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Новости мобилизации
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Бронирование работников культуры и СМИ: Окончательное решение будет выдавать Минэкономики, - Карандеев

журналіст,змі,журналістика,медіа

Работники организаций, желающих забронировать своих сотрудников, должны подавать заявки в Минкульт.

Об этом LIGA.net сообщил и.о. главы МКИП Ростислав Карандеев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала предприятия, учреждения и организации, претендующие на признание себя критически важными для обеспечения экономики и жизнедеятельности украинцев в особый период, подают Минкульту свои заявки.

"У нас есть комиссия, которая эти заявки пересматривает на соответствие требованиям и критериям. Если такое соответствие есть, мы присваиваем им статус, который они просят", - пояснил Карандеев.

Затем, добавил он, получив этот статус, предприятия получают возможность подать на бронирование до 50% из числа военнообязанных работников.

Читайте: Шмыгаль поручил разработать "более справедливое" постановление о бронировании от мобилизации: "Чтобы не возникало никаких вопросов"

"Они формируют эти списки, представляют нам, а мы их перенаправляем на Генеральный штаб ВСУ, те — на Минэкономики, а Минэкономики выдает окончательное решение", - добавил глава Минкульта.

Отвечая на уточняющий вопрос, по поводу чего нужно учреждениям и предприятиям пройти проверку, Карандеев сказал: "Того, чтобы работники действительно были работниками той или иной организации. Еще того, чтобы они не относились к дефицитным военно-промышленным специальностям и на некоторые другие юридические требования".

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Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2734) Карандеев (20)


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Топ комментарии
+9
Трупа пересувного цирку посміхається.
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17.04.2024 13:22
+9
Уже можно предположить, сотрудники каких СМИ поедут воевать, а какие останутся "правильно" освещать события.
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17.04.2024 13:22
+9
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17.04.2024 13:29
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Трупа пересувного цирку посміхається.
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17.04.2024 13:22 Ответить
До чого тут Мінкульт?!!!!

Чому уся краіна буде регулюватися Законом, а преса та смі окремо?!

Що це за « недоторкані»!?!

( при всі «повазі» до шоу 95 кварталу).
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17.04.2024 16:07 Ответить
Уже можно предположить, сотрудники каких СМИ поедут воевать, а какие останутся "правильно" освещать события.
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17.04.2024 13:22 Ответить
З радіо НВ призвали вже 18 людей, бо це не єдиний кіздафон

Слухайте Радіо НВ ! Там не брешуть !
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17.04.2024 13:26 Ответить
Від сьогодні на арені цирку ЗЄлєлєй клоуни в броніках ! 👿
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17.04.2024 13:24 Ответить
Чому одразу не вказали розцінки та контактні телефони?
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17.04.2024 13:28 Ответить
Все всім давно відомо
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17.04.2024 14:07 Ответить
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17.04.2024 13:29 Ответить
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17.04.2024 13:31 Ответить
Воювати будуть всі, казали вони...
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17.04.2024 13:38 Ответить
Вы не так поняли!

"Всі у нас президенти!",
а воювати буде голота

.
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17.04.2024 14:00 Ответить
А чому мінекономіки бронюватиме культуристів-циркачів? Нє, я, звичайно, розумію, що клоуни - ьо святе і клоуни всюди.
У нас є шмига, головний по клоунам в кабміні, наприклад.
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17.04.2024 13:45 Ответить
Я не зрозумів. Міністерство культури вирішуватиме, хто є критичним підприємством, а хто ні?
Пісюністи, ви там вже зовсім *********, чи що?
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17.04.2024 13:48 Ответить
Чому б броньованих "працівників культури" не зобовʼязати відвідувати передову з концертними програмами як мінімум 8 разів на місяць, раз вони такі "економічно важливі", що потрібні в тилу? І не просто відвідати, а ще й з прямою трансляцією на зомбомарафоні... Ну, практика польових концертів досить давня, чому б не відновити?
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17.04.2024 14:01 Ответить
Карандєй - це чувашське чоловіче ім'я.
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17.04.2024 14:15 Ответить


Працівники культури...
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17.04.2024 14:49 Ответить
Весь Квартал - працівники "культури"
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17.04.2024 14:50 Ответить
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17.04.2024 14:57 Ответить
 
 