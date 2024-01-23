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Новости Война в Украине
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МВД (9220) Нацполиция (15750) школа (2890)

Офицеры безопасности начали стажировку в школах, - представитель МВД Рева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В школах проходять стажування поліцейські

На этой неделе первые офицеры безопасности начали стажировку в школах.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.

По словам спикера, офицеров выбирали через конкурс среди действующих работников полиции. Список школ, где в первую очередь появятся офицеры безопасности, согласовывали с МОН. Там подали 402 заведения.

"Пока отбор прошли 480 кандидатов. Впоследствии их заменят офицеры Службы образовательной безопасности — работники полиции, которых отберут на конкурсной основе среди гражданских лиц. Они тоже пройдут соответствующую подготовку. В планах в 2024 году — обеспечить такими специалистами до двух тысяч школ", - сообщила Рева.

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Как отмечается в сообщении, цель проекта: охватить физической охраной все образовательные учреждения в Украине: работающие в очном и смешанном режимах. Идея усилить защиту возникла, в том числе, из-за увеличения случаев обнаружения фактов обращения незаконного оружия и боеприпасов.

"Мы говорим о специалисте по вопросам безопасности, который будет проверять посторонних лиц, пытающихся попасть в школу. Металлоискатели и спецрамки помогут выявлять запрещенные предметы, которые кто-то может принести в школу. Это и профилактические беседы с детьми, и участие в педагогическом процессе, когда офицер СОБ сможет выступать с инициативами по усилению безопасности в учебных заведениях", - добавила спикер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах.

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Топ комментарии
+22
"У планах у 2024 році - забезпечити такими фахівцями до двох тисяч шкіл"
"ціль проєкту: охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні"

Мордоворотів - у школи, інвалідів - в окопи. Нормальні такі плани...
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23.01.2024 19:28
+17
Нісенітниця якась, кожного дня розповідають про те, що не вистачає людей на фронті і цілий полк підготовлених громадян відправляють працювати вахтерами в школах, повний сюр
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23.01.2024 19:52
+14
"яких відберуть на конкурсній основі серед цивільних осіб."

Які умови конкурсу? Наближеність кандидатів до ОПи або місцевих царьків?
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23.01.2024 19:23
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"яких відберуть на конкурсній основі серед цивільних осіб."

Які умови конкурсу? Наближеність кандидатів до ОПи або місцевих царьків?
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23.01.2024 19:23 Ответить
чергова схема ухилення мабуть..
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23.01.2024 20:04 Ответить
"У планах у 2024 році - забезпечити такими фахівцями до двох тисяч шкіл"
"ціль проєкту: охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні"

