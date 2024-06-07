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Новости мобилизации
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МВД (9151) Нацполиция (16188) бронирование (136) мобилизация (2602) ГСЧС (4846) Клименко Игорь (385)

Принято решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, - МВД

дснс,харківщина,липці

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.

10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Ярость" или дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины", - отметил министр.

Относительно спасателей, позиция МВД заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС, подчеркнул Клименко.

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Топ комментарии
+37
Розвели як котят. Набрали повну торбу ментів і пожарників, всі пройшли влк, всі боєздатні. І тепер або плати начальству за кришу, або попадеш в тих 10%. Ідеальний доїльний апарат
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07.06.2024 21:25
+31
Конституція говорить,що силовики в першу чергу ********* захищати цивільних!Поліція для захисту держави від людей виявляється
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07.06.2024 21:28
+31
Якщо ДСНС та Нацполіція не воюють, відповідно, слід позбавити їх всіх пільг та дострокового виходу на пенсію, а надати все це тим, хто реально захищає країну. Ці ухилянти в формі повинні отримувати мінімалку та працювати до старості (як пропонують в Мінсоцполітики), а як щось не подобається - заяву на звільнення та на фронт.
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07.06.2024 21:33
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, виявили-таки 10% не лояльних до чинної влади? )))
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07.06.2024 21:23 Ответить
Розвели як котят. Набрали повну торбу ментів і пожарників, всі пройшли влк, всі боєздатні. І тепер або плати начальству за кришу, або попадеш в тих 10%. Ідеальний доїльний апарат
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07.06.2024 21:25 Ответить
Щоб лизали краще сраку,бо в 10% є можливість потрапити.
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07.06.2024 21:30 Ответить
Ще набір постійно оголошують, новобранців в першу чергу погонять і все чисто. Довіра до органів зростає щодня
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07.06.2024 21:54 Ответить
50% поліцаєв нв 1 рік в окопи , через 1 рік , слідуючи 50 % в окопи !!!
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07.06.2024 22:05 Ответить
Так вони не з свого карману будуть платити,підуть на вулицях зберуть з людей і "гусей пощипають",яких Гетманцев "недощіпав".
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08.06.2024 06:29 Ответить
Конституція говорить,що силовики в першу чергу ********* захищати цивільних!Поліція для захисту держави від людей виявляється
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07.06.2024 21:28 Ответить
правільний Закон! поліція та ДСНС під час війни теж на лінії вогню

загиблі поліцейські лише перших днів війни
R.I.P. Воїнам ! Героям Слава !

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яцик Олександр Анатолійович , полковник, інспектор ювенальної превенції Національної поліції України у Полтавській області. Загинув 24 лютого внаслідок влучання крилатої ракети по центру керування польотами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Ніжинського авіазагону , який він охоронявhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-10 [10] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Гордієвич Ірина Василівна , старший лейтенант, військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA-1%C2%BB БПСПОП «Луганськ-1» , загинула 24 лютого під час відступу зі Щастя, що на Луганщині. Ірину поранило осколком і вона не змогла вийти з містаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Цвіла Ірина Володимирівна , солдат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97) полку поліції «Київ» . Загинула 25 лютого в ході відбиття танкової атаки при обороні міста-героя України Ірпеня в передмісті Києваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Самков Валентин Володимирович , майор, дільничний офіцер з м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Щастя . 24 лютого потрапив під обстріл. Війська РФ з градів обстріляли евакуаційний автобус та мешканців, які намагались виїхати з міста. Отримав тяжкі поранення і вранці 25 лютого помер у лікарніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13] .....
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07.06.2024 21:39 Ответить
З нашого міста поліція втекла напередодні 24 лютого вмісті з ТЦК!На якій лінії вогню???? .На четвертій чи десятій??Тупий клоун
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07.06.2024 21:45 Ответить
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07.06.2024 21:51 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=HJyp4sYZlho
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07.06.2024 22:02 Ответить
Ви що не бачите, що він тут відпрацьовує?? Понавишукував в неті, бідолаха, прикладів, і пече за законотворців ))
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07.06.2024 21:51 Ответить
це ти розскажи батькам цієї дівчини-поліцейського:
"Вона так пишалась бути поліцейською": на Чернігівщині поховали дівчину, яка загинула від ракетного удару 20 квітня 2024

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07.06.2024 22:00 Ответить
а ти живий. бо передка і в очі не бачив
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08.06.2024 02:13 Ответить
це ти розскажи батькам цієї дівчини-поліцейського
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08.06.2024 00:11 Ответить
мусора в рашці залишились, кацап

в Україні люди поліцейські
втрата кожного українця це біль для всіх
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08.06.2024 02:15 Ответить
"втекли" ці поліцейські ?

