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бронирование (137) мобилизация (2607) ОПК (120)

С оборонных предприятий на фронт мобилизуют дефицитных специалистов

зсу,мобілізація

Пробелы в системе бронирования военнообязанных граждан стали причиной того, что оборонные компании теряют важных специалистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Компания "Око камера", производящая тепловизоры для дронов, в мае осталась без инженера-конструктора. Производитель работает по государственному контракту, однако не забронировал работника из-за необходимости идти обновлять данные в ТЦК, где его бы мобилизовали.

"Мы два года инвестировали, формировали команду и уникальную компетенцию. С улицы у нас забрали специалиста, который выполнял сразу три функции. Государство получило одного солдата, а мы потеряли инженера, который влияет на поставку сотен тепловизоров для беспилотников ВСУ", - рассказал директор компании.

Опрошенные производители отмечают, что специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование по действующему законодательству.

Кого-то забирают во время обновления данных в ТЦК, которое часто необходимо для подачи документов на бронь. Кого-то - во время согласования списков на бронирование правительством, которое может длиться больше месяца. А некоторым компаниям не удается получить бронь из-за несоответствия критериям.

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"Часто люди десятилетиями не обновляют военно-учетные данные, а брать на работу кандидата без действительных документов сейчас запрещено. Ему нужно сначала пойти в ТЦК, пройти ВВК и обновить данные. Но там этому еще не забронированному специалисту вручают мобилизационную повестку. Из уже работающих людей проблемные документы имеют 30% мужчин", - рассказали на одном из крупных государственных предприятий на условиях анонимности.

"Один из наших производителей минометных выстрелов недавно заключил первый государственный контракт как соисполнитель. Для получения статуса критически важного предприятия нужно предоставить документы, подтверждающие поставку продукции по этому контракту или получение аванса.

Контракт заключили на условиях постоплаты, поэтому подтвердить факт аванса возможности не было, а до отгрузки первой партии прошло 2-3 месяца. За это время завод потерял нескольких квалифицированных работников, которые работали на станках ЧПУ. Пока идет поиск и обучение новых людей, оборудование простаивает, а государство недополучает боеприпасы", - рассказала ЭП Наталья Мартыненко, руководитель закарпатского отделения ассоциации NAUDI, объединяющей крупнейших частных производителей вооружений.

"У нас мобилизовали инженера и главного сварщика. По дороге на работу их забрали и изъяли телефоны. Смогли с ними связаться только после прохождения военно-врачебной комиссии. Мы не можем забронировать всех сотрудников, потому что производим менее 50% оборонной продукции", - сказал ЭП руководитель одного из металлообрабатывающих предприятий.

В этом году указанная компания получила запрос на увеличение выпуска продукции для нужд обороны в четыре раза. Однако руководство подписало контракт на значительно меньшие объемы, потому что не уверено, что на предприятии будут рабочие.

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Ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ), в которую входят 32 оборонные компании, в том числе крупнейшие производители БПЛА, провела внутренний опрос. По его результатам, четыре компании потеряли по 20-30 сотрудников из-за мобилизации. Еще четыре - от 5 до 20.

Самой большой проблемой в ТСУ считают отсутствие отсрочки от мобилизации для работников оборонных компаний при обновлении военно-учетных документов.

В ассоциации считают, что мобилизация работников, имеющих специфическую экспертизу, может приостановить выпуск продукции на 3-5 месяцев - именно столько может длиться рекрутинг дефицитного специалиста. В отдельных случаях замена людей просто невозможна.

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Напомним, 7 июня Кабинет Министров разрешил предприятиям ОПК и энергетики бронировать от мобилизации до 100% работников. Нацполиция и ГСЧС также смогут забронировать 100% работников по согласованию с Минобороны.
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Топ комментарии
+45
У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження військово-лікарської комісії. Ми не можемо забронювати всіх співробітників, бо виробляємо менше за 50% оборонної продукції", - сказав ЕП керівник одного з металообробних підприємств. Джерело:

Всі ж знають ,що це кремлівське іпсо . ТЦК такого ніколи не робліять . Вони навіть ср..ть фіалками .То були не інженер та зварювальник - то ухилянти . Країні потрібна бронь для мєнтів і чиновників - вони будущє країни .
А креслення та зварювання будуть тепер робити жінки та підлітки - як тут писали військові пєнсіонери ,які просрали армію - а тепер вказують як і кому воювати
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08.06.2024 17:23
+43
Все йде по плану Кремля у ОПЗЖОПІ на Банковій
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08.06.2024 16:57
+38
Зате менти заброньовані на 90%.
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08.06.2024 16:59
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Научиться-то теоретически можно, но тут ключевое слово - опыт.
А откуда он возьмется, если тот же инженер-конструктор примерно с 18 до 23 лет будет только в ВУЗе учиться?
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08.06.2024 22:46 Ответить
Сварщика толкового и до войни найти била проблема)))
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09.06.2024 13:13 Ответить
Толковие сварщики работают не в Украине, а в ЄС или США там платят раз 5 больше, как в Украине хорошему топ директору
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09.06.2024 13:15 Ответить
Є такі слова - саботаж , діверсії , шпигунство , просто зрада ! Вгадайте , чим з вищепереліченного займається влада і навіщо!
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08.06.2024 17:53 Ответить
фаворит императрицы Зели дермак и его прислуга стараются, как могут..
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08.06.2024 17:58 Ответить
Повне організаційне безсилля зелених піарасів.
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08.06.2024 17:59 Ответить
Вже ніхто навіть і не говорить наскільки законні такі вилучення телефонів та влк без необхідних документів , не кажучи вже про мобілізацію під час оновлення даних... В сцукитцк тупо забирають військові не видаючи жодних розписок про це, можливо час дати людям захищати свої права зі зброєю і від внутрішнього ворога??
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08.06.2024 18:00 Ответить
Громадянська війна - це джекпот для кремля.
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08.06.2024 18:04 Ответить
ЗЕ банда це не менший джек пот!
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08.06.2024 18:18 Ответить
Все-таки менший. З зє-бандою якось третій рік воюємо, громадянська доб'є країну вщент за лічені тижні.
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08.06.2024 18:24 Ответить
І як успіхи у війні із бандою? Які останні здобутки? Кого посадили? Скільки схем припинили?
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08.06.2024 22:44 Ответить
Маю на увазі, війна на чолі з зє-бандою.
А не проти.
Хоча, якби для д'Єрьмака знайшовся свій Лі Гарві..
Але немає героя в отєчєствє.
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10.06.2024 08:15 Ответить
Ти ж щойно з піною коло рота захищав ТЦК, назвав мене подоляцьким та вимагав забанити. Що трапилося, перевзувся?
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08.06.2024 18:45 Ответить
Роздвоєння особистості... Якщо серйозно я за правду
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08.06.2024 19:46 Ответить
Чем хуже тем лучше!!! Девиз засланных коЗЕчков ...
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08.06.2024 18:10 Ответить
Зелені покидьки продовжують підривати обороноздатність. Єрмак знищує оборону.
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08.06.2024 18:21 Ответить
На мільйон військових має бути 3 мільйони працівників ВПК. А пропорція зворотня: у ВПК лише 300 тис. Хозарський саботаж.
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08.06.2024 18:29 Ответить
А героячм ТЦК, ВР І ОП на це плювати - головне, щоб самим воювати не довелося! Вони ж дуже цінні для України! Ну прямо незамінні - хто без них народу шлях вказуватиме!
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08.06.2024 18:43 Ответить
А нам зброя вже не потрібна !
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08.06.2024 18:45 Ответить
Чергова шкода російського шпигуна зєлі.

