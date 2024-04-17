Бронювання працівників культури та ЗМІ: Остаточне рішення видаватиме Мінекономіки, - Карандєєв
Працівники організацій, які хочуть забронювати своїх співробітників, мають подавати заявки до Мінкульту.
Про це LIGA.net повідомив в.о. глави МКІП Ростислав Карандєєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, спочатку підприємства, установи та організації, які претендують на визнання себе критично важливими для забезпечення економіки та життєдіяльності українців в особливий період, подають Мінкульту свої заявки.
"У нас є комісія, яка ці заявки переглядає на відповідність вимогам та критеріям. Якщо така відповідність є, ми присвоюємо їм статус, про який вони просять", - пояснив Карандєєв.
Потім, додав він, отримавши цей статус, підприємства отримують можливість подати на бронювання до 50% з-поміж працівників, які є військовозобов'язаними.
"Вони формують ці списки, подають нам, а ми їх перенаправляємо на Генеральний штаб ЗСУ, ті — на Мінекономіки, а Мінекономіки видає остаточне рішення", - додав глава Мінкульту.
Відповідаючи на уточнююче запитання, на предмет чого потрібно установам та підприємствам пройти перевірку, Карандєєв сказав: "На те, щоб працівники дійсно були працівниками тієї чи іншої організації. Ще на те, щоб вони не відносились до дефіцитних військово-промислових спеціальностей та на деякі інші юридичні вимоги".
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У нас є шмига, головний по клоунам в кабміні, наприклад.
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Працівники культури...