41-річний майор Андрій Ладика загинув на місці, старший лейтенант Дмитро Можаровський тяжко поранений. Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. "Сьогодні загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія.22 мая 2024
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08.06.2024 02:16 Ответить
ще раз !

у Вовчанську
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08.06.2024 02:18 Ответить
а під 10% нещасних потраплять ті, хто жирним генералам пикою не подобається, не вклоняється, не вміє вправно "питання рішати", бабульок з петрушкою ганяти і мало відкатів бере з бариг.
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07.06.2024 21:30 Ответить
А наркоманів та алкашів гребуть черпаками…..
яка кінцева мета…. пробздіти…?
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07.06.2024 21:30 Ответить
Тебе послухать то вся Україна це наркомани і алкаші? Сам хоч зрозумів шо зпиз...в?
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07.06.2024 21:34 Ответить
Відсотки умовна величина. Скільки це осіб? (можна привести до 10000 населення до прикладу.)
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07.06.2024 21:31 Ответить
ЯКЩО країні потрібні ГРОШІ ДЛЯ СОЛДАТІВ то треба хоч на третій рік війни визначатися ЩО ВАЖЛИВІШЕ ? .або в нас буде 300 тисяч нових солдатів с зарплатою 20 тисяч на місяць або 10 тисяч прокурорів та судей с зарплатою 400тис на місяць та на додаток до прокурорів та судей 3 тисячі членів наглядових рад держпідприємств с зарплатами від 1 млн гривень на місяць.....НАБАГАТО ПРОСТІШЕ ВВЕСТИ ОБМЕЖЕННЯ НА ЗАРПЛАТИ ТИХ САМИХ СУДДЕЙ ПРОКУРОРІВ НАГЛЯДОВИХ РАД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ ТА Й ДЕПУТАТІВ краще навіть не обмеження а зниження (бо вони не мають морального права отримувати більше ніж ті що на передовій ) чим піднімати податки і тарифи !!!! ОЦЕ ЯКРАЗ І БУДУТЬ ТІ НЕПОПУЛЯРНІ РІШЕННЯ які чекають від ВЛАДИ
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07.06.2024 21:32 Ответить
Раша тудей?
Кому ви це втираєте?
Може декларації відкриєте, чи ви не вмієте користувптися інрнетом?
Я в шоці на скількі токі дописувачи вважають всіх навколо лінивим і нікчемним бидлом яке сліпо вірить всілякій написеній х..ні від раша тудей
Щодо того чого підіймають ціну на світло, тому що ті хто прихватизував цю сверу х...р клав на те, що в країні війна, його доходи мають завжди бути більшими. Це люди бе совісті, без моралі і без Батьківщини, як і ті не сплачує ані податків працюючі в темну, ані комунальних послуг. Тому підвищують для тих хто вихований плати щоб платив за себе і тих хто роками і копіки не сплатив, і не має клопоту.
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07.06.2024 22:45 Ответить
Якщо депутатів лишити без зарплатні, а змусити їх платити до бюджету по 500 тисяч на місяць, вони не кинуть мандатів, а продовжуватимуть працювати на благо свого гаманця.
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07.06.2024 22:53 Ответить
Якщо ДСНС та Нацполіція не воюють, відповідно, слід позбавити їх всіх пільг та дострокового виходу на пенсію, а надати все це тим, хто реально захищає країну. Ці ухилянти в формі повинні отримувати мінімалку та працювати до старості (як пропонують в Мінсоцполітики), а як щось не подобається - заяву на звільнення та на фронт.
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07.06.2024 21:33 Ответить
Тобто двічі проголосували за повний "безпредєл" та беззаконня, а зараз потрібно вимагати додержання законів та справедливості? Логіка залізна, чо.
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07.06.2024 21:36 Ответить
З голосуванням за ЗЕскотів не до мене. Я робив все, що міг, аби переконати знайомих та колег за жодних обставин не голосувати за ЗЕ і тих, хто з ним. Навіть задовго до нього, коли в місцеві депутати балотувався кандидат, агітатори якого наголошували що він активний учасник місцевої команди КВН, я їх одразу послав куди подалі - ще з універу знаю цей контингент, який поки всі вчили матеріал та ходили на лекції, отримував оцінки за те, що репетирує свої дебільні жартики, абсолютно нічого не знаючи і не намагаючись щось вивчити. Тільки відбиті дегенерати та клінічні ідіоти могли довірити країну такому непотребу.
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07.06.2024 22:03 Ответить
Я не про вас особисто, про більшість "наймудріших". Я теж лупав лобом в стіну нерозуміння та ворожості оточуючих перед виборами. Все було дарма , ніхто нічого не хотів чути.
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07.06.2024 22:08 Ответить
Тоді перепрошую і вдячний Вам за те, що теж намагались не допустити катастрофи, адже добре пам'ятаю, як важко було тим, хто не належав до адептів "слуг урода" в ті часи.
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07.06.2024 22:18 Ответить
Поліції дуже првезло з керівником і відомству в цілому. Це приємно дивує. Відповідальна людина.
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07.06.2024 21:34 Ответить
Не йдуть до ЗСУ бо не хочуть , не хочуть або , не призивають , або не вміють користуватись зброєю ....

