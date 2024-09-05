Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко
Отечественный оборонно-промышленный комплекс чрезвычайно ограничен в доступе к финансам. Экспорт де-факто запрещен, хотя на украинскую продукцию есть большой спрос.
Об этом перед заседанием ВСК по вопросам защиты инвесторов заявила председатель спецкомиссии, нардеп "слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.
За 2,5 года полномасштабного вторжения РФ оборонно-промышленный комплекс Украины сделал огромный скачок и в плане разработок, и в плане производства. Появилось несколько сотен компаний.
"За время полномасштабного вторжения объем производства украинского ОПК вырос в 6 раз. Ни один сектор экономики никогда за время независимости Украины так быстро не рос. Это при том, что сфера ОПК является одной из самых зарегулированных в Украине. Если ВР, Кабмин разрегулирует хотя бы часть из того, что мешает нашему ОПК масштабироваться активнее, то мы будем иметь колоссальные результаты", - отметила Янченко.
Нардеп вспомнила, что министр стратегической промышленности Камышин заявлял, что на сегодня украинский ОПК может производить ежегодно продукции на 20 млрд долларов США.
"Это при том, что украинское государство способно закупить только на $6 млрд. Потому что у нас есть ограниченные расходы. Это означает, что 15 млрд может быть реальный экспорт. Соответственно - валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, IT-услуг и быть реально конкурентным", - подчеркнула глава спецкомиссии.
Ключевым вопросом, по словам Янченко, является доступ к финансам.
"Здесь как раз наш ОПК чрезвычайно ограничен. Запрещен де-факто экспорт, хотя на нашу продукцию есть большой спрос. Это может быть $15 млрд потенциального экспорта. Мешает, например, отсутствие льготных кредитов... Так же есть вопросы и относительно того, как выглядят типовые контракты Минобороны. Когда ограничивается очень сильно доходность. Если для дронов - 25%, для остального производства - около 5-7%. При этом на компании ОПК накладываются штрафы при задержке, штрафы, которые накладываются на авансовые средства и так далее. Как раз вопрос доступа к финансам мог бы дать нашим компаниям возможность закупать более новое оборудование, вкладывать деньги в инновационные разработки и конечно продвигать свою продукцию за границу", - отметила нардеп.
Также парламентарий отметила, что де-юре экспорт продукции не запрещен, но де-факто лишь единицы продукции получают возможность быть экспортированными. Это, по ее словам, этот вопрос надо поднять в плане политических решений и политической воли.
"Это должна быть работа проработана с Кабмином и Госслужбой экспортного контроля", - уточнила "слуга народа".
"Если говорить о закупке украинского продукта для Украины за иностранные средства, то здесь есть определенные продвижения. Есть первая страна, которая на это согласилась - это Дания. Но они выделили только $12 млн. То есть мы закупаем на $6 млрд, а это $20 млн. Это ничего, это капля в море. Поэтому критически важно сделать либерализацию экспорта. Разрешить хотя бы часть того, что производится в Украине, того, что не купили, не планируют в следующие полгода покупать государство, позволить это экспортировать. Чтобы у наших компаний была выручка, они могли вкладываться в новацию своего производства, в разработки и т.д.", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Просто біда...
Нема...
Знищені всі осередки...
Інтелекту...
Під словами президенту....
Ми- Тупі!
Тому, що іде війна...
за найбільшу в Європі шахту коксующогося вугілля в Покровську я мовчу - то сьомки !
то як буддєм експортіровать?
чи може САМІ купимо ту зброю у наших виробників через закриття муздафонів і т.д. ?
за один Оплот модифікували десять Т-64 до Булата
(бо державне підприємство, а коли янукович втік казна була пуста, тобто фінансування можна було дозволити з бюджету невелике.)
випускаємий Оплот продавався, за виручені кошти, замість 1 проданого, можна було відновити біля декількох десятків танків Т-64 і Т-72 до рівня "Булат"
("Булат виготовляють у Харкові, на заводі імені Малишева, вони стоять на озброєнні і активно використовуються в зоні бойових дій. А Оплот вигідніше експортувати, ніж використовувати на війні. Експортна ціна Оплоту - $4,9 млн. Краще його продати і за отримані гроші відремонтувати і модернізувати кілька десятків Т-64 до рівня Булат, - цитує Пінькаса прес-служба концерну.Він також зазначив, що зараз немає гострої необхідності в танках в зоні бойових дій, а українські військові в першу чергу потребують бронетранспортерів і броньованих автомобілів. "У тій місцевості, де сьогодні ведуться бої, потрібні в основному БТР або бронеавтомобілі, а не танки. А для виконання "танкових" завдань цілком підходять і модернізовані Т-64 і Т-72", - вважає заступник гендиректора Укроборонпрому.
Як раніше повідомлялося, державний концерн Укроборонпром готовий модернізувати до 300 танків Т-72, що перебувають в армійському резерві, до стандартів НАТО, повідомили в прес-службі підприємства."
22 квітня 2015
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3506427-ukroboronprom-tank-oplot-vyhidnishe-prodavaty-nizh-vykorystovuvaty-v-ato )
.
На той час, потрібно було багато різних видів озброєння, бо війська майже не було до 20.02.2014
(саме така дата на московитський медалі, за окупацію Криму.)
,у всьому був дефіцит.
Пізніше, а саме, з січня 2016 року, після рішення РНБО про початок проекту "Вільха"
( Вперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч» "(Матеріал з Вікіпедії). )
основний пріоритет, був наданий ракетній програмі, був "оживлений" проект "Грім"
("КБ "Південне" завершує розробку для армії ракетного комплексу "Грім", - генеральний конструктор Дегтярьов"
12.04.17
)
, також проект "Нептун"
("За інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети."
"30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун». На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов"
(матеріал з Вікіпедії).)
.
за два тижні зебанда всі марлеві повязки продали
Їм зняти заборону-зелені все продадуть
Власних грошей на власні потреби є скільки є, тобто $6 млрд. В статті все детально розписано, читайте.
Тим більше я на 100% впевнений, що ніяких 15 млрд там не буде, і 2 млрд не буде - ви ж знаєте анекдот про віртуальне і реальне? От саме так і буде. Віртуально у нас 15 млрд у кишені, а реально ****** у керівництві.
Дивіться. Якщо підприємство не може виробляти зброю, яка необхідна нашій країні зараз, то це не оборонне підприємство, а звичайне з зарплатою працівників щось біля 20 тисяч гривень. І чим тоді ці виробники кращі за того ж тракториста з села? В цього тракториста та сама зарплата (а може й більша), від нього навіть у більшій мірі залежить експортна виручка держави. Так чому він повинен йти воювати, а робітники віртуального оборонного підприємства ні? Подивіться на це з цього боку.
Кругом воруют, а они сидят на бобах. Обидно.
Отсюда и плодятся разные сказочки о возможностях ОПК.
Раз ОПК такой могущественный, то почему армия не укомплектована техникой, оружием, снарядами и другими боеприпасами?
Или делки из ОПК хотят перенаправить скудный материальный и человеческий ресурс на экспорт?
А те деньги, которые могли бы прийти от продажи, большей своей частью оселибы в офшорах, в карманах и багажниках автомобилей.
А бойцы с фронта продолжали бы записывать ролики с обращением к народу, сбросьтесь, пожалуйста, хотя бы по 10 гривен.
пи..в пащу..
І тут новина що в нас надлишок озброєння на 15 млрд... на суму половини американської допомоги
"Це при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд. Тому що у нас є обмежені видатки. Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт",-
20-6=15?
Це та "банальна арифметика", знанням якої так пишається Стефанчук.
Про яку прозорість ситуації в ОПК можна казати, коли навіть у такому примітиві брешуть?
а ще інша статья пише про те, что ОПК якимось **** чином переносить виробництво з України, тому що комусь не вистачає прибутків.
хтось розуміє що відбувається? я такої маячні ні коли не чув.
Я вже не можу говорити про цю школоту, чка пробилася до руля в державі. Інколи так і хочеться сказати - недодержава!
Б***ь, ця тупа фіфа навіть не подумала, що ВПК і населення на чолі з баранами взагалі мають працювати за продуктові картки під час війни. Хто не воює - той працює! Хто не працює - той не ість! Тоді наші воїни не будуть побиратись на резину для їхньої розвалюхи та тепловізор.