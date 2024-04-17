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Бронювання працівників культури та ЗМІ: Остаточне рішення видаватиме Мінекономіки, - Карандєєв

журналіст,змі,журналістика,медіа

Працівники організацій, які хочуть забронювати своїх співробітників, мають подавати заявки до Мінкульту.

Про це LIGA.net повідомив в.о. глави МКІП Ростислав Карандєєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спочатку підприємства, установи та організації, які претендують на визнання себе критично важливими для забезпечення економіки та життєдіяльності українців в особливий період, подають Мінкульту свої заявки.

"У нас є комісія, яка ці заявки переглядає на відповідність вимогам та критеріям. Якщо така відповідність є, ми присвоюємо їм статус, про який вони просять", - пояснив Карандєєв.

Потім, додав він, отримавши цей статус, підприємства отримують можливість подати на бронювання до 50% з-поміж працівників, які є військовозобов'язаними.

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"Вони формують ці списки, подають нам, а ми їх перенаправляємо на Генеральний штаб ЗСУ, ті — на Мінекономіки, а Мінекономіки видає остаточне рішення", - додав глава Мінкульту.

Відповідаючи на уточнююче запитання, на предмет чого потрібно установам та підприємствам пройти перевірку, Карандєєв сказав: "На те, щоб працівники дійсно були працівниками тієї чи іншої організації. Ще на те, щоб вони не відносились до дефіцитних військово-промислових спеціальностей та на деякі інші юридичні вимоги".

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Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3019) Карандєєв (28)


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Топ коментарі
+9
Трупа пересувного цирку посміхається.
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17.04.2024 13:22
+9
Уже можно предположить, сотрудники каких СМИ поедут воевать, а какие останутся "правильно" освещать события.
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17.04.2024 13:22
+9
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17.04.2024 13:29
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Трупа пересувного цирку посміхається.
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17.04.2024 13:22 Відповісти
До чого тут Мінкульт?!!!!

Чому уся краіна буде регулюватися Законом, а преса та смі окремо?!

Що це за « недоторкані»!?!

( при всі «повазі» до шоу 95 кварталу).
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17.04.2024 16:07 Відповісти
Уже можно предположить, сотрудники каких СМИ поедут воевать, а какие останутся "правильно" освещать события.
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17.04.2024 13:22 Відповісти
З радіо НВ призвали вже 18 людей, бо це не єдиний кіздафон

Слухайте Радіо НВ ! Там не брешуть !
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17.04.2024 13:26 Відповісти
Від сьогодні на арені цирку ЗЄлєлєй клоуни в броніках ! 👿
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17.04.2024 13:24 Відповісти
Чому одразу не вказали розцінки та контактні телефони?
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17.04.2024 13:28 Відповісти
Все всім давно відомо
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17.04.2024 14:07 Відповісти
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17.04.2024 13:29 Відповісти
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17.04.2024 13:31 Відповісти
Воювати будуть всі, казали вони...
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17.04.2024 13:38 Відповісти
Вы не так поняли!

"Всі у нас президенти!",
а воювати буде голота

.
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17.04.2024 14:00 Відповісти
А чому мінекономіки бронюватиме культуристів-циркачів? Нє, я, звичайно, розумію, що клоуни - ьо святе і клоуни всюди.
У нас є шмига, головний по клоунам в кабміні, наприклад.
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17.04.2024 13:45 Відповісти
Я не зрозумів. Міністерство культури вирішуватиме, хто є критичним підприємством, а хто ні?
Пісюністи, ви там вже зовсім *********, чи що?
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17.04.2024 13:48 Відповісти
Чому б броньованих "працівників культури" не зобовʼязати відвідувати передову з концертними програмами як мінімум 8 разів на місяць, раз вони такі "економічно важливі", що потрібні в тилу? І не просто відвідати, а ще й з прямою трансляцією на зомбомарафоні... Ну, практика польових концертів досить давня, чому б не відновити?
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17.04.2024 14:01 Відповісти
Карандєй - це чувашське чоловіче ім'я.
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17.04.2024 14:15 Відповісти


Працівники культури...
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17.04.2024 14:49 Відповісти
Весь Квартал - працівники "культури"
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17.04.2024 14:50 Відповісти
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17.04.2024 14:57 Відповісти
 
 