Працівників органів внутрішніх справ України 50%,
Поліцейських України 50%,
Співробітників Служби судової охорони України,
Осіб складу податкової поліцїї України 50%,
Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,
Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,
Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
Осіб органів військ цивільної оборони України,
Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України, Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
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07.06.2024 21:34 Ответить
Чому не 50% ментів мобілізувати? Чи вони там перегружені роботою, чи не буде кому ховатись по кущах та штрафувати водіїв? Так водії якось це переживуть.
Чи квартал95 сциться що нарід надумає їх розвішати по каштанах в Києві?
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07.06.2024 21:37 Ответить
Кататись машинах та складати протоколи можуть і жінки,
якого х@я возити цих бугаїв по 3 штуки?
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07.06.2024 21:45 Ответить
на малороське бидло 73%, нажаль, потрібні не жінки-поліцейські. а бугаї-чоловіки
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07.06.2024 21:54 Ответить
90 % ДСНС-бо вони працюють
да 90% ухилянтів -поліцейських
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07.06.2024 21:37 Ответить
Ой як несподівано )
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07.06.2024 21:40 Ответить
А в першому читанні закону про мобілізації було тільки 50% броні для ментів...
І при Пороху 100% броні від АТО у ментів не було - була велика кількість поліцейських батальйонів та полків для АТО створена!
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07.06.2024 21:44 Ответить
Кількість силовиків структур розрахована на якби 52..., ну добре 48 чи 45 млн. населення?!!?
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07.06.2024 21:45 Ответить
Так, ви праві тільки офіційно виїхало 6-7 мільйонів, отож і поліцію і всі структури потрібно корочувати
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07.06.2024 21:47 Ответить
Ніколи не думав, що стати мусором буде престижно. Країна вертухаів....
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07.06.2024 21:45 Ответить
Тепер цивільні будуть захищати ментів, оце так цирк
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07.06.2024 21:49 Ответить
А мєнти ******* цивільних,які не хочуть їх захищати .Саме для того їм бронь
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07.06.2024 21:50 Ответить
То лютий треш! Ці воєнізовані формування давали присягу, пройшли збройовий вишкіл, але виконувати клятву - ні-ні. Нагадаю клятву: "Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський порядок."
Як бачите, у клятві нічого нема про дупу президента, чи лояльність виключно до влади. А влада вирішила на захист цього всього відправляти цивільних, частина з яких навфть не приймала присягу. Ті 10 відсотків квоти дозволяють ту поліцію тримати на гачку - не виконуватимеш те, що скаже влада - підеш на фронт. Я розумію про 10% ДСНС, це правильно. Але щодо поліції, то бронювати можна спеціалістів карного розшуку і ще декількох спеціалізацій, нехай відсотків 30 але ніяк не 90.
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07.06.2024 21:55 Ответить
Мені взагалі незрозуміло, навіщо існує поліція?? З життєвого досвіду, досвіду оточуючих, поліція жодного разу не відрегувала на правопорушення! Ні за яким правопорядком чи доnриманням прав громадян вона не слідкує, завжди тільки відписки! З крадіями, шахраями, корупціонерами теж не бореться, хто знає, навіщо вони взагалі існують ??
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07.06.2024 22:12 Ответить
...поліція жодного разу не відрегувала на правопорушення! ...

