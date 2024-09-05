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Новости Оборона
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Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко

Бюджет недоотримує 15 млрд доларів через заборону експорту українського ОПК

Отечественный оборонно-промышленный комплекс чрезвычайно ограничен в доступе к финансам. Экспорт де-факто запрещен, хотя на украинскую продукцию есть большой спрос.

Об этом перед заседанием ВСК по вопросам защиты инвесторов заявила председатель спецкомиссии, нардеп "слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

За 2,5 года полномасштабного вторжения РФ оборонно-промышленный комплекс Украины сделал огромный скачок и в плане разработок, и в плане производства. Появилось несколько сотен компаний.

"За время полномасштабного вторжения объем производства украинского ОПК вырос в 6 раз. Ни один сектор экономики никогда за время независимости Украины так быстро не рос. Это при том, что сфера ОПК является одной из самых зарегулированных в Украине. Если ВР, Кабмин разрегулирует хотя бы часть из того, что мешает нашему ОПК масштабироваться активнее, то мы будем иметь колоссальные результаты", - отметила Янченко.

Также читайте: Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями на 5 миллиардов

Нардеп вспомнила, что министр стратегической промышленности Камышин заявлял, что на сегодня украинский ОПК может производить ежегодно продукции на 20 млрд долларов США.

"Это при том, что украинское государство способно закупить только на $6 млрд. Потому что у нас есть ограниченные расходы. Это означает, что 15 млрд может быть реальный экспорт. Соответственно - валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, IT-услуг и быть реально конкурентным", - подчеркнула глава спецкомиссии.

Ключевым вопросом, по словам Янченко, является доступ к финансам.

"Здесь как раз наш ОПК чрезвычайно ограничен. Запрещен де-факто экспорт, хотя на нашу продукцию есть большой спрос. Это может быть $15 млрд потенциального экспорта. Мешает, например, отсутствие льготных кредитов... Так же есть вопросы и относительно того, как выглядят типовые контракты Минобороны. Когда ограничивается очень сильно доходность. Если для дронов - 25%, для остального производства - около 5-7%. При этом на компании ОПК накладываются штрафы при задержке, штрафы, которые накладываются на авансовые средства и так далее. Как раз вопрос доступа к финансам мог бы дать нашим компаниям возможность закупать более новое оборудование, вкладывать деньги в инновационные разработки и конечно продвигать свою продукцию за границу", - отметила нардеп.

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Также парламентарий отметила, что де-юре экспорт продукции не запрещен, но де-факто лишь единицы продукции получают возможность быть экспортированными. Это, по ее словам, этот вопрос надо поднять в плане политических решений и политической воли.

"Это должна быть работа проработана с Кабмином и Госслужбой экспортного контроля", - уточнила "слуга народа".

"Если говорить о закупке украинского продукта для Украины за иностранные средства, то здесь есть определенные продвижения. Есть первая страна, которая на это согласилась - это Дания. Но они выделили только $12 млн. То есть мы закупаем на $6 млрд, а это $20 млн. Это ничего, это капля в море. Поэтому критически важно сделать либерализацию экспорта. Разрешить хотя бы часть того, что производится в Украине, того, что не купили, не планируют в следующие полгода покупать государство, позволить это экспортировать. Чтобы у наших компаний была выручка, они могли вкладываться в новацию своего производства, в разработки и т.д.", - добавила она.

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Топ комментарии
+22
Ці служки реально поголовно тупі...
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05.09.2024 15:50
+14
Україна втрачає триліон доларів тільки на родивищі літія на Донбассі

за найбільшу в Європі шахту коксующогося вугілля в Покровську я мовчу - то сьомки !

то як буддєм експортіровать?
чи може САМІ купимо ту зброю у наших виробників через закриття муздафонів і т.д. ?
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05.09.2024 15:53
+10
я пам'ятаю як почався КОВІД-
за два тижні зебанда всі марлеві повязки продали
Їм зняти заборону-зелені все продадуть
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05.09.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Ці служки реально поголовно тупі...
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05.09.2024 15:50 Ответить
Просто... по-секрету...

Просто біда...

Нема...

Знищені всі осередки...
Інтелекту...

Під словами президенту....

