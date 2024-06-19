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Новости мобилизации
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Рада работает над законопроектом, который сделал бы невозможным мобилизацию работников ОПК, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Рада працює над законопроєктом про бронювання працівників ОПК

В парламенте готовят проект закона, который бы позволил бронировать работников ОПК.

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей во время обновления данных", - сказал парламентарий.

По словам Костенко, сейчас проект находится на стадии наработки в Комитете Рады по вопросам обороны. Поэтому пока сложно прогнозировать, когда его зарегистрируют в парламенте.

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Автор: 

бронирование (155) мобилизация (2785) ОПК (149) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+9
"Рада працює"?
вже само по собі смішно...
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19.06.2024 17:06
+6
А ви хотіли, що би працівників служби доставки піцерій і кабаків мобілізували? А хто до верховної ради і офісу обіди возити буде?
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19.06.2024 17:05
+5
Коли вони допрацюють ніяких робітників в ОПК не залишиться!
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19.06.2024 17:05
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Коли вони допрацюють ніяких робітників в ОПК не залишиться!
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19.06.2024 17:05 Ответить
А ви хотіли, що би працівників служби доставки піцерій і кабаків мобілізували? А хто до верховної ради і офісу обіди возити буде?
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19.06.2024 17:05 Ответить
"Рада працює"?
вже само по собі смішно...
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19.06.2024 17:06 Ответить
Приблуди95 робили з 2019 року, усе можливе, щоб розвалити ОПК України, заблокувати виконання ДОЗ… Підприємства ОПК, «працювали» по 2-3 дні на тиждень !!! Гончарук з шмигалем, «дбали» про захист України… і Українців!
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19.06.2024 17:07 Ответить
Ну, так головне ж шоб "кварталівці" та циркачі були з бронею, а всі інші - "Родіна зовьот!"...руЗькая.
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19.06.2024 17:14 Ответить
якось дивно, одразу мобілізувати не мають права, тільки після оновлення даних, потім повістка, влк й мобілізація..., та й кому потрібні ці працівники ОПК, країні потрібно м'ясо..., щоб талановитий розробник-інженер одразу в окоп під КАБи й все, готуй іншого..., якщо країна може штампувати тільки одноразових солдат із талановитих інженерів та броньованих розносників піци, в неї немає майбутнього...
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19.06.2024 17:17 Ответить
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19.06.2024 17:17 Ответить
РІК "готували" закон про мобіків!
Але так нічого й НЕ ПІДГОТУВАЛИ!
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19.06.2024 17:18 Ответить
Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання.

Інші категорії, які по ЗАКОНУ підлягають бронюванню, теж повинні оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. То або закон переписуйте, змінюйте перелік категорій, підлягаючих бронюванню, або всім однакові правила робіть. Ще одне підтвердження того, що в Україні закони не для всіх однакові. Якщо написали в законі, що касир на АЗС може бути заброньований, то він по закону такий самий, як і зварювальник на танковому заводі. Лицемірство як державна політика.
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19.06.2024 17:21 Ответить
А коли почнуть мобілізувати "мусорню"?
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19.06.2024 17:26 Ответить
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19.06.2024 17:29 Ответить
Ніяк не зрозуміло нафіга це кодло потрібне, якщо крім зла нічого країні не приносить.
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19.06.2024 17:31 Ответить
цікаво, кого ще УНЕМОЖЛИВЯТЬ мобілізувати?? замість зробити ліміт 20% мобілізованих на будь-якому підприємстві, ці самозванці в депутатських кріслах займаються популізмом, не розуміючи наслідків власних недолугих рішень
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19.06.2024 17:41 Ответить
Наверно, их уже не осталось. Значит, можно закон принимать.
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19.06.2024 18:01 Ответить
Це схоже на повну безконтрольність процесів комунікації між владою і ЗСУ або Сирський і Павлюк вже самі підпорядковуються ТЦК, а не навпаки
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19.06.2024 18:23 Ответить
А рік чи 2-року раніше не можна було? . Або почали коней годувати, коли на полювання зібралися.
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20.06.2024 00:20 Ответить
 
 