"102" набирати не пробував ???
П.С.
Звертався не раз - через 5-10 хвилин були на місці !!!
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07.06.2024 22:18 Ответить
За зверненнями до дільничого тільки відписки
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07.06.2024 22:52 Ответить
От дільничі - постійно якісь ро3пі3дяї! Усі, яких знаю... Їх можна точно скорочувати і мобілізовувати, їх функції все одно може патрульна поліція перейняти!
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08.06.2024 13:47 Ответить
Цікаво, що тобі вирішили, якщо за зверненнями на 102 лише складають протоколи
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07.06.2024 22:53 Ответить
Тоесть те кто должен защищать страну будут сидеть в Зеленского под юбкой зато жирные откормленные ТЦКшники будут отлавливать бедолаг на которых власть ложила с прибором все ети 30 лет
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07.06.2024 22:13 Ответить
У мене родич в поліції! З перших днів війни з колегами ліквідували диверсантів в Одесі, збивали БПЛ, рятували людей після ракетних обстрілів, не раз попадали під обстріли, затримували рецедівістів, супроводжували обшуки корупціонерів з ТЦК, бували у відредженнях в зону бойових дій ....
Є бажаючі пройти цей шлях під бронь ???
Дайте свої контакти !!!
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07.06.2024 22:13 Ответить
Ви вважаєте, що на Закарпатті, чи навколо Чернівців - суцільна Одеса?
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07.06.2024 22:41 Ответить
Цивільні все життя платять податки, що йдуть на тих трутнів і їхні високі зарплати, льготи, житло, ранню пенсію. А як війна, то ще й мають воювати замість них? Микола гниє в окопі а мент каву попиває біля ларьків.
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07.06.2024 22:14 Ответить
на днях наблюдал полицай в форме с пистолем курил с полицаем в гражданке с пистолем деловые, покурили, сели в красный лексус и рванули с места)..думаю..нда..таких вы мобилизируете))
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07.06.2024 22:33 Ответить
Червоний Лексус? Нє па панятіям.
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07.06.2024 22:44 Ответить
молодые были... хипстеры)))
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07.06.2024 22:56 Ответить
На жаль абвгдейки так і не заслужили довіри, тому і стільки негативу...
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07.06.2024 22:24 Ответить
от тех, кто в бусы тягает и мобилизируйте....
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07.06.2024 22:31 Ответить
Саме страшне що загрожує нацбезпеці і населенню-це підпільні наливайки ,салони інтим-послуг та онлайн-порно. 90% поліцейських не замало для цього ?
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07.06.2024 22:35 Ответить
Населення країни скоротилось на мільйонів 15, десь на одну третину, а поліція не скорочувалась. Дійсно нам в тилу потрібна така велика армія підготовлених для захисту країни людей?
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07.06.2024 22:41 Ответить
Ну. Это для защиты ху@ла Оманского
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07.06.2024 23:16 Ответить
Все заняты. Воевать некому
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07.06.2024 23:15 Ответить
Повертати трудові ресурси із закордону? Хто чув про повернення жінок з кваліфікацію для українського ринку праці той назве Нову Хозарію брехнею.
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08.06.2024 00:04 Ответить
ДСНС глибока шана і подяка.А нахіба в тилу 250 тис. поліцейських?Ганяти стареньких бабусь по ринках,які щоб прожити вимушені продавати власну городину,чи щоб збирати дань з дрібних підприємців?В якій ще країні є стільки мусорні(крім диктатур)?
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08.06.2024 00:39 Ответить
"орденоносець"ти наш,ахіба ти не знаєш який підрозділ поліції займається "бабусями. а головне ---НЕЗАЙМАЄТЬСЯ Трепло ти
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08.06.2024 02:25 Ответить
Васьок,приклади кубік льоду до анальної дірочки,а то вихлопом весь чат потравиш . Знаю,які підрозділи займаються,а правильніше кришують-це патрульна поліція і дізнавачі,які лякають 160-ою ст. Кодексу України про адмін.порушення і витрясають з бабусь дань.а ще їх ганяють незаконні зброєні формування з красивою назвою: "муніципальна варта",яку створють всі місцеві царьки майже в кожному райцентрі.
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08.06.2024 02:43 Ответить
В патрульній поліції--великий некомплект--там можна"морду відїсти",то іди тути
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08.06.2024 07:52 Ответить
...і пішли черги з хабарами для потрібного рішення.
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08.06.2024 01:44 Ответить
Як тільки розмова заходить про мобілізацію,захисту громадян в країні--то збігаються в першу чергу кацапи риго-малороси,платні кацапські тролі,наші гниди,бандитсько-шайрайське шобло, і просто--вороги УКраїни. На додачу їм--ще корисні,тупі ідіоти,які просто не вміють,не знають як побудована держава. Ну і завершують цей кагал--горе-патріоти,для яких девіз---а поговорити.Може пора закрити цей срач,бо таке враження що це не наш укаїнський сайт,а кацапстан.
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08.06.2024 02:21 Ответить
А 10% для острастки, чтоб молчали?
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08.06.2024 08:14 Ответить
На силовиків обов'язок захисту держави від загарбника не поширюється, лише на цивільних за зеленим законом.
Вони до складу кріпосної геноцидної армії для цивільних не увійдуть, створили собі паралельну ментовську для своїх добровольців
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08.06.2024 13:08 Ответить
Троль ти кацапський.
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08.06.2024 14:31 Ответить
 
 