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Новости
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С сентября в учебных заведениях заработают офицеры службы образовательной безопасности

поліція

МВД выстраивает модель безопасности учреждений общего среднего образования. С начала нового учебного года работу начнут офицеры службы образовательной безопасности.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"С сентября в учебных заведениях начнут работать офицеры службы образовательной безопасности, которые будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функцию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко провела встречу с директорами школ Хмельницкой области, на которой обсуждались вопросы пропускного режима, в частности обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установки металлодетекторов.

Кроме того, к основным компонентам модели безопасности учреждений общего среднего образования также входят укрытия гражданской защиты и пожарная безопасность, проведение учений и повышение квалификации, координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около тысячи школ в этом году начнут процесс очного обучения, - Шмыгаль

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в конце прошлого года сообщал, что в ближайшее время в украинских школах будут нести службу 500 полицейских.

Как отмечает МВД, целью проекта является охват физической охраной всех образовательных учреждений в Украине: те, что работают в очном и смешанном режимах. Идея усилить защиту возникла, в частности, из-за увеличения случаев выявления фактов оборота незаконного оружия и боеприпасов.

Автор: 

безопасность (1101) МВД (9317) школа (3012)


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Топ комментарии
+9
Кабінети гінекології і пологові відділення потрібно забезпечити офіцерами демографічної безпеки ,обов'язково .
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15.08.2024 15:35
+8
Ну тепер трудовик та фізрук не вдвох будуть. На трьох, після уроків...
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15.08.2024 15:33
+8
Ніт. Це будуть ті, хто зможе заплатити за посаду з бронюванням.
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15.08.2024 15:35
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Сподіваюся, офіцерами служби освітньої безпеки будуть переважно жінки, а не молоді здорові ухилянти у формі?
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15.08.2024 15:30 Ответить
Ніт. Це будуть ті, хто зможе заплатити за посаду з бронюванням.
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15.08.2024 15:35 Ответить
Треба ж десь оту ораву ''броньованих'' прилаштувати. Від байдикування будуть до старшокласниць клеїтися.
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15.08.2024 15:30 Ответить
Ну тепер трудовик та фізрук не вдвох будуть. На трьох, після уроків...
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15.08.2024 15:33 Ответить
Шановний, де ви бачили такі школи. ДВА? ОДИНАДЦЯТЬ!!! І деякі без педосвіти. 0,75 ставки це гарантована бронь і не треба у гідрокостюмі і ластах бігти до Тиси з кулею у сраці. "Освітній фронт" став покликанням для самих хитрих ухилянтів. Звісно їх беруть на роботу не за хабарі. Наші директори, самі чесні, патриотичні і незамінні. Жінки сядуть за кермо, полізуть у шахту, будуть поліцейськими але вони "неспроможні" замінити чоловіків у ШКОЛАХ. Якщо добавити інші негаразди по школах, можна рахувати, що "освітні" поліцейські будуть працювати у "середовищі" таких собі невеличких, латентних озг. Тут наразі говорити за 1 рік за 1,5, а не про "питання пропускного режиму, зокрема забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів. Джерело: "
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15.08.2024 17:51 Ответить
Кабінети гінекології і пологові відділення потрібно забезпечити офіцерами демографічної безпеки ,обов'язково .
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15.08.2024 15:35 Ответить
Ще потрібні офіцери з безпеки на трансопрті (в кожну маршрутку). Також офіцер з безпеки бізнесу (на ринок, а не те що Ви подумали), а також офіцер з безпеки відпочинку (на пляж, нічний клуб та ін.).
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15.08.2024 15:38 Ответить
В часи моєї молодості їх просто "вахтерами" називали
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15.08.2024 15:46 Ответить
Дітей треба оберігати. Особливо від "фактів незаконного обігу зброї на ***********"...
Але.
Якщо на вході школи поставити металодетектор - то навколо школи треба поставити подвійний паркан із колючкою та під напругою. А на вікна - решітки - і заборонити відкривати вікна без дозволу поліціянта. Бо у будь-яку школу зазвичай можна пройти з різних сторін...
І це вже буде колонія для малолітніх в якій мент виконує просвітницьку діяльність...
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15.08.2024 15:36 Ответить
У нас свого часу директор школи (придурок повний) закривав усі ворота на час уроків, аби учні не бігали за гаражі курити...
Тобто якщо тобі треба піти зі школи раніше (до лікаря чи на олімпіаду), треба було йти до класної керівниці і з нею тулити до вахтерші, щоб та ворота відмикала.
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15.08.2024 15:50 Ответить
Співчуваю. Але тепер такий "придурок повний" буде шлятися по школі у поліцейській формі і від нудьги морочити голову учням і вчителям. Бо "офіцер", який нахрін нікому не потрібен, має ж собі якесь виправдання знайти.
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15.08.2024 15:53 Ответить
Із цього офіцера вийшов би гарний мобілізований...
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15.08.2024 15:56 Ответить
Дуже слушно. В точку. Керівництво МВС бідкається що на фронт послати нікого. А по сотнях і тисячах шкіл порозсаджувати "офіцерів" для просвітницької діяльності - саме воно.
Хоча, заради справедливості, можу припустити і сподіваюсь що то будуть все-таки жінки.
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15.08.2024 16:02 Ответить
Жінки, військові після поранень, громадяни у віці 60+ - варіантів купа...
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15.08.2024 16:05 Ответить
А з директора?
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15.08.2024 17:54 Ответить
Та директору вже тоді було за 50, а це часи Кучми були...
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15.08.2024 18:00 Ответить
Да? "Да мало лі у Бразілії Педро".
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15.08.2024 18:13 Ответить
У нас уже таке зробили! Раніше люди з кількох кварталів ходили спокійно на шкільний спортмайданчик - побігать на стадіоні чи позайматься на турніках чи бруссях А зараз поставили сітчастий триметровий паркан Вхід - з 9 до 18 Лише через хвіртку Люди сміються та лаються - "Ще кулеметних вишок не вистачає!"
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15.08.2024 15:51 Ответить
прикольно! саме так як ******* виборці 95 кварталу.
у 45 пенсія. плюс заробіток у школі. і звісно бронь.
чекаємо на конфлікти старшокласників, особливо старшокласниць, з цими тупими вахтерами.
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15.08.2024 15:44 Ответить
Наркоділери.
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15.08.2024 15:49 Ответить
А зовсім у МВС скаржилися на брак кадрів у патрульній поліції... Охоронцями можна взяти і демобілізованих військових, нєфіг аж 500 копів переводити на роботу, де нічого особливо робити не треба (максимум - бійку дітей розбороняти).
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15.08.2024 15:54 Ответить
Ще 40-ка річні "новоспечені" пенсіонери нам на шію?
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15.08.2024 16:36 Ответить
Деякі боти намагаються переконати наше суспільство у тому, що коли правоохоронець у 40 років йде на пенсію він навічно залишається сорокарічним. А до цього всі правоохоронці 20 років відпочивали у санаторії, де неймовірно покращили своє здоров"я.
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15.08.2024 18:11 Ответить
Під поліцейський нагляд від народження! Бідні діти-таких "просвітників" лиш ворогу побажаєш!
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15.08.2024 18:24 Ответить
Що там з діркою в бюджеті? Вони каби не зупинять, це передел сфери - забирають хліб у охоронних фірм. За кошти місцевих громад з рекомендованим листом 29700 на особу при зп вчительки 11к.
Зоополіція на підході?
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15.08.2024 20:28 Ответить
 
 