Ми- Тупі!
Тому, що іде війна...
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05.09.2024 15:58 Ответить
Ондого, вже на що зебiли почали зазiхати. А шо ж такое, "лечебный каннабис" казну не поповнюе ?
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05.09.2024 15:53 Ответить
Я - в шоке, во время войны , яйца по 18 грн... А ща хотят ваапше не заморачиваться, напрямую подключить офшоры.
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05.09.2024 15:55 Ответить
Україна втрачає триліон доларів тільки на родивищі літія на Донбассі

за найбільшу в Європі шахту коксующогося вугілля в Покровську я мовчу - то сьомки !

то як буддєм експортіровать?
чи може САМІ купимо ту зброю у наших виробників через закриття муздафонів і т.д. ?
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05.09.2024 15:53 Ответить
В Покровську не добувають вугілля для виробництва коксу - там родовища довгополум'євого вугілля.
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05.09.2024 16:28 Ответить
Якщо там настільки талановиті люди, що зараз примудряються безоплатно передану військову техніку оформляти як куплену, то коли дозволити експорт, то вони Німеччині ж продаватимуть передані IRIS-T. Ну або там Ірану, їм насрати
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05.09.2024 15:53 Ответить
Чи ще iснують ринки по работоргiвлi? Туди хапуг, як товар.
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05.09.2024 15:58 Ответить
Танки "Оплот" теж ішли на експорт - хтось збагатився? - завод подвоів свою потужність? - чи згорнувся?
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05.09.2024 15:53 Ответить
там без проблем, бо був Гетьман і гроші з Оплотів йшли на Булати як 1 : 10

за один Оплот модифікували десять Т-64 до Булата
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05.09.2024 16:18 Ответить
Тоді коли одиницями

(бо державне підприємство, а коли янукович втік казна була пуста, тобто фінансування можна було дозволити з бюджету невелике.)

випускаємий Оплот продавався, за виручені кошти, замість 1 проданого, можна було відновити біля декількох десятків танків Т-64 і Т-72 до рівня "Булат"

("Булат виготовляють у Харкові, на заводі імені Малишева, вони стоять на озброєнні і активно використовуються в зоні бойових дій. А Оплот вигідніше експортувати, ніж використовувати на війні. Експортна ціна Оплоту - $4,9 млн. Краще його продати і за отримані гроші відремонтувати і модернізувати кілька десятків Т-64 до рівня Булат, - цитує Пінькаса прес-служба концерну.Він також зазначив, що зараз немає гострої необхідності в танках в зоні бойових дій, а українські військові в першу чергу потребують бронетранспортерів і броньованих автомобілів. "У тій місцевості, де сьогодні ведуться бої, потрібні в основному БТР або бронеавтомобілі, а не танки. А для виконання "танкових" завдань цілком підходять і модернізовані Т-64 і Т-72", - вважає заступник гендиректора Укроборонпрому.
Як раніше повідомлялося, державний концерн Укроборонпром готовий модернізувати до 300 танків Т-72, ​​що перебувають в армійському резерві, до стандартів НАТО, повідомили в прес-службі підприємства."

22 квітня 2015

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3506427-ukroboronprom-tank-oplot-vyhidnishe-prodavaty-nizh-vykorystovuvaty-v-ato )
.
На той час, потрібно було багато різних видів озброєння, бо війська майже не було до 20.02.2014
(саме така дата на московитський медалі, за окупацію Криму.)
,у всьому був дефіцит.

Пізніше, а саме, з січня 2016 року, після рішення РНБО про початок проекту "Вільха"

( Вперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч» "(Матеріал з Вікіпедії). )

основний пріоритет, був наданий ракетній програмі, був "оживлений" проект "Грім"

("КБ "Південне" завершує розробку для армії ракетного комплексу "Грім", - генеральний конструктор Дегтярьов"

12.04.17

)

, також проект "Нептун"