Мордоворотів - у школи, інвалідів - в окопи. Нормальні такі плани...
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23.01.2024 19:28 Ответить
Хай інваліди дітей охороняють? В тебе діти є?
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24.01.2024 07:43 Ответить
В чому полягатиме їх "охорона" і від кого? Від самих себе? Прошманати зранку кишені і рюкзаки школярів і потім день сидіти за кавою? Для цього треба міцне здоров"я і відмінну фізичну форму? А на війну, де все треба робити швидко, чітко, витримувати величезні фізичні і моральні навантаження, відправити інвалідів?
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24.01.2024 08:16 Ответить
Масові вбивства в школах загальнопоширені в америці, недавно дійшли до росії. Скоро будуть в нас. І для запобігання цьому явищу ні в викладачів, ні в батьків, нема не бажання, не волі, не фізичної можливості.
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24.01.2024 08:38 Ответить
Маячня. Без відповідної виховної та просвітницької роботи на всіх рівнях: сім"я, школа, держава, нічого не вийде. І ніякий пузань на вході до школи нічого не зможе вдіяти. Абсолютно нічого. Його першого ж і завалять в разі чого.
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24.01.2024 08:57 Ответить
Та ти ж сам казав, що мордоворот буде, а тепер у тебе пузань. Короч, я зрозумів, що тут на цензорі сруть все і вся просто по інерції. Проти всіх, проти всього нового і старого, абсолютний протест проти самого здорового глузду.
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24.01.2024 09:15 Ответить
А ким стане мордоворот через кілька місяців неробства? Звісно, що пузанем. Подивись на мєнтів з вислугою, які вони в основній своїй масі. В відмінній фізичній формі дуже малий їх відсоток. Те ж саме буде і з шкільними охоронцями.
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24.01.2024 09:27 Ответить
І щодо протесту проти нового. Якщо ти помітив, то всі, без винятку, реформи останніх років закінчились повним провалом. Стало ще гірше. Саме тому люди і виступають проти будь-яких нововведень. Бо всі вони в нашій країні робляться, на жаль, через одне місце і приводять не до покращення, а навпаки. Особливо те, що робиться нинішньою владою.
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24.01.2024 09:35 Ответить
Провалені реформи поліції, освіту, судові реформи і т.д. - це все вина громадського суспільства, що своєю незрілістю і дурістю потурає розмноженню свавілля і безправ'я. На початку реформи поліції, в ній було багато нових достойних людей, але достойні люди за собачу роботу з собочою зарплатнею і ставленням як до собаки не тримаються. Ти вже ставшся до людини, яка покликанна бути захисником наших дітей, як для нероби. Він має наших ДІТЕЙ ЗАХИЩАТИ, це по твоєму неробство? Та це потенціально одна з найважливіших професій, яку ти обісрав навіть до її створення. Ти і такі як ти являються проблемою, а не ефемерна система, яка магічним впливом робить життя нестерпним.
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24.01.2024 10:57 Ответить
Авжеж, це я винен, а не автори реформ, які їх спланували через ж**у, і замість максимально унеможливити корупційну складову, навпаки, її ще більше розширили...

