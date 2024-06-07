УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4426 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
7 024 90
МВС (3468) Нацполіція (14874) бронювання (305) мобілізація (2873) ДСНС (4983) Клименко Ігор (472)

Прийнято рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, - МВС

дснс,харківщина,липці

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України", - зазначив міністр.

Щодо рятувальників, позиція МВС полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС, наголосив Клименко.

Також читайте: Кабмін ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання: Мінцифри розповіло, як це працюватиме. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Розвели як котят. Набрали повну торбу ментів і пожарників, всі пройшли влк, всі боєздатні. І тепер або плати начальству за кришу, або попадеш в тих 10%. Ідеальний доїльний апарат
показати весь коментар
07.06.2024 21:25
+31
Конституція говорить,що силовики в першу чергу ********* захищати цивільних!Поліція для захисту держави від людей виявляється
показати весь коментар
07.06.2024 21:28
+31
Якщо ДСНС та Нацполіція не воюють, відповідно, слід позбавити їх всіх пільг та дострокового виходу на пенсію, а надати все це тим, хто реально захищає країну. Ці ухилянти в формі повинні отримувати мінімалку та працювати до старості (як пропонують в Мінсоцполітики), а як щось не подобається - заяву на звільнення та на фронт.
показати весь коментар
07.06.2024 21:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, виявили-таки 10% не лояльних до чинної влади? )))
показати весь коментар
07.06.2024 21:23 Відповісти
Розвели як котят. Набрали повну торбу ментів і пожарників, всі пройшли влк, всі боєздатні. І тепер або плати начальству за кришу, або попадеш в тих 10%. Ідеальний доїльний апарат
показати весь коментар
07.06.2024 21:25 Відповісти
Щоб лизали краще сраку,бо в 10% є можливість потрапити.
показати весь коментар
07.06.2024 21:30 Відповісти
Ще набір постійно оголошують, новобранців в першу чергу погонять і все чисто. Довіра до органів зростає щодня
показати весь коментар
07.06.2024 21:54 Відповісти
50% поліцаєв нв 1 рік в окопи , через 1 рік , слідуючи 50 % в окопи !!!
показати весь коментар
07.06.2024 22:05 Відповісти
Так вони не з свого карману будуть платити,підуть на вулицях зберуть з людей і "гусей пощипають",яких Гетманцев "недощіпав".
показати весь коментар
08.06.2024 06:29 Відповісти
Конституція говорить,що силовики в першу чергу ********* захищати цивільних!Поліція для захисту держави від людей виявляється
показати весь коментар
07.06.2024 21:28 Відповісти
правільний Закон! поліція та ДСНС під час війни теж на лінії вогню

загиблі поліцейські лише перших днів війни
R.I.P. Воїнам ! Героям Слава !

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яцик Олександр Анатолійович , полковник, інспектор ювенальної превенції Національної поліції України у Полтавській області. Загинув 24 лютого внаслідок влучання крилатої ракети по центру керування польотами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Ніжинського авіазагону , який він охоронявhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-10 [10] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Гордієвич Ірина Василівна , старший лейтенант, військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA-1%C2%BB БПСПОП «Луганськ-1» , загинула 24 лютого під час відступу зі Щастя, що на Луганщині. Ірину поранило осколком і вона не змогла вийти з містаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Цвіла Ірина Володимирівна , солдат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97) полку поліції «Київ» . Загинула 25 лютого в ході відбиття танкової атаки при обороні міста-героя України Ірпеня в передмісті Києваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Самков Валентин Володимирович , майор, дільничний офіцер з м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Щастя . 24 лютого потрапив під обстріл. Війська РФ з градів обстріляли евакуаційний автобус та мешканців, які намагались виїхати з міста. Отримав тяжкі поранення і вранці 25 лютого помер у лікарніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13] .....
показати весь коментар
07.06.2024 21:39 Відповісти
З нашого міста поліція втекла напередодні 24 лютого вмісті з ТЦК!На якій лінії вогню???? .На четвертій чи десятій??Тупий клоун
показати весь коментар
07.06.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 21:51 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=HJyp4sYZlho
показати весь коментар
07.06.2024 22:02 Відповісти
Ви що не бачите, що він тут відпрацьовує?? Понавишукував в неті, бідолаха, прикладів, і пече за законотворців ))
показати весь коментар
07.06.2024 21:51 Відповісти
це ти розскажи батькам цієї дівчини-поліцейського:
"Вона так пишалась бути поліцейською": на Чернігівщині поховали дівчину, яка загинула від ракетного удару 20 квітня 2024