("За інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети."
"30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун». На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов"
(матеріал з Вікіпедії).)
.
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05.09.2024 17:12 Ответить
Це вона, мабуть про гроші з асфальту чи оті, > 70 млрд грн, що резніков вивів у 2022-23 роках з Міноборони, і фсьо???
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05.09.2024 15:54 Ответить
я пам'ятаю як почався КОВІД-
за два тижні зебанда всі марлеві повязки продали
Їм зняти заборону-зелені все продадуть
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05.09.2024 15:58 Ответить
Только что говорили про $2 млрд, теперь уже про $15 млрд. А какое такое оружие не нужно не фронте, что его можно продать на $15 млрд раскажите?
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05.09.2024 15:59 Ответить
Наш ОПК здатен виробляти зброю на експорт (за гроші клієнта, ті самі $15 млрд), заробляючи при цьому і отримуючи можливість розвиватися.
Власних грошей на власні потреби є скільки є, тобто $6 млрд. В статті все детально розписано, читайте.
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05.09.2024 16:05 Ответить
у нас війна. який трясця експорт?
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05.09.2024 17:05 Ответить
Якщо у вас є ці $15 млрд, то заплатіть нашим виробникам, і вони з радістю виготовлять зброю для нашої армії, а не для якоїсь іншої. Ви взагалі зрозуміли, про що мова? Виробники можуть робити більше продукції, і вони в цьому зацікавлені, бо це дасть їм можливість розвиватися! Але у нас (у держави) немає цих грошей. Ви з першого разу не розумієте, чи таки ліньки статтю прочитати?
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06.09.2024 07:46 Ответить
Ці збитки не можна оцінювати прямо. Всі виробники дронів використовують західні і китайські компоненти у процесі виробництва. І кількість цих компонентів обмежена. Якщо якась фірма, що експортує свої дрони, викупить чіпи, необхідні для нашого ВПК, то що будемо робити? Подивіться, що стало з елементами для lifepo4-збірок. Енергетична криза тільки у нас, а комірки для акумів не купиш навіть у Європі. Точніше купиш, але по завищеним цінам, і чекати треба місяць-два і більше. А у нас ці елементи є, але ціна 2Х - 3Х від європейської. І це при тому, що вони не обкладаються митом. Наші бариги заробляють на цьому більше, чим китайці, що виробляють цей товар.
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05.09.2024 17:15 Ответить
Я не писав про збитки, дрони та чіпи з акумуляторами. Виробництво зброї не обмежується лише дронами.
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06.09.2024 07:48 Ответить
Це зрозуміло. Ось саме тому тут немає однозначного рішення. Але дай волю зеленим, вони і Петріоти продадуть. Саме тому я скептично ставлюся до їх пропозицій. У чому перевага невеликих підприємств? Вони можуть оперативно реагувати на потреби військових, але при цьому на них не полетить Іскандер. Що відбувається при збільшенні потужності? Втрачається гнучкість і при цьому стають ціллю для ворога. А уявіть собі, що буде, якщо український "мопед" залетить у посольство США у якійсь африканській країні. Нам це точно потрібно? А щось подібне неодмінно має статися, якщо дати волю нашим "бізнесменам".
Тим більше я на 100% впевнений, що ніяких 15 млрд там не буде, і 2 млрд не буде - ви ж знаєте анекдот про віртуальне і реальне? От саме так і буде. Віртуально у нас 15 млрд у кишені, а реально ****** у керівництві.
Дивіться. Якщо підприємство не може виробляти зброю, яка необхідна нашій країні зараз, то це не оборонне підприємство, а звичайне з зарплатою працівників щось біля 20 тисяч гривень. І чим тоді ці виробники кращі за того ж тракториста з села? В цього тракториста та сама зарплата (а може й більша), від нього навіть у більшій мірі залежить експортна виручка держави. Так чому він повинен йти воювати, а робітники віртуального оборонного підприємства ні? Подивіться на це з цього боку.
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06.09.2024 20:41 Ответить
Денег нет на войну. Понятно. На стадионы есть, на дороги есть, на палочки для барабанов есть. На войну нет. Ага.
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06.09.2024 12:26 Ответить
Тут я з вами абсолютно згоден. Мразота ніяк не нажереться, навіть під час війни.
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06.09.2024 13:04 Ответить
А ви скидайтеся по копієчці на все . А аоно в торгує собі
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05.09.2024 15:59 Ответить
То хто ж конкретно заважає?
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05.09.2024 16:00 Ответить
ЗЄльоний ! я сказал ЗЄльоний !

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05.09.2024 16:21 Ответить
Зелені дурні зброю що потрібна самим хочуть продавати за