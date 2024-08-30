В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, - МВС

За даними європейських партнерів у населення на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

"Ми неодноразово говорили, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість - неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї - може бути на руках у населення".

За словами посадовця, ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.

"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", - додав Драп’ятий.

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