ПС. І щодо даного питання. Прошманати і перевірити школярів на металодетекторі достатньо чергового вчителя. Зовсім не обов"язково для цього тримати окремих нероб на чималій зарплатні і витрачати на них і без того злиденний бюджет. Невже не зрозуміло, що ні про який захист наших дітей в даному випадку не йдеться? Це ще одна корупційна годівниця і можливість прилаштувати на тепле місце "своїх" людей. Чи ти дійсно свято віриш, що якийсь там Стефанчук чи інше хамло в Раді так стурбоване безпекою наших дітей?
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24.01.2024 11:15 Ответить
Ну *** жеш... Та нах ті детектори? Головне, що у випадку ЧП першочергове реагування і удар завжди буде направлений на поліцейського в броні з озброєнням та підготовкою. У випадку навіть, якщо його обійдуть, то він відразу ж зреагує для надання відсічі нападу 1-3 хв в порівнянні з 30 хв, які треба для направлення наряду поліції чи виклику участкового. І які нах свої люди будуть сидіть в школах? Цей параноїдальний маразм вже просто дратує. Свої люди на керівних посадах сидять, а не на рядовій посаді. Короче, з тобоє нема про, що розмовляти. Нах я розпинаюсь, якщо тобі в пріорітеті не безпека дітей, а соціальна справедливість навантаження окремих поліцейських роботою?
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24.01.2024 11:25 Ответить
В броні, шоломі і з автоматом на шиї, завжди знятим з запобіжника. Ти переграв в комп"ютерні ігри. В реальності ж для знешкодження одного озброєного злочинця, навіть, малолітнього в школі, відправляється цілий посилений наряд поліції. І то не завжди обходиться без жертв серед поліцейських.
ПС. Параноїдальний маразм? А ну скажи, кого директор школи візьме на таку посаду з непоганою зарплатнею, соцпакетом та бронею від мобілізації: сина місцевого шоферюги чи вантажника чи сина або племінника секретаря сільської ради? Отож бо...
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24.01.2024 12:05 Ответить
Слухай, що ти несеш? Відкрий наказ 70 МВС, який поліцейський на зубок вивчає, а потім при кожному наряді тести по ньому здає, а потім якось організуй той потік фантазій в якусь внятну думку.
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24.01.2024 13:28 Ответить
Ти зовсім далекий від реальності.
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24.01.2024 13:32 Ответить
А ще якось спробуй для приколу здать конкурс на посаду у мєнтовку чи іншу державну посаду, бо ти навіть уявлення не маєш як відбувається відбір та здача конкурсу. Схеми обходу конкурсів існують, але не одна притомна людина не буде заморочуватися заради такої низької посади. Дивись, ти просто несеш люту діч. Окрім свойого субєктивного негативного враження в тебе нічого немає, ні знань, ні обгрунтованих пропозицій, ні усвідомлення актуальності проблеми. Дай
Бог тобі досвіду і мудрості до того моменту, коли в тебе зявляться діти.
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24.01.2024 13:36 Ответить
Непогана, особливо для периферії, зарплатня, повний соцпакет, офіційне працевлаштування, броня від мобілізації. Що ще треба? Заморочуватись, звісно, ніхто не буде. В нашій країні все робиться по дзвінку. Коли я тебе читаю, складається враження, що ти живеш не в Україні, а в якомусь паралельному ідеальному світі і зовсім не бачиш, що відбувається навколо. А в мене вже онуки. Діти, слава Богу, школу закінчили без всіляких охорон і металошукачів.
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24.01.2024 16:08 Ответить
ось вам і робочі місця для військових які стали інвалідами захищаючи Батьківщину
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23.01.2024 19:30 Ответить
Таким образом решается вопрос устройства "ухилянтів". Своих, естественно.
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23.01.2024 19:38 Ответить
Легальна схема для ухилянтіа. По чому місця для "переможців" у конкурсі?
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23.01.2024 19:54 Ответить
А хто сказав, що фактично сторож на дверях, хоча і при погонах, матиме броню від призову🤔🧐😁 Охоронник не педагог, фігура цілком підлягає заміні, а ось спробувало б це чудо в пагонах зайти в клітку до тигра, де на нього уважно і вивчаючи подивляться 50 пар очей, хотілось би побачити цю картинку😝😝😝😝😜🤪
До речі, знаю про що говорю,- за плечима 10 років педстажу та 20 років вислуги на держслужбі і далеко не в сільраді, а в силових структурах органів виконавчої влади 🤗
Цікавим є також технічне забезпечення роботи цієї служби, де візьмете стільки рамок-детекторів на вході... А уявіть картинку 5 хвилин до дзвінка, а тут, накопичився натовп із дітлахів та вчителів, бо охорона шманає особисті речі, що підозріло задзвеніли на рамці, - картина буде ще та.
Обійти рамку - раз плюнути, можна через запасний хід, ключі від якого у завгоспа, можна через чорний хід шкільної столової та ще є безліч варіантів - не буду видавати професійної таємниці - нехай майбутній охоронець собі роги обламає, - йому користь, педколективу розвага.
Одним словом, - удачі пацани... і щоб вас діти на проході не знесли разом з рамкою.🤔🧐😁
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23.01.2024 20:02 Ответить
Мусора з далеку видно. Починаючи з твого поганяла.
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24.01.2024 07:45 Ответить
Діли далі... на нуль😁 На 2 не пробував, чи мозжечком не вийшов, хоча на що ще може ділити нуль😁
Вань, ти тормоз і не простий, а горний, якщо хочеш най буде гірський,- діли далі, дивно, що від предків не зосталось вміння віднімати, що ж тоді ділити будеш, хоча чуже завжди ділити легше🤔 Попандопало, таки вспів залишити потомство 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.01.2024 18:55 Ответить
Шо ти **** несеш?
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24.01.2024 22:08 Ответить
З твоїми баранячим мозгами не зрозуміти, герой в маминій кофті, підскоч, блоха, тебе не видно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.01.2024 10:49 Ответить
Нісенітниця якась, кожного дня розповідають про те, що не вистачає людей на фронті і цілий полк підготовлених громадян відправляють працювати вахтерами в школах, повний сюр
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23.01.2024 19:52 Ответить
КТО НА ФРОНТ А КТО В ШКОЛУ !)
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23.01.2024 19:53 Ответить
Там уклоністів вже хватає. Скоро жінок у школах значно поменьшає. Бо кожна ставка це бронь, а директори теж хочуть квартир, машин і т.д. Бо посаду у сільраді купив, а рідне село десь біля Стрию чи Шостки. І починаються атестації, навчання, НУШ, і вже поряд крєпій бородатий колектив. Поліція боронить Державу і бориться зі злочинністю, а ці тимчасові викладачи на період воєнного стану, що роблять. Навіщо у простій школі бронь. Там до до 24-го чоловіків було від 0 до 2-х.
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24.01.2024 14:10 Ответить
.. спочатку школи, а потім, коли дермаківця мафія остаточно забетонується, то у кожній будівлі буде по озброєному поліцаю.. це так по-зєлєнскі, дєдушка НКВДшник міг би пишатися вередливим онучком КВНщиком
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23.01.2024 19:54 Ответить
Фронтовиків би з передової туди. Але після того як прийдуть в себе від того жаху який вони бачать кожен день.
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23.01.2024 19:54 Ответить
Ще одна дурня. А як "планка" впаде. А там 300 -1200 дітей.
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24.01.2024 13:58 Ответить
якої такої безпеки??
мені вони не потрібні..
безпеки
єрмака з татаровим за наші гроші!!
це звичайнісінькі ухилянти
Хай займаютьса
безпекою УКРАЇНИ на фронті
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23.01.2024 19:55 Ответить
Подивись пару документалок як діти дітей масово вбивають, а потім починай крутити язиком, бо я так розумію, тобі поки з пару десятків дітей не загине від обробленого фсбешниками психічно неврівноваженого, то тобі ніяких змін не треба.
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24.01.2024 11:03 Ответить
Кіно так кіно. Детектіва.
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24.01.2024 13:56 Ответить
Получил 18 повесток. Уклонился от мобилизации. Дали 4 года

