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У украинцев на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия, - МВД

Незареєстрована зброя

По данным европейских партнеров у населения на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

"Мы неоднократно говорили, что какой-то специальной методики, которая могла бы дать ответ, сколько у граждан Украины может быть незарегистрированного оружия, нет, поэтому установить определенное количество - невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия - может быть на руках у населения".

По словам чиновника, принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие даст возможность решить проблему с неучтенным оружием.

"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан", - добавил Драпятый.

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Автор: 

МВД (9317) оружие (10204)


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Топ комментарии
+15
Заступник міністра внутрішніх справ посилається на дані наших європейських партнерів?
У мене питання - а нахіба нам тоді взагалі утримувати міністерство, котре нічого не знає?
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30.08.2024 12:50
+13
сцяться шакали, шо на майдані буде гаряче
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30.08.2024 12:29
+10
тобто, зе!шобло чітко усвідомлює, шо їх чекає у майбутньому.
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30.08.2024 12:28
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"Ще один штат дозволив купувати і носити зброю без спеціального дозволу. Американці масово скуповують зброю"

https://www.holosameryky.com/a/zbroia-ssha-aiova/5840178.html
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30.08.2024 12:26 Ответить
Менше "понту" буде серед громадян, вельмож і різної фартової шантрапи.
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30.08.2024 12:26 Ответить
тобто, зе!шобло чітко усвідомлює, шо їх чекає у майбутньому.
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30.08.2024 12:28 Ответить
сцяться шакали, шо на майдані буде гаряче
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30.08.2024 12:29 Ответить
Бо державні керманичі самоусунулись від обов'язку захищати громадян в т.ч. від окупантів та мародерів(ЗЄ)
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30.08.2024 12:31 Ответить
а потрібно у кожного по три
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30.08.2024 12:37 Ответить
У кожного? Помните конец восьмидесятых? Когда "Плейбой" появился в продаже, а сексшопы резиновыми членами стали торговать? Ну и что? У каждого дома лежит журнал и игрушка? Чё вы думаете что каждому нужен шпалер?
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30.08.2024 13:33 Ответить
потрібно щоб потенціально могли мати зброю всі для парітету
щоб на пенсію можна було купити
і на стипендію
а чи купите ви собі дробовика чи резинову бабу, то ваше діло
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30.08.2024 15:07 Ответить
Бійся зелена шантрапа! Буде вам Майдан! Сподіваюся жодна ''жирна'' зелепуха не втече!
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30.08.2024 12:38 Ответить
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30.08.2024 12:41 Ответить
Депутаты приняли закон о свободной продаже оружия.
Это было последнее что они успели в своей короткой жизни..
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30.08.2024 12:43 Ответить
Заступник міністра внутрішніх справ посилається на дані наших європейських партнерів?
У мене питання - а нахіба нам тоді взагалі утримувати міністерство, котре нічого не знає?
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30.08.2024 12:50 Ответить
І шо, ментам сцікотно?
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30.08.2024 12:57 Ответить
Я не такой старый (так считаю) но застал время когда в РОВД можно было зайти,спрятаться от дождя. Не было металлических заборов, постового с автоматом и электронного замка. Милиция была с народом. Вернее милиция не ссалась от своего народа. Потом, когда скинули коммунистов, на окна первых этажей стали вешать сетки, от гранат.
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30.08.2024 13:47 Ответить
..а скільки незадекларованої зброї та ще й наркоти у придворних мусоров неповносправного, недієздатного та сумнівно легітимного Зєлєнскага лише його опікуну дермаку відомо.. та й то такЕ..
- бо дебіли-експериментатори понавибирали Вирок2019 на нашу голову.. та й повтікали (дехто) куди подалі від результатів того свого ідіотського вибору..
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30.08.2024 13:12 Ответить
Потрібен Закон!
кожному/ій від 18-60 років автоматична та короткоствольна зброя + засоби догляду і зберігання до них надає Держава.
кожні 12 місяців військові збори на 3 тижні. (обовʼязок)

для того щоб отримати паспорт - складається іспит з мови та історії , + присяга.
Вата, москворот, вся агентура, люстрація всіх держслужбовців.
відсіється ще десь 4-5 млн непотрвбного лайна.
вступ в нато + ЄС , українці вже навно заслужили своє місце серед євро націй

ось в принципі і все
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30.08.2024 13:42 Ответить
В ДНРе, когда они играли в независимость. До 12(точно) и 7( не точно) регистрировали по факту. Пришел, показал, рассказал историю, где нашел, и храни. Как ща не знаю.
База оружия ( у населения) им осталась открытой от Украины
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30.08.2024 13:53 Ответить
Дивно, що за 2.5 роки повномасштабної війни кількість зброї на руках в Українців не змінилася.

Точно такі ж оцінки давались в 2021 році.

Якісь виключно законослухняні українці...
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30.08.2024 13:48 Ответить
Не знаєш то не пізди, а розкажи скільки ви пороздавали під виглядом наградної зброї чиновникам всіх рангів і різним клоунам та для чого?
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30.08.2024 14:02 Ответить
Врегульовуйте оборот зброї, корупціонери. Вам вже ніхто не довіряє.
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30.08.2024 14:20 Ответить
За долю збої розданої наркоманам і дегенератам антимайдану - тихо....
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30.08.2024 15:07 Ответить
Та відчепіться від нас ! Ви всі повтікали, а українці обладнували блокпости по всій Україні , робили смузі , їжаки протитанкові , годували жінок з дітьми біженців з Маріуполя на тих же блок постах . Де ви були ВМС ну хоча б в перший-другий тиждень ??? А "під стріхою " то поки живий мордор , най лежить , бо на вас немає надії.
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30.08.2024 16:34 Ответить
Малувато зброї на руках, наче в нас немає війни
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30.08.2024 20:42 Ответить
 
 