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Рада работает над законопроектом, который сделал бы невозможным мобилизацию работников ОПК, - нардеп "Голоса", воин Костенко
В парламенте готовят проект закона, который бы позволил бронировать работников ОПК.
Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей во время обновления данных", - сказал парламентарий.
По словам Костенко, сейчас проект находится на стадии наработки в Комитете Рады по вопросам обороны. Поэтому пока сложно прогнозировать, когда его зарегистрируют в парламенте.
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+9 discovery
показать весь комментарий19.06.2024 17:06
+6 Slava Holt
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+5 Small Jerboa
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вже само по собі смішно...
Але так нічого й НЕ ПІДГОТУВАЛИ!
Інші категорії, які по ЗАКОНУ підлягають бронюванню, теж повинні оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. То або закон переписуйте, змінюйте перелік категорій, підлягаючих бронюванню, або всім однакові правила робіть. Ще одне підтвердження того, що в Україні закони не для всіх однакові. Якщо написали в законі, що касир на АЗС може бути заброньований, то він по закону такий самий, як і зварювальник на танковому заводі. Лицемірство як державна політика.