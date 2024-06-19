Рада працює над законопроєктом, який би унеможливив мобілізацію працівників ОПК, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
У парламенті готують проєкт закону, який би дозволив бронювати працівників ОПК.
Про це заявив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання. Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних", - сказав парламентар.
За словами Костенка, наразі проєкт перебуває на стадії напрацювання в Комітеті Ради з питань оборони. Тому наразі складно прогнозувати, коли його зареєструють у парламенті.
вже само по собі смішно...
Але так нічого й НЕ ПІДГОТУВАЛИ!
Інші категорії, які по ЗАКОНУ підлягають бронюванню, теж повинні оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. То або закон переписуйте, змінюйте перелік категорій, підлягаючих бронюванню, або всім однакові правила робіть. Ще одне підтвердження того, що в Україні закони не для всіх однакові. Якщо написали в законі, що касир на АЗС може бути заброньований, то він по закону такий самий, як і зварювальник на танковому заводі. Лицемірство як державна політика.