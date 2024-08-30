У украинцев на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия, - МВД
По данным европейских партнеров у населения на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
"Мы неоднократно говорили, что какой-то специальной методики, которая могла бы дать ответ, сколько у граждан Украины может быть незарегистрированного оружия, нет, поэтому установить определенное количество - невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия - может быть на руках у населения".
По словам чиновника, принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие даст возможность решить проблему с неучтенным оружием.
"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан", - добавил Драпятый.
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щоб на пенсію можна було купити
і на стипендію
а чи купите ви собі дробовика чи резинову бабу, то ваше діло
Это было последнее что они успели в своей короткой жизни..
У мене питання - а нахіба нам тоді взагалі утримувати міністерство, котре нічого не знає?
- бо дебіли-експериментатори понавибирали Вирок2019 на нашу голову.. та й повтікали (дехто) куди подалі від результатів того свого ідіотського вибору..
кожному/ій від 18-60 років автоматична та короткоствольна зброя + засоби догляду і зберігання до них надає Держава.
кожні 12 місяців військові збори на 3 тижні. (обовʼязок)
для того щоб отримати паспорт - складається іспит з мови та історії , + присяга.
Вата, москворот, вся агентура, люстрація всіх держслужбовців.
відсіється ще десь 4-5 млн непотрвбного лайна.
вступ в нато + ЄС , українці вже навно заслужили своє місце серед євро націй
ось в принципі і все
База оружия ( у населения) им осталась открытой от Украины
Точно такі ж оцінки давались в 2021 році.
Якісь виключно законослухняні українці...