УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини
19 798 146
бронювання (305) мобілізація (2873) ОПК (183)

З оборонних підприємств на фронт мобілізують дефіцитних фахівців

зсу,мобілізація

Прогалини у системі бронювання військовозобов’язаних громадян стали причиною того, що оборонні компанії втрачають важливих фахівців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Компанія "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів, у травні залишилась без інженера-конструктора. Виробник працює за державним контрактом, однак не забронював працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.

"Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали спеціаліста, що виконував одразу три функції. Держава отримала одного солдата, а ми втратили інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ", – розповів директор компанії.

Опитані виробники зазначають, що спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронювання за чинним законодавством.

Когось забирають під час оновлення даних в ТЦК, яке часто необхідне для подачі документів на бронь. Когось – під час погодження списків на бронювання урядом, яке може тривати понад місяць. А деяким компаніям не вдається отримати бронь через невідповідність критеріям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прийнято рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, - МВС

"Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів зараз заборонено. Йому потрібно спочатку піти у ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цьому ще не заброньованому спеціалісту вручають мобілізаційну повістку. З уже працюючих людей проблемні документи мають 30% чоловіків", – розповіли на одному з великих державних підприємств на умовах анонімності.

"Один з наших виробників мінометних пострілів нещодавно уклав перший державний контракт як співвиконавець. Для отримання статусу критично важливого підприємства потрібно надати документи, які підтверджують постачання продукції за цим контрактом або отримання авансу.

Контракт уклали на умовах постоплати, тож підтвердити факт авансу можливості не було, а до відвантаження першої партії пройшло 2-3 місяці. За цей час завод втратив кількох кваліфікованих працівників, які працювали на верстатах ЧПУ. Поки йде пошук та навчання нових людей, обладнання простоює, а держава недоотримує боєприпаси", – розповіла ЕП Наталя Мартиненко, керівниця закарпатського осередку асоціації NAUDI, що об’єднує найбільших приватних виробників озброєнь.

"У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження військово-лікарської комісії. Ми не можемо забронювати всіх співробітників, бо виробляємо менше за 50% оборонної продукції", – сказав ЕП керівник одного з металообробних підприємств.

Цьогоріч зазначена компанія отримала запит на збільшення випуску продукції для потреб оборони в чотири рази. Однак керівництво підписало контракт на значно менші обсяги, бо не впевнене, що на підприємстві будуть робітники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бронювання від мобілізації через "Дію" запустять на початку липня. Кабмін ухвалив постанову. ІНФОГРАФІКА

Асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ), до якої входять 32 оборонні компанії, зокрема найбільші виробники БПЛА, провела внутрішнє опитування. За його результатами, чотири компанії втратили по 20-30 співробітників через мобілізацію. Ще чотири – від 5 до 20.

Найбільшою проблемою в ТСУ вважають відсутність відтермінування від мобілізації для працівників оборонних компаній під час оновлення військово-облікових документів.

В асоціації вважають, що мобілізація працівників, які мають специфічну експертизу, може призупинити випуск продукції на 3-5 місяців – саме стільки може тривати рекрутинг дефіцитного спеціаліста. В окремих випадках заміна людей просто неможлива.

Читайте: ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" ГорбенкоЗ оборонних підприємств на фронт забирають дефіцитних спеціалістів

Нагадаємо, 7 червня Кабінет Міністрів дозволив підприємствам ОПК та енергетики бронювати від мобілізації до 100% працівників. Нацполіція та ДСНС також зможуть забронювати 100% працівників за погодженням з Міноборони.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження військово-лікарської комісії. Ми не можемо забронювати всіх співробітників, бо виробляємо менше за 50% оборонної продукції", - сказав ЕП керівник одного з металообробних підприємств. Джерело:

