЩЁ С 2014 ИДТИ НА ФРОНТ !?)
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11.07.2024 05:11 Відповісти
эти фирмочки могут нанять женщин,
работа несложная, не требует физических нагрузок и даже умственных нагрузок нет.
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11.07.2024 08:27 Відповісти
Конституція України!
Там все написано.
Обов'язково кожного...
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11.07.2024 10:19 Відповісти
нууу.. значит не все так плохо в зсу....
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11.07.2024 10:28 Відповісти
"Вони всі серйозні люди,
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан
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11.07.2024 11:15 Відповісти
Хто скаже, що ЦЯ війна - не бізнес?
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11.07.2024 12:09 Відповісти

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