Зєлю геть. Вибори. Військовий стан має працювати не на російського шпигуна, а на Україну
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08.06.2024 19:12 Ответить
низький уклін видатному менеджеру та кремлівському хробаку хєрмаку та його недоекономісту хєтьманцєву
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08.06.2024 19:44 Ответить
Зато те кто хотят благодаря ТЦК и пограничникам пачками продолжают выезжать за бугор.
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08.06.2024 20:00 Ответить
Ну це виглядає як сплановане зниження обороноздатності держави, що (на мій погляд) є державною зрадою, і мало б за законом військового часу тягнути за собою "певну відповідальність".
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08.06.2024 20:10 Ответить
Абсолютно нормальна практика бронювання 50 відсотків військовозобов'язаних. І кількість заброньованих військовозобов'язаних на будь-яких підприємствах буде неухильно знижуватися, бо буде зменшуватися загальна кількість військовозобов'язаних на підприємстві внаслідок їх мобілізації та заміни на тих хто не підлягає мобілізації. Це абсолютно нормально і дуже дивно чути, що виробництво залежить від конкретної людини. Держава дає період підприємству в 6 місяців для підготовки заміни військовозобов'язаного на того хто не підлягає мобілізації. На мою думку, дибільне рішення змінити ці правила на 100 відсоткове бронювання це створює корупційні та інституційні ризики і завдає значної шкоди Україні.
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08.06.2024 20:56 Ответить
Дядя, ты дурак? Ты вс курсе, сколько времени и денег нужно, чтобы подготовить высококвалифицированного инженера по оптике, электронике, баллистике? Ты реально думаешь, что загнав в окопы мозговитых очкариков, проектирующих дроны на нейросетях увеличишь боеспособность армии? Ну ты реально либо полный при.урок, либо сознательно пытаешься вредить.
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08.06.2024 22:18 Ответить
Якщо в Україні "мозговитых очкарыков" так мало і вони всі військовозобовязані, то тоді перспектив ця країна не має, бо потрапить такий очкарик під машину і триндець обороні.
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08.06.2024 23:14 Ответить
Дибільна думка шо можна замінити будь кого.
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09.06.2024 15:58 Ответить
Якщо управлінця можна замінити блазнем, то вже решту мудрого народу можна замінити без проблем. Та і весь нарід можна замінити, тільки це займе трохи часу.
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11.06.2024 23:18 Ответить
Ні. Просто всюди бидло - тупе, жадібне та сцикливе. Починаючи від ОП - де думають як би побільше вкрасти і насрати на все інше і закінчуючи ТЦК, де таке ж бидло, трохи дрібніше і тупіше - яке теж хоче тільки отримати нагороду за жодного запакованого і сциться, що якщо не виконає план, то їх самих на фронт відправлять. А на все інше і країну в тому числі - насрати.
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08.06.2024 23:31 Ответить
Ішак все робить, аби зашкодити ЗСУ та наблизитись до укладання договорняка. Доки це чмо буде займати місце президента, прогресу не буде ні в чому. Ішак свідомо мститься суспільству. Геть, у відставку безтолкового ішака!
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08.06.2024 20:18 Ответить
Таке враження, що йдуть змагання між дш і ає за трон де переможець забирає все разом з кріпаками. Одне не зрозуміло на кого поставив ху...о. Чи це не принципово?
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08.06.2024 21:02 Ответить
Це бажання хермака і кацапів.
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08.06.2024 21:04 Ответить
Вкотре доводить що ТЦК СП це шарага в якій з мізками не все гаразд.1,5 роки ці бовдури негативлять суспільство 1,5 року ці неадеквати тероризують бізнес і саме за 1,5 року із за них зірвана спокійна нормальна мобілізація.
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09.06.2024 00:04 Ответить
Це диверсія і за такі справи розстрілювати потрібно, але ж для декого війни нема, всього лише воєнний стан. Падлюки.
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09.06.2024 01:29 Ответить
Це умисна диверсія і саботаж. За це треба садити з конфіскацією на пожиттєве
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09.06.2024 06:13 Ответить
Знайомі говорили що мобілізують хірурга, який хлопців ставить на ноги. В штурмовики.
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09.06.2024 07:09 Ответить
Зато мусорню і інспекторів мнс, що за відсутність лопати на стіні грошву здирають забронювали 100%
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09.06.2024 08:34 Ответить
Чудово - знищити всіх. Маладец. 59% українців підтримують всі твої дії, зеленский, давай нищ всіх, отих українців - на їх місце, згідно оманських домовленностей, завезуть рідненьких росіян - бо саме без них та квену не можуть жити 59% українців. Слава зеленскому - воістину слава.
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09.06.2024 11:09 Ответить
Яким чином, у разі потреби, інженери-конструктори захистять Володимира нашого Зеленського від фашиствующих бандеровцев, яким не подобається самопереобрання на другий термін нашого потужного Лідера?
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09.06.2024 13:11 Ответить
А ось наша потужна поліція це зробить залюбки
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09.06.2024 13:13 Ответить
Це чіста диверсія, і хто за це підписався, агентура
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09.06.2024 13:16 Ответить
така система зараз, інженер для підготовки якого потрібно десяток років зараз за пару тижнів перекваліфікують у стрілки. так переможемо?
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09.06.2024 14:18 Ответить
Виробник працює за державним контрактом, однак не працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.
======================
Якщо працівник потрібен на підприємстві то чому б його спочатку не забронювати а тоді нехай йде в тцк?
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09.06.2024 16:21 Ответить
Я за Лють-2,-3,-4,-5
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09.06.2024 20:21 Ответить
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