Всі ж знають ,що це кремлівське іпсо . ТЦК такого ніколи не робліять . Вони навіть ср..ть фіалками .То були не інженер та зварювальник - то ухилянти . Країні потрібна бронь для мєнтів і чиновників - вони будущє країни .
А креслення та зварювання будуть тепер робити жінки та підлітки - як тут писали військові пєнсіонери ,які просрали армію - а тепер вказують як і кому воювати
показати весь коментар
08.06.2024 17:23
+43
Все йде по плану Кремля у ОПЗЖОПІ на Банковій
показати весь коментар
08.06.2024 16:57
+38
Зате менти заброньовані на 90%.
показати весь коментар
08.06.2024 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Научиться-то теоретически можно, но тут ключевое слово - опыт.
А откуда он возьмется, если тот же инженер-конструктор примерно с 18 до 23 лет будет только в ВУЗе учиться?
показати весь коментар
08.06.2024 22:46 Відповісти
Сварщика толкового и до войни найти била проблема)))
показати весь коментар
09.06.2024 13:13 Відповісти
Толковие сварщики работают не в Украине, а в ЄС или США там платят раз 5 больше, как в Украине хорошему топ директору
показати весь коментар
09.06.2024 13:15 Відповісти
Є такі слова - саботаж , діверсії , шпигунство , просто зрада ! Вгадайте , чим з вищепереліченного займається влада і навіщо!
показати весь коментар
08.06.2024 17:53 Відповісти
фаворит императрицы Зели дермак и его прислуга стараются, как могут..
показати весь коментар
08.06.2024 17:58 Відповісти
Повне організаційне безсилля зелених піарасів.
показати весь коментар
08.06.2024 17:59 Відповісти
Вже ніхто навіть і не говорить наскільки законні такі вилучення телефонів та влк без необхідних документів , не кажучи вже про мобілізацію під час оновлення даних... В сцукитцк тупо забирають військові не видаючи жодних розписок про це, можливо час дати людям захищати свої права зі зброєю і від внутрішнього ворога??
показати весь коментар
08.06.2024 18:00 Відповісти
Громадянська війна - це джекпот для кремля.
показати весь коментар
08.06.2024 18:04 Відповісти
ЗЕ банда це не менший джек пот!
показати весь коментар
08.06.2024 18:18 Відповісти
Все-таки менший. З зє-бандою якось третій рік воюємо, громадянська доб'є країну вщент за лічені тижні.
показати весь коментар
08.06.2024 18:24 Відповісти
І як успіхи у війні із бандою? Які останні здобутки? Кого посадили? Скільки схем припинили?
показати весь коментар
08.06.2024 22:44 Відповісти
Маю на увазі, війна на чолі з зє-бандою.
А не проти.
Хоча, якби для д'Єрьмака знайшовся свій Лі Гарві..
Але немає героя в отєчєствє.
показати весь коментар
10.06.2024 08:15 Відповісти
Ти ж щойно з піною коло рота захищав ТЦК, назвав мене подоляцьким та вимагав забанити. Що трапилося, перевзувся?
показати весь коментар
08.06.2024 18:45 Відповісти
Роздвоєння особистості... Якщо серйозно я за правду
показати весь коментар
08.06.2024 19:46 Відповісти
Чем хуже тем лучше!!! Девиз засланных коЗЕчков ...
показати весь коментар
08.06.2024 18:10 Відповісти
Зелені покидьки продовжують підривати обороноздатність. Єрмак знищує оборону.
показати весь коментар
08.06.2024 18:21 Відповісти
На мільйон військових має бути 3 мільйони працівників ВПК. А пропорція зворотня: у ВПК лише 300 тис. Хозарський саботаж.
показати весь коментар
08.06.2024 18:29 Відповісти
А героячм ТЦК, ВР І ОП на це плювати - головне, щоб самим воювати не довелося! Вони ж дуже цінні для України! Ну прямо незамінні - хто без них народу шлях вказуватиме!
показати весь коментар
08.06.2024 18:43 Відповісти
А нам зброя вже не потрібна !
показати весь коментар
08.06.2024 18:45 Відповісти
Чергова шкода російського шпигуна зєлі.