показати весь коментар
07.06.2024 22:00 Відповісти
а ти живий. бо передка і в очі не бачив
показати весь коментар
08.06.2024 02:13 Відповісти
це ти розскажи батькам цієї дівчини-поліцейського
показати весь коментар
08.06.2024 00:11 Відповісти
мусора в рашці залишились, кацап

в Україні люди поліцейські
втрата кожного українця це біль для всіх
показати весь коментар
08.06.2024 02:15 Відповісти
"втекли" ці поліцейські ?

41-річний майор Андрій Ладика загинув на місці, старший лейтенант Дмитро Можаровський тяжко поранений. Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. "Сьогодні загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія.22 мая 2024
показати весь коментар
08.06.2024 02:16 Відповісти
ще раз !

у Вовчанську
показати весь коментар
08.06.2024 02:18 Відповісти
а під 10% нещасних потраплять ті, хто жирним генералам пикою не подобається, не вклоняється, не вміє вправно "питання рішати", бабульок з петрушкою ганяти і мало відкатів бере з бариг.
показати весь коментар
07.06.2024 21:30 Відповісти
А наркоманів та алкашів гребуть черпаками…..
яка кінцева мета…. пробздіти…?
показати весь коментар
07.06.2024 21:30 Відповісти
Тебе послухать то вся Україна це наркомани і алкаші? Сам хоч зрозумів шо зпиз...в?
показати весь коментар
07.06.2024 21:34 Відповісти
Відсотки умовна величина. Скільки це осіб? (можна привести до 10000 населення до прикладу.)
показати весь коментар
07.06.2024 21:31 Відповісти
ЯКЩО країні потрібні ГРОШІ ДЛЯ СОЛДАТІВ то треба хоч на третій рік війни визначатися ЩО ВАЖЛИВІШЕ ? .або в нас буде 300 тисяч нових солдатів с зарплатою 20 тисяч на місяць або 10 тисяч прокурорів та судей с зарплатою 400тис на місяць та на додаток до прокурорів та судей 3 тисячі членів наглядових рад держпідприємств с зарплатами від 1 млн гривень на місяць.....НАБАГАТО ПРОСТІШЕ ВВЕСТИ ОБМЕЖЕННЯ НА ЗАРПЛАТИ ТИХ САМИХ СУДДЕЙ ПРОКУРОРІВ НАГЛЯДОВИХ РАД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ ТА Й ДЕПУТАТІВ краще навіть не обмеження а зниження (бо вони не мають морального права отримувати більше ніж ті що на передовій ) чим піднімати податки і тарифи !!!! ОЦЕ ЯКРАЗ І БУДУТЬ ТІ НЕПОПУЛЯРНІ РІШЕННЯ які чекають від ВЛАДИ
показати весь коментар
07.06.2024 21:32 Відповісти
Раша тудей?
Кому ви це втираєте?
Може декларації відкриєте, чи ви не вмієте користувптися інрнетом?
Я в шоці на скількі токі дописувачи вважають всіх навколо лінивим і нікчемним бидлом яке сліпо вірить всілякій написеній х..ні від раша тудей
