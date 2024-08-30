У украинцев на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия, - МВД

По данным европейских партнеров у населения на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

"Мы неоднократно говорили, что какой-то специальной методики, которая могла бы дать ответ, сколько у граждан Украины может быть незарегистрированного оружия, нет, поэтому установить определенное количество - невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия - может быть на руках у населения".

По словам чиновника, принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие даст возможность решить проблему с неучтенным оружием.

"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан", - добавил Драпятый.

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