Зєлю геть. Вибори. Військовий стан має працювати не на російського шпигуна, а на Україну
показати весь коментар
08.06.2024 19:12 Відповісти
низький уклін видатному менеджеру та кремлівському хробаку хєрмаку та його недоекономісту хєтьманцєву
показати весь коментар
08.06.2024 19:44 Відповісти
Зато те кто хотят благодаря ТЦК и пограничникам пачками продолжают выезжать за бугор.
показати весь коментар
08.06.2024 20:00 Відповісти
Ну це виглядає як сплановане зниження обороноздатності держави, що (на мій погляд) є державною зрадою, і мало б за законом військового часу тягнути за собою "певну відповідальність".
показати весь коментар
08.06.2024 20:10 Відповісти
Абсолютно нормальна практика бронювання 50 відсотків військовозобов'язаних. І кількість заброньованих військовозобов'язаних на будь-яких підприємствах буде неухильно знижуватися, бо буде зменшуватися загальна кількість військовозобов'язаних на підприємстві внаслідок їх мобілізації та заміни на тих хто не підлягає мобілізації. Це абсолютно нормально і дуже дивно чути, що виробництво залежить від конкретної людини. Держава дає період підприємству в 6 місяців для підготовки заміни військовозобов'язаного на того хто не підлягає мобілізації. На мою думку, дибільне рішення змінити ці правила на 100 відсоткове бронювання це створює корупційні та інституційні ризики і завдає значної шкоди Україні.
показати весь коментар
08.06.2024 20:56 Відповісти
Дядя, ты дурак? Ты вс курсе, сколько времени и денег нужно, чтобы подготовить высококвалифицированного инженера по оптике, электронике, баллистике? Ты реально думаешь, что загнав в окопы мозговитых очкариков, проектирующих дроны на нейросетях увеличишь боеспособность армии? Ну ты реально либо полный при.урок, либо сознательно пытаешься вредить.
показати весь коментар
08.06.2024 22:18 Відповісти
Якщо в Україні "мозговитых очкарыков" так мало і вони всі військовозобовязані, то тоді перспектив ця країна не має, бо потрапить такий очкарик під машину і триндець обороні.
показати весь коментар
08.06.2024 23:14 Відповісти
Дибільна думка шо можна замінити будь кого.
показати весь коментар
09.06.2024 15:58 Відповісти
Якщо управлінця можна замінити блазнем, то вже решту мудрого народу можна замінити без проблем. Та і весь нарід можна замінити, тільки це займе трохи часу.
показати весь коментар
11.06.2024 23:18 Відповісти
Ні. Просто всюди бидло - тупе, жадібне та сцикливе. Починаючи від ОП - де думають як би побільше вкрасти і насрати на все інше і закінчуючи ТЦК, де таке ж бидло, трохи дрібніше і тупіше - яке теж хоче тільки отримати нагороду за жодного запакованого і сциться, що якщо не виконає план, то їх самих на фронт відправлять. А на все інше і країну в тому числі - насрати.
показати весь коментар
08.06.2024 23:31 Відповісти
Ішак все робить, аби зашкодити ЗСУ та наблизитись до укладання договорняка. Доки це чмо буде займати місце президента, прогресу не буде ні в чому. Ішак свідомо мститься суспільству. Геть, у відставку безтолкового ішака!
показати весь коментар
08.06.2024 20:18 Відповісти
Таке враження, що йдуть змагання між дш і ає за трон де переможець забирає все разом з кріпаками. Одне не зрозуміло на кого поставив ху...о. Чи це не принципово?
показати весь коментар
08.06.2024 21:02 Відповісти
Це бажання хермака і кацапів.
показати весь коментар
08.06.2024 21:04 Відповісти
Вкотре доводить що ТЦК СП це шарага в якій з мізками не все гаразд.1,5 роки ці бовдури негативлять суспільство 1,5 року ці неадеквати тероризують бізнес і саме за 1,5 року із за них зірвана спокійна нормальна мобілізація.
показати весь коментар
09.06.2024 00:04 Відповісти
Це диверсія і за такі справи розстрілювати потрібно, але ж для декого війни нема, всього лише воєнний стан. Падлюки.
показати весь коментар
09.06.2024 01:29 Відповісти
Це умисна диверсія і саботаж. За це треба садити з конфіскацією на пожиттєве
показати весь коментар
09.06.2024 06:13 Відповісти
Знайомі говорили що мобілізують хірурга, який хлопців ставить на ноги. В штурмовики.
показати весь коментар
09.06.2024 07:09 Відповісти
Зато мусорню і інспекторів мнс, що за відсутність лопати на стіні грошву здирають забронювали 100%
показати весь коментар
09.06.2024 08:34 Відповісти
Чудово - знищити всіх. Маладец. 59% українців підтримують всі твої дії, зеленский, давай нищ всіх, отих українців - на їх місце, згідно оманських домовленностей, завезуть рідненьких росіян - бо саме без них та квену не можуть жити 59% українців. Слава зеленскому - воістину слава.
показати весь коментар
09.06.2024 11:09 Відповісти
Яким чином, у разі потреби, інженери-конструктори захистять Володимира нашого Зеленського від фашиствующих бандеровцев, яким не подобається самопереобрання на другий термін нашого потужного Лідера?
показати весь коментар
09.06.2024 13:11 Відповісти
А ось наша потужна поліція це зробить залюбки
показати весь коментар
09.06.2024 13:13 Відповісти
Це чіста диверсія, і хто за це підписався, агентура
показати весь коментар
09.06.2024 13:16 Відповісти
така система зараз, інженер для підготовки якого потрібно десяток років зараз за пару тижнів перекваліфікують у стрілки. так переможемо?
показати весь коментар
09.06.2024 14:18 Відповісти
Виробник працює за державним контрактом, однак не працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.
======================
Якщо працівник потрібен на підприємстві то чому б його спочатку не забронювати а тоді нехай йде в тцк?
показати весь коментар
09.06.2024 16:21 Відповісти
Я за Лють-2,-3,-4,-5
показати весь коментар
09.06.2024 20:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 