Щодо того чого підіймають ціну на світло, тому що ті хто прихватизував цю сверу х...р клав на те, що в країні війна, його доходи мають завжди бути більшими. Це люди бе совісті, без моралі і без Батьківщини, як і ті не сплачує ані податків працюючі в темну, ані комунальних послуг. Тому підвищують для тих хто вихований плати щоб платив за себе і тих хто роками і копіки не сплатив, і не має клопоту.
показати весь коментар
07.06.2024 22:45 Відповісти
Якщо депутатів лишити без зарплатні, а змусити їх платити до бюджету по 500 тисяч на місяць, вони не кинуть мандатів, а продовжуватимуть працювати на благо свого гаманця.
показати весь коментар
07.06.2024 22:53 Відповісти
Якщо ДСНС та Нацполіція не воюють, відповідно, слід позбавити їх всіх пільг та дострокового виходу на пенсію, а надати все це тим, хто реально захищає країну. Ці ухилянти в формі повинні отримувати мінімалку та працювати до старості (як пропонують в Мінсоцполітики), а як щось не подобається - заяву на звільнення та на фронт.
показати весь коментар
07.06.2024 21:33 Відповісти
Тобто двічі проголосували за повний "безпредєл" та беззаконня, а зараз потрібно вимагати додержання законів та справедливості? Логіка залізна, чо.
показати весь коментар
07.06.2024 21:36 Відповісти
З голосуванням за ЗЕскотів не до мене. Я робив все, що міг, аби переконати знайомих та колег за жодних обставин не голосувати за ЗЕ і тих, хто з ним. Навіть задовго до нього, коли в місцеві депутати балотувався кандидат, агітатори якого наголошували що він активний учасник місцевої команди КВН, я їх одразу послав куди подалі - ще з універу знаю цей контингент, який поки всі вчили матеріал та ходили на лекції, отримував оцінки за те, що репетирує свої дебільні жартики, абсолютно нічого не знаючи і не намагаючись щось вивчити. Тільки відбиті дегенерати та клінічні ідіоти могли довірити країну такому непотребу.
показати весь коментар
07.06.2024 22:03 Відповісти
Я не про вас особисто, про більшість "наймудріших". Я теж лупав лобом в стіну нерозуміння та ворожості оточуючих перед виборами. Все було дарма , ніхто нічого не хотів чути.
показати весь коментар
07.06.2024 22:08 Відповісти
Тоді перепрошую і вдячний Вам за те, що теж намагались не допустити катастрофи, адже добре пам'ятаю, як важко було тим, хто не належав до адептів "слуг урода" в ті часи.
показати весь коментар
07.06.2024 22:18 Відповісти
Поліції дуже првезло з керівником і відомству в цілому. Це приємно дивує. Відповідальна людина.
показати весь коментар
07.06.2024 21:34 Відповісти
Не йдуть до ЗСУ бо не хочуть , не хочуть або , не призивають , або не вміють користуватись зброєю ....

Працівників органів внутрішніх справ України 50%,
Поліцейських України 50%,
Співробітників Служби судової охорони України,
Осіб складу податкової поліцїї України 50%,
Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,
Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,
Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
Осіб органів військ цивільної оборони України,
Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України, Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
показати весь коментар
07.06.2024 21:34 Відповісти
Чому не 50% ментів мобілізувати? Чи вони там перегружені роботою, чи не буде кому ховатись по кущах та штрафувати водіїв? Так водії якось це переживуть.
Чи квартал95 сциться що нарід надумає їх розвішати по каштанах в Києві?
показати весь коментар
07.06.2024 21:37 Відповісти
Кататись машинах та складати протоколи можуть і жінки,
якого х@я возити цих бугаїв по 3 штуки?
показати весь коментар
07.06.2024 21:45 Відповісти
на малороське бидло 73%, нажаль, потрібні не жінки-поліцейські. а бугаї-чоловіки
показати весь коментар
07.06.2024 21:54 Відповісти
90 % ДСНС-бо вони працюють
да 90% ухилянтів -поліцейських
показати весь коментар
07.06.2024 21:37 Відповісти
Ой як несподівано )
показати весь коментар
07.06.2024 21:40 Відповісти
А в першому читанні закону про мобілізації було тільки 50% броні для ментів...
І при Пороху 100% броні від АТО у ментів не було - була велика кількість поліцейських батальйонів та полків для АТО створена!
показати весь коментар
07.06.2024 21:44 Відповісти
Кількість силовиків структур розрахована на якби 52..., ну добре 48 чи 45 млн. населення?!!?
показати весь коментар
07.06.2024 21:45 Відповісти
Так, ви праві тільки офіційно виїхало 6-7 мільйонів, отож і поліцію і всі структури потрібно корочувати
показати весь коментар
07.06.2024 21:47 Відповісти
Ніколи не думав, що стати мусором буде престижно. Країна вертухаів....
показати весь коментар
07.06.2024 21:45 Відповісти
Тепер цивільні будуть захищати ментів, оце так цирк
показати весь коментар
07.06.2024 21:49 Відповісти
А мєнти ******* цивільних,які не хочуть їх захищати .Саме для того їм бронь
показати весь коментар
07.06.2024 21:50 Відповісти
То лютий треш! Ці воєнізовані формування давали присягу, пройшли збройовий вишкіл, але виконувати клятву - ні-ні. Нагадаю клятву: "Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський порядок."
Як бачите, у клятві нічого нема про дупу президента, чи лояльність виключно до влади. А влада вирішила на захист цього всього відправляти цивільних, частина з яких навфть не приймала присягу. Ті 10 відсотків квоти дозволяють ту поліцію тримати на гачку - не виконуватимеш те, що скаже влада - підеш на фронт. Я розумію про 10% ДСНС, це правильно. Але щодо поліції, то бронювати можна спеціалістів карного розшуку і ще декількох спеціалізацій, нехай відсотків 30 але ніяк не 90.
показати весь коментар
07.06.2024 21:55 Відповісти
Мені взагалі незрозуміло, навіщо існує поліція?? З життєвого досвіду, досвіду оточуючих, поліція жодного разу не відрегувала на правопорушення! Ні за яким правопорядком чи доnриманням прав громадян вона не слідкує, завжди тільки відписки! З крадіями, шахраями, корупціонерами теж не бореться, хто знає, навіщо вони взагалі існують ??
показати весь коментар
07.06.2024 22:12 Відповісти
...поліція жодного разу не відрегувала на правопорушення! ...

"102" набирати не пробував ???
П.С.
Звертався не раз - через 5-10 хвилин були на місці !!!
показати весь коментар
07.06.2024 22:18 Відповісти
За зверненнями до дільничого тільки відписки
показати весь коментар
07.06.2024 22:52 Відповісти
От дільничі - постійно якісь ро3пі3дяї! Усі, яких знаю... Їх можна точно скорочувати і мобілізовувати, їх функції все одно може патрульна поліція перейняти!
показати весь коментар
08.06.2024 13:47 Відповісти
Цікаво, що тобі вирішили, якщо за зверненнями на 102 лише складають протоколи
показати весь коментар
07.06.2024 22:53 Відповісти
Тоесть те кто должен защищать страну будут сидеть в Зеленского под юбкой зато жирные откормленные ТЦКшники будут отлавливать бедолаг на которых власть ложила с прибором все ети 30 лет
показати весь коментар
07.06.2024 22:13 Відповісти
У мене родич в поліції! З перших днів війни з колегами ліквідували диверсантів в Одесі, збивали БПЛ, рятували людей після ракетних обстрілів, не раз попадали під обстріли, затримували рецедівістів, супроводжували обшуки корупціонерів з ТЦК, бували у відредженнях в зону бойових дій ....
Є бажаючі пройти цей шлях під бронь ???
Дайте свої контакти !!!
показати весь коментар
07.06.2024 22:13 Відповісти
Ви вважаєте, що на Закарпатті, чи навколо Чернівців - суцільна Одеса?
показати весь коментар
07.06.2024 22:41 Відповісти
Цивільні все життя платять податки, що йдуть на тих трутнів і їхні високі зарплати, льготи, житло, ранню пенсію. А як війна, то ще й мають воювати замість них? Микола гниє в окопі а мент каву попиває біля ларьків.
показати весь коментар
07.06.2024 22:14 Відповісти
на днях наблюдал полицай в форме с пистолем курил с полицаем в гражданке с пистолем деловые, покурили, сели в красный лексус и рванули с места)..думаю..нда..таких вы мобилизируете))
показати весь коментар
07.06.2024 22:33 Відповісти
Червоний Лексус? Нє па панятіям.
показати весь коментар
07.06.2024 22:44 Відповісти
молодые были... хипстеры)))
показати весь коментар
07.06.2024 22:56 Відповісти
На жаль абвгдейки так і не заслужили довіри, тому і стільки негативу...
показати весь коментар
07.06.2024 22:24 Відповісти
от тех, кто в бусы тягает и мобилизируйте....
показати весь коментар
07.06.2024 22:31 Відповісти
Саме страшне що загрожує нацбезпеці і населенню-це підпільні наливайки ,салони інтим-послуг та онлайн-порно. 90% поліцейських не замало для цього ?
показати весь коментар
07.06.2024 22:35 Відповісти
Населення країни скоротилось на мільйонів 15, десь на одну третину, а поліція не скорочувалась. Дійсно нам в тилу потрібна така велика армія підготовлених для захисту країни людей?
показати весь коментар
07.06.2024 22:41 Відповісти
Ну. Это для защиты ху@ла Оманского
показати весь коментар
07.06.2024 23:16 Відповісти
Все заняты. Воевать некому
показати весь коментар
07.06.2024 23:15 Відповісти
Повертати трудові ресурси із закордону? Хто чув про повернення жінок з кваліфікацію для українського ринку праці той назве Нову Хозарію брехнею.
показати весь коментар
08.06.2024 00:04 Відповісти
ДСНС глибока шана і подяка.А нахіба в тилу 250 тис. поліцейських?Ганяти стареньких бабусь по ринках,які щоб прожити вимушені продавати власну городину,чи щоб збирати дань з дрібних підприємців?В якій ще країні є стільки мусорні(крім диктатур)?
показати весь коментар
08.06.2024 00:39 Відповісти
"орденоносець"ти наш,ахіба ти не знаєш який підрозділ поліції займається "бабусями. а головне ---НЕЗАЙМАЄТЬСЯ Трепло ти
показати весь коментар
08.06.2024 02:25 Відповісти
Васьок,приклади кубік льоду до анальної дірочки,а то вихлопом весь чат потравиш . Знаю,які підрозділи займаються,а правильніше кришують-це патрульна поліція і дізнавачі,які лякають 160-ою ст. Кодексу України про адмін.порушення і витрясають з бабусь дань.а ще їх ганяють незаконні зброєні формування з красивою назвою: "муніципальна варта",яку створють всі місцеві царьки майже в кожному райцентрі.
показати весь коментар
08.06.2024 02:43 Відповісти
В патрульній поліції--великий некомплект--там можна"морду відїсти",то іди тути
показати весь коментар
08.06.2024 07:52 Відповісти
...і пішли черги з хабарами для потрібного рішення.
показати весь коментар
08.06.2024 01:44 Відповісти
Як тільки розмова заходить про мобілізацію,захисту громадян в країні--то збігаються в першу чергу кацапи риго-малороси,платні кацапські тролі,наші гниди,бандитсько-шайрайське шобло, і просто--вороги УКраїни. На додачу їм--ще корисні,тупі ідіоти,які просто не вміють,не знають як побудована держава. Ну і завершують цей кагал--горе-патріоти,для яких девіз---а поговорити.Може пора закрити цей срач,бо таке враження що це не наш укаїнський сайт,а кацапстан.
показати весь коментар
08.06.2024 02:21 Відповісти
А 10% для острастки, чтоб молчали?
показати весь коментар
08.06.2024 08:14 Відповісти
На силовиків обов'язок захисту держави від загарбника не поширюється, лише на цивільних за зеленим законом.
Вони до складу кріпосної геноцидної армії для цивільних не увійдуть, створили собі паралельну ментовську для своїх добровольців
показати весь коментар
08.06.2024 13:08 Відповісти
Троль ти кацапський.
показати весь коментар
08.06.2024 14:31 Відповісти
 
 