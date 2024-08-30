В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, - МВС
За даними європейських партнерів у населення на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
"Ми неодноразово говорили, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість - неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї - може бути на руках у населення".
За словами посадовця, ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.
"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", - додав Драп’ятий.
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щоб на пенсію можна було купити
і на стипендію
а чи купите ви собі дробовика чи резинову бабу, то ваше діло
Это было последнее что они успели в своей короткой жизни..
У мене питання - а нахіба нам тоді взагалі утримувати міністерство, котре нічого не знає?
- бо дебіли-експериментатори понавибирали Вирок2019 на нашу голову.. та й повтікали (дехто) куди подалі від результатів того свого ідіотського вибору..
кожному/ій від 18-60 років автоматична та короткоствольна зброя + засоби догляду і зберігання до них надає Держава.
кожні 12 місяців військові збори на 3 тижні. (обовʼязок)
для того щоб отримати паспорт - складається іспит з мови та історії , + присяга.
Вата, москворот, вся агентура, люстрація всіх держслужбовців.
відсіється ще десь 4-5 млн непотрвбного лайна.
вступ в нато + ЄС , українці вже навно заслужили своє місце серед євро націй
ось в принципі і все
База оружия ( у населения) им осталась открытой от Украины
Точно такі ж оцінки давались в 2021 році.
Якісь виключно законослухняні українці...