В Полтавской области мужчина 16 раз приходил в ТЦК по повестке, но из-за состояния здоровья воинские части отказывались брать его на службу.

Когда еще дважды получил повестку, решил уже не ходить в ТЦК. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Позже срок заменили на 2 года испытательного.
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23.01.2024 20:05 Ответить
Знайомий (вінницька обл.) вже майже рік, як мобілізований, два рази приходили з погрозами...до дружини. Перший раз, щоб сказала , де переховується, другий, щоб сказала номер частини..
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23.01.2024 20:10 Ответить
КП "Уманьводоканал" в штаті 2-3 тисячі "підсніжників"-офіцерів а реально працюючих чоловік 30...критична інфраструктура ж...
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23.01.2024 20:07 Ответить
зі школи створити тюрму, звикати треба з малечку до лагерних порядків
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23.01.2024 21:03 Ответить
Мода на масові вбивства у школах скоро дійде і до нас. Зброї навалом, агентура русні працює, а тому проти охорони в школах виступають бездітні особи, особи, які на батьківські права не заслуговоють або просто клінічні ідіоти.
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24.01.2024 07:48 Ответить
Які вбиства? Масові? Прийми пігулки.
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24.01.2024 13:54 Ответить
если народ так переживает чтобы гранаты в школу не тянули - то очевидно что "охрану" с миноискателями нужно отправить куда-то поближе к передку, куда чаще прилетает. заодно пусть там территорию осматривают, может бомбоубежища\укрытия\окопы копают во время уроков. госслужащие же, бабло получают независимо от, а тут война как никак.
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24.01.2024 01:18 Ответить
Які ж ви протестуни далекі від реальності. Якби ж ти не з дивану воював, а на хоча б другій лінії побував, то ти б нас позбавив від пустої ідіотії з твоєї інфантильної башки народженої.
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24.01.2024 11:06 Ответить
государство во время войны должно использовать все доступные возможности эффективно, а не заниматься х*рней. если \менты\ хотят обеспечить безопасность \детей\ то, очевидно, надо делать это сначала там, где это наиболее опасно\необходимо.
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24.01.2024 13:12 Ответить
На перший погляд ідея гарна, однак за фактом дорога, передчасна і недоцільна. Незважаючи на сьогодення немає жодного факту, де потрібна охорона поліції у звичайній, простій, загальноосвітній школі. Якщо це потрібно батькам то є поліція охорони. Платіть і отримаєте.
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24.01.2024 13:51 Ответить
 
 