Бронирование работников культуры и СМИ: Окончательное решение будет выдавать Минэкономики, - Карандеев
Работники организаций, желающих забронировать своих сотрудников, должны подавать заявки в Минкульт.
Об этом LIGA.net сообщил и.о. главы МКИП Ростислав Карандеев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сначала предприятия, учреждения и организации, претендующие на признание себя критически важными для обеспечения экономики и жизнедеятельности украинцев в особый период, подают Минкульту свои заявки.
"У нас есть комиссия, которая эти заявки пересматривает на соответствие требованиям и критериям. Если такое соответствие есть, мы присваиваем им статус, который они просят", - пояснил Карандеев.
Затем, добавил он, получив этот статус, предприятия получают возможность подать на бронирование до 50% из числа военнообязанных работников.
"Они формируют эти списки, представляют нам, а мы их перенаправляем на Генеральный штаб ВСУ, те — на Минэкономики, а Минэкономики выдает окончательное решение", - добавил глава Минкульта.
Отвечая на уточняющий вопрос, по поводу чего нужно учреждениям и предприятиям пройти проверку, Карандеев сказал: "Того, чтобы работники действительно были работниками той или иной организации. Еще того, чтобы они не относились к дефицитным военно-промышленным специальностям и на некоторые другие юридические требования".
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( при всі «повазі» до шоу 95 кварталу).
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а воювати буде голота
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Працівники культури...