УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини
3 408 16

Рада працює над законопроєктом, який би унеможливив мобілізацію працівників ОПК, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Рада працює над законопроєктом про бронювання працівників ОПК

У парламенті готують проєкт закону, який би дозволив бронювати працівників ОПК.

Про це заявив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання. Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних", - сказав парламентар.

За словами Костенка, наразі проєкт перебуває на стадії напрацювання в Комітеті Ради з питань оборони. Тому наразі складно прогнозувати, коли його зареєструють у парламенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З оборонних підприємств на фронт мобілізують дефіцитних фахівців

Автор: 

бронювання (356) мобілізація (3196) ОПК (263) Костенко Роман (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
"Рада працює"?
вже само по собі смішно...
показати весь коментар
19.06.2024 17:06 Відповісти
+6
А ви хотіли, що би працівників служби доставки піцерій і кабаків мобілізували? А хто до верховної ради і офісу обіди возити буде?
показати весь коментар
19.06.2024 17:05 Відповісти
+5
Коли вони допрацюють ніяких робітників в ОПК не залишиться!
показати весь коментар
19.06.2024 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вони допрацюють ніяких робітників в ОПК не залишиться!
показати весь коментар
19.06.2024 17:05 Відповісти
А ви хотіли, що би працівників служби доставки піцерій і кабаків мобілізували? А хто до верховної ради і офісу обіди возити буде?
показати весь коментар
19.06.2024 17:05 Відповісти
"Рада працює"?
вже само по собі смішно...
показати весь коментар
19.06.2024 17:06 Відповісти
Приблуди95 робили з 2019 року, усе можливе, щоб розвалити ОПК України, заблокувати виконання ДОЗ… Підприємства ОПК, «працювали» по 2-3 дні на тиждень !!! Гончарук з шмигалем, «дбали» про захист України… і Українців!
показати весь коментар
19.06.2024 17:07 Відповісти
Ну, так головне ж шоб "кварталівці" та циркачі були з бронею, а всі інші - "Родіна зовьот!"...руЗькая.
показати весь коментар
19.06.2024 17:14 Відповісти
якось дивно, одразу мобілізувати не мають права, тільки після оновлення даних, потім повістка, влк й мобілізація..., та й кому потрібні ці працівники ОПК, країні потрібно м'ясо..., щоб талановитий розробник-інженер одразу в окоп під КАБи й все, готуй іншого..., якщо країна може штампувати тільки одноразових солдат із талановитих інженерів та броньованих розносників піци, в неї немає майбутнього...
показати весь коментар
19.06.2024 17:17 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 17:17 Відповісти
РІК "готували" закон про мобіків!
Але так нічого й НЕ ПІДГОТУВАЛИ!
показати весь коментар
19.06.2024 17:18 Відповісти
Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання.

Інші категорії, які по ЗАКОНУ підлягають бронюванню, теж повинні оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. То або закон переписуйте, змінюйте перелік категорій, підлягаючих бронюванню, або всім однакові правила робіть. Ще одне підтвердження того, що в Україні закони не для всіх однакові. Якщо написали в законі, що касир на АЗС може бути заброньований, то він по закону такий самий, як і зварювальник на танковому заводі. Лицемірство як державна політика.
показати весь коментар
19.06.2024 17:21 Відповісти
А коли почнуть мобілізувати "мусорню"?
показати весь коментар
19.06.2024 17:26 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 17:29 Відповісти
Ніяк не зрозуміло нафіга це кодло потрібне, якщо крім зла нічого країні не приносить.
показати весь коментар
19.06.2024 17:31 Відповісти
цікаво, кого ще УНЕМОЖЛИВЯТЬ мобілізувати?? замість зробити ліміт 20% мобілізованих на будь-якому підприємстві, ці самозванці в депутатських кріслах займаються популізмом, не розуміючи наслідків власних недолугих рішень
показати весь коментар
19.06.2024 17:41 Відповісти
Наверно, их уже не осталось. Значит, можно закон принимать.
показати весь коментар
19.06.2024 18:01 Відповісти
Це схоже на повну безконтрольність процесів комунікації між владою і ЗСУ або Сирський і Павлюк вже самі підпорядковуються ТЦК, а не навпаки
показати весь коментар
19.06.2024 18:23 Відповісти
А рік чи 2-року раніше не можна було? . Або почали коней годувати, коли на полювання зібралися.
показати весь коментар
20.06.2024 00:20 Відповісти
 
 