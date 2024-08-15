С сентября в учебных заведениях заработают офицеры службы образовательной безопасности

МВД выстраивает модель безопасности учреждений общего среднего образования. С начала нового учебного года работу начнут офицеры службы образовательной безопасности.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"С сентября в учебных заведениях начнут работать офицеры службы образовательной безопасности, которые будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функцию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко провела встречу с директорами школ Хмельницкой области, на которой обсуждались вопросы пропускного режима, в частности обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установки металлодетекторов.

Кроме того, к основным компонентам модели безопасности учреждений общего среднего образования также входят укрытия гражданской защиты и пожарная безопасность, проведение учений и повышение квалификации, координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в конце прошлого года сообщал, что в ближайшее время в украинских школах будут нести службу 500 полицейских.

Как отмечает МВД, целью проекта является охват физической охраной всех образовательных учреждений в Украине: те, что работают в очном и смешанном режимах. Идея усилить защиту возникла, в частности, из-за увеличения случаев выявления фактов оборота незаконного оружия и боеприпасов.