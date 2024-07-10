Кабмін дозволив забронювати 100% працівників отримувачів грантів. Перелік організацій

Деякі неурядові організації та підприємства, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають 100% бронювання від мобілізації.

Як пише Судово-юридична газета, відповідний перелік затверджений наказом Кабміну від 21 червня.

Порядок бронювання, затверджений урядовою постановою від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проєктів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Отже, наказом від 21 червня було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

Їх визнано "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Так, крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

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Зокрема, це всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора", серед керівників якої Ольга Айвазовська.

Загалом до списку заброньованих належать:

ГО "Громадянська мережа "Опора" – неурядова організація громадського контролю та адвокації у сфері виборів та місцевого самоврядування;

ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос". Наразі сайт організації не працює, а соцмережа фейсбук повідомляє, що останнім часом "Ейдос" організував захід "Гастротуризм: досвід ЄС та України";

ГО "Інститут Київська школа економіки";

Приватна установа "Університет "Київська школа економіки", де викладають зокрема члени ГО "ДеЮре" Михайло Жернаков та Степан Берко;

ГО "Діксі груп";

ГО "Інтерньюз-Україна" (очільник якого Костянтин Квурт заявив про необхідність ліквідації Telegram в Україні і про те, що "свобода слова для ліваків");

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";

ГО "Українська академія лідерства", яка займається організацією вебінарів та майстер-класів;

МБО "Фонд східна Європа";

ТОВ "Делойт і Туш";

ТОВ "КСМ-ГРУП";

Український фонд соціальних інвестицій;

Національний центр вивчення громадської думки (США);

Міжнародна фундація виборчих систем (США) та інші.

Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.