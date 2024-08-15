Із вересня у навчальних закладах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки

МВС вибудовує модель безпеки закладів загальної середньої освіти. З початку нового навчального року роботу розпочнуть офіцери служби освітньої безпеки.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

"З вересня у навчальних закладах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, які виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко провела зустріч із директорами шкіл Хмельниччини, на якій обговорювалися питання пропускного режиму, зокрема забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів.

Крім того, до основних компонентів моделі безпеки закладів загальної середньої освіти також входять укриття цивільного захисту та пожежна безпека, проведення навчань і підвищення кваліфікації, координація та взаємодія уповноважених суб’єктів відповідальних за створення безпечного освітнього середовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько тисячі шкіл цьогоріч розпочнуть процес очного навчання, - Шмигаль

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці минулого року повідомляв, що найближчим часом в українських школах нестимуть службу 500 поліцейських.

Як зазначає МВС, ціллю проєкту є охоплення фізичною охороною всіх освітніх закладів в Україні: ті, що працюють в очному та змішаному режимах. Ідея посилити захист виникла, зокрема, через збільшення випадків виявлення фактів обігу незаконної зброї та боєприпасів.