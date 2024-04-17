Бронирование работников культуры и СМИ: Окончательное решение будет выдавать Минэкономики, - Карандеев

Работники организаций, желающих забронировать своих сотрудников, должны подавать заявки в Минкульт.

Об этом LIGA.net сообщил и.о. главы МКИП Ростислав Карандеев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала предприятия, учреждения и организации, претендующие на признание себя критически важными для обеспечения экономики и жизнедеятельности украинцев в особый период, подают Минкульту свои заявки.

"У нас есть комиссия, которая эти заявки пересматривает на соответствие требованиям и критериям. Если такое соответствие есть, мы присваиваем им статус, который они просят", - пояснил Карандеев.

Затем, добавил он, получив этот статус, предприятия получают возможность подать на бронирование до 50% из числа военнообязанных работников.

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"Они формируют эти списки, представляют нам, а мы их перенаправляем на Генеральный штаб ВСУ, те — на Минэкономики, а Минэкономики выдает окончательное решение", - добавил глава Минкульта.

Отвечая на уточняющий вопрос, по поводу чего нужно учреждениям и предприятиям пройти проверку, Карандеев сказал: "Того, чтобы работники действительно были работниками той или иной организации. Еще того, чтобы они не относились к дефицитным военно-промышленным специальностям и на некоторые другие юридические требования".

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