Принято решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, - МВД
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.
10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Ярость" или дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины", - отметил министр.
Относительно спасателей, позиция МВД заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС, подчеркнул Клименко.
Пожалуйста, подождите...
загиблі поліцейські лише перших днів війни
R.I.P. Воїнам ! Героям Слава !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яцик Олександр Анатолійович , полковник, інспектор ювенальної превенції Національної поліції України у Полтавській області. Загинув 24 лютого внаслідок влучання крилатої ракети по центру керування польотами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Ніжинського авіазагону , який він охоронявhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-10 [10] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Гордієвич Ірина Василівна , старший лейтенант, військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA-1%C2%BB БПСПОП «Луганськ-1» , загинула 24 лютого під час відступу зі Щастя, що на Луганщині. Ірину поранило осколком і вона не змогла вийти з містаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Цвіла Ірина Володимирівна , солдат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97) полку поліції «Київ» . Загинула 25 лютого в ході відбиття танкової атаки при обороні міста-героя України Ірпеня в передмісті Києваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Самков Валентин Володимирович , майор, дільничний офіцер з м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Щастя . 24 лютого потрапив під обстріл. Війська РФ з градів обстріляли евакуаційний автобус та мешканців, які намагались виїхати з міста. Отримав тяжкі поранення і вранці 25 лютого помер у лікарніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13] .....
https://www.youtube.com/watch?v=HJyp4sYZlho
"Вона так пишалась бути поліцейською": на Чернігівщині поховали дівчину, яка загинула від ракетного удару 20 квітня 2024
в Україні люди поліцейські
втрата кожного українця це біль для всіх
41-річний майор Андрій Ладика загинув на місці, старший лейтенант Дмитро Можаровський тяжко поранений. Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. "Сьогодні загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія.22 мая 2024
у Вовчанську
яка кінцева мета…. пробздіти…?
Кому ви це втираєте?
Може декларації відкриєте, чи ви не вмієте користувптися інрнетом?
Я в шоці на скількі токі дописувачи вважають всіх навколо лінивим і нікчемним бидлом яке сліпо вірить всілякій написеній х..ні від раша тудей
Щодо того чого підіймають ціну на світло, тому що ті хто прихватизував цю сверу х...р клав на те, що в країні війна, його доходи мають завжди бути більшими. Це люди бе совісті, без моралі і без Батьківщини, як і ті не сплачує ані податків працюючі в темну, ані комунальних послуг. Тому підвищують для тих хто вихований плати щоб платив за себе і тих хто роками і копіки не сплатив, і не має клопоту.
Працівників органів внутрішніх справ України 50%,
Поліцейських України 50%,
Співробітників Служби судової охорони України,
Осіб складу податкової поліцїї України 50%,
Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,
Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,
Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
Осіб органів військ цивільної оборони України,
Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України, Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
Чи квартал95 сциться що нарід надумає їх розвішати по каштанах в Києві?
якого х@я возити цих бугаїв по 3 штуки?
да 90% ухилянтів -поліцейських
І при Пороху 100% броні від АТО у ментів не було - була велика кількість поліцейських батальйонів та полків для АТО створена!
Як бачите, у клятві нічого нема про дупу президента, чи лояльність виключно до влади. А влада вирішила на захист цього всього відправляти цивільних, частина з яких навфть не приймала присягу. Ті 10 відсотків квоти дозволяють ту поліцію тримати на гачку - не виконуватимеш те, що скаже влада - підеш на фронт. Я розумію про 10% ДСНС, це правильно. Але щодо поліції, то бронювати можна спеціалістів карного розшуку і ще декількох спеціалізацій, нехай відсотків 30 але ніяк не 90.
"102" набирати не пробував ???
П.С.
Звертався не раз - через 5-10 хвилин були на місці !!!
Є бажаючі пройти цей шлях під бронь ???
Дайте свої контакти !!!
Вони до складу кріпосної геноцидної армії для цивільних не увійдуть, створили собі паралельну ментовську для своїх добровольців