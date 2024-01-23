Офицеры безопасности начали стажировку в школах, - представитель МВД Рева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На этой неделе первые офицеры безопасности начали стажировку в школах.
Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.
По словам спикера, офицеров выбирали через конкурс среди действующих работников полиции. Список школ, где в первую очередь появятся офицеры безопасности, согласовывали с МОН. Там подали 402 заведения.
"Пока отбор прошли 480 кандидатов. Впоследствии их заменят офицеры Службы образовательной безопасности — работники полиции, которых отберут на конкурсной основе среди гражданских лиц. Они тоже пройдут соответствующую подготовку. В планах в 2024 году — обеспечить такими специалистами до двух тысяч школ", - сообщила Рева.
Как отмечается в сообщении, цель проекта: охватить физической охраной все образовательные учреждения в Украине: работающие в очном и смешанном режимах. Идея усилить защиту возникла, в том числе, из-за увеличения случаев обнаружения фактов обращения незаконного оружия и боеприпасов.
"Мы говорим о специалисте по вопросам безопасности, который будет проверять посторонних лиц, пытающихся попасть в школу. Металлоискатели и спецрамки помогут выявлять запрещенные предметы, которые кто-то может принести в школу. Это и профилактические беседы с детьми, и участие в педагогическом процессе, когда офицер СОБ сможет выступать с инициативами по усилению безопасности в учебных заведениях", - добавила спикер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах.
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Мордоворотів - у школи, інвалідів - в окопи. Нормальні такі плани...
ПС. І щодо даного питання. Прошманати і перевірити школярів на металодетекторі достатньо чергового вчителя. Зовсім не обов"язково для цього тримати окремих нероб на чималій зарплатні і витрачати на них і без того злиденний бюджет. Невже не зрозуміло, що ні про який захист наших дітей в даному випадку не йдеться? Це ще одна корупційна годівниця і можливість прилаштувати на тепле місце "своїх" людей. Чи ти дійсно свято віриш, що якийсь там Стефанчук чи інше хамло в Раді так стурбоване безпекою наших дітей?
ПС. Параноїдальний маразм? А ну скажи, кого директор школи візьме на таку посаду з непоганою зарплатнею, соцпакетом та бронею від мобілізації: сина місцевого шоферюги чи вантажника чи сина або племінника секретаря сільської ради? Отож бо...
Бог тобі досвіду і мудрості до того моменту, коли в тебе зявляться діти.
До речі, знаю про що говорю,- за плечима 10 років педстажу та 20 років вислуги на держслужбі і далеко не в сільраді, а в силових структурах органів виконавчої влади 🤗
Цікавим є також технічне забезпечення роботи цієї служби, де візьмете стільки рамок-детекторів на вході... А уявіть картинку 5 хвилин до дзвінка, а тут, накопичився натовп із дітлахів та вчителів, бо охорона шманає особисті речі, що підозріло задзвеніли на рамці, - картина буде ще та.
Обійти рамку - раз плюнути, можна через запасний хід, ключі від якого у завгоспа, можна через чорний хід шкільної столової та ще є безліч варіантів - не буду видавати професійної таємниці - нехай майбутній охоронець собі роги обламає, - йому користь, педколективу розвага.
Одним словом, - удачі пацани... і щоб вас діти на проході не знесли разом з рамкою.🤔🧐😁
Вань, ти тормоз і не простий, а горний, якщо хочеш най буде гірський,- діли далі, дивно, що від предків не зосталось вміння віднімати, що ж тоді ділити будеш, хоча чуже завжди ділити легше🤔 Попандопало, таки вспів залишити потомство 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
мені вони не потрібні..
безпеки
єрмака з татаровим за наші гроші!!
це звичайнісінькі ухилянти
Хай займаютьса
безпекою УКРАЇНИ на фронті
В Полтавской области мужчина 16 раз приходил в ТЦК по повестке, но из-за состояния здоровья воинские части отказывались брать его на службу.
Когда еще дважды получил повестку, решил уже не ходить в ТЦК. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Позже срок заменили на 2 года испытательного.