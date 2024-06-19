Рада работает над законопроектом, который сделал бы невозможным мобилизацию работников ОПК, - нардеп "Голоса", воин Костенко

В парламенте готовят проект закона, который бы позволил бронировать работников ОПК.

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей во время обновления данных", - сказал парламентарий.

По словам Костенко, сейчас проект находится на стадии наработки в Комитете Рады по вопросам обороны. Поэтому пока сложно прогнозировать, когда его зарегистрируют в парламенте.

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