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Новини
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Із вересня у навчальних закладах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки

поліція

МВС вибудовує модель безпеки закладів загальної середньої освіти. З початку нового навчального року роботу розпочнуть офіцери служби освітньої безпеки.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

"З вересня у навчальних закладах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, які виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко провела зустріч із директорами шкіл Хмельниччини, на якій обговорювалися питання пропускного режиму, зокрема забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів.

Крім того, до основних компонентів моделі безпеки закладів загальної середньої освіти також входять укриття цивільного захисту та пожежна безпека, проведення навчань і підвищення кваліфікації, координація та взаємодія уповноважених суб’єктів відповідальних за створення безпечного освітнього середовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько тисячі шкіл цьогоріч розпочнуть процес очного навчання, - Шмигаль

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці минулого року повідомляв, що найближчим часом в українських школах нестимуть службу 500 поліцейських.

Як зазначає МВС, ціллю проєкту є охоплення фізичною охороною всіх освітніх закладів в Україні: ті, що працюють в очному та змішаному режимах. Ідея посилити захист виникла, зокрема, через збільшення випадків виявлення фактів обігу незаконної зброї та боєприпасів.

Автор: 

безпека (929) МВС (3500) школа (2205)


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Топ коментарі
+9
Кабінети гінекології і пологові відділення потрібно забезпечити офіцерами демографічної безпеки ,обов'язково .
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15.08.2024 15:35
+8
Ну тепер трудовик та фізрук не вдвох будуть. На трьох, після уроків...
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15.08.2024 15:33
+8
Ніт. Це будуть ті, хто зможе заплатити за посаду з бронюванням.
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15.08.2024 15:35
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Сподіваюся, офіцерами служби освітньої безпеки будуть переважно жінки, а не молоді здорові ухилянти у формі?
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15.08.2024 15:30 Відповісти
Ніт. Це будуть ті, хто зможе заплатити за посаду з бронюванням.
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15.08.2024 15:35 Відповісти
Треба ж десь оту ораву ''броньованих'' прилаштувати. Від байдикування будуть до старшокласниць клеїтися.
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15.08.2024 15:30 Відповісти
Ну тепер трудовик та фізрук не вдвох будуть. На трьох, після уроків...
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15.08.2024 15:33 Відповісти
Шановний, де ви бачили такі школи. ДВА? ОДИНАДЦЯТЬ!!! І деякі без педосвіти. 0,75 ставки це гарантована бронь і не треба у гідрокостюмі і ластах бігти до Тиси з кулею у сраці. "Освітній фронт" став покликанням для самих хитрих ухилянтів. Звісно їх беруть на роботу не за хабарі. Наші директори, самі чесні, патриотичні і незамінні. Жінки сядуть за кермо, полізуть у шахту, будуть поліцейськими але вони "неспроможні" замінити чоловіків у ШКОЛАХ. Якщо добавити інші негаразди по школах, можна рахувати, що "освітні" поліцейські будуть працювати у "середовищі" таких собі невеличких, латентних озг. Тут наразі говорити за 1 рік за 1,5, а не про "питання пропускного режиму, зокрема забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів. Джерело: "
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15.08.2024 17:51 Відповісти
Кабінети гінекології і пологові відділення потрібно забезпечити офіцерами демографічної безпеки ,обов'язково .
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15.08.2024 15:35 Відповісти
Ще потрібні офіцери з безпеки на трансопрті (в кожну маршрутку). Також офіцер з безпеки бізнесу (на ринок, а не те що Ви подумали), а також офіцер з безпеки відпочинку (на пляж, нічний клуб та ін.).
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15.08.2024 15:38 Відповісти
В часи моєї молодості їх просто "вахтерами" називали
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15.08.2024 15:46 Відповісти
Дітей треба оберігати. Особливо від "фактів незаконного обігу зброї на ***********"...
Але.
Якщо на вході школи поставити металодетектор - то навколо школи треба поставити подвійний паркан із колючкою та під напругою. А на вікна - решітки - і заборонити відкривати вікна без дозволу поліціянта. Бо у будь-яку школу зазвичай можна пройти з різних сторін...
І це вже буде колонія для малолітніх в якій мент виконує просвітницьку діяльність...
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15.08.2024 15:36 Відповісти
У нас свого часу директор школи (придурок повний) закривав усі ворота на час уроків, аби учні не бігали за гаражі курити...
Тобто якщо тобі треба піти зі школи раніше (до лікаря чи на олімпіаду), треба було йти до класної керівниці і з нею тулити до вахтерші, щоб та ворота відмикала.
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15.08.2024 15:50 Відповісти
Співчуваю. Але тепер такий "придурок повний" буде шлятися по школі у поліцейській формі і від нудьги морочити голову учням і вчителям. Бо "офіцер", який нахрін нікому не потрібен, має ж собі якесь виправдання знайти.
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15.08.2024 15:53 Відповісти
Із цього офіцера вийшов би гарний мобілізований...
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15.08.2024 15:56 Відповісти
Дуже слушно. В точку. Керівництво МВС бідкається що на фронт послати нікого. А по сотнях і тисячах шкіл порозсаджувати "офіцерів" для просвітницької діяльності - саме воно.
Хоча, заради справедливості, можу припустити і сподіваюсь що то будуть все-таки жінки.
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15.08.2024 16:02 Відповісти
Жінки, військові після поранень, громадяни у віці 60+ - варіантів купа...
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15.08.2024 16:05 Відповісти
А з директора?
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15.08.2024 17:54 Відповісти
Та директору вже тоді було за 50, а це часи Кучми були...
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15.08.2024 18:00 Відповісти
Да? "Да мало лі у Бразілії Педро".
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15.08.2024 18:13 Відповісти
У нас уже таке зробили! Раніше люди з кількох кварталів ходили спокійно на шкільний спортмайданчик - побігать на стадіоні чи позайматься на турніках чи бруссях А зараз поставили сітчастий триметровий паркан Вхід - з 9 до 18 Лише через хвіртку Люди сміються та лаються - "Ще кулеметних вишок не вистачає!"
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15.08.2024 15:51 Відповісти
прикольно! саме так як ******* виборці 95 кварталу.
у 45 пенсія. плюс заробіток у школі. і звісно бронь.
чекаємо на конфлікти старшокласників, особливо старшокласниць, з цими тупими вахтерами.
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15.08.2024 15:44 Відповісти
Наркоділери.
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15.08.2024 15:49 Відповісти
А зовсім у МВС скаржилися на брак кадрів у патрульній поліції... Охоронцями можна взяти і демобілізованих військових, нєфіг аж 500 копів переводити на роботу, де нічого особливо робити не треба (максимум - бійку дітей розбороняти).
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15.08.2024 15:54 Відповісти
Ще 40-ка річні "новоспечені" пенсіонери нам на шію?
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15.08.2024 16:36 Відповісти
Деякі боти намагаються переконати наше суспільство у тому, що коли правоохоронець у 40 років йде на пенсію він навічно залишається сорокарічним. А до цього всі правоохоронці 20 років відпочивали у санаторії, де неймовірно покращили своє здоров"я.
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15.08.2024 18:11 Відповісти
Під поліцейський нагляд від народження! Бідні діти-таких "просвітників" лиш ворогу побажаєш!
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15.08.2024 18:24 Відповісти
Що там з діркою в бюджеті? Вони каби не зупинять, це передел сфери - забирають хліб у охоронних фірм. За кошти місцевих громад з рекомендованим листом 29700 на особу при зп вчительки 11к.
Зоополіція на підході?
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15.08.2024 20:28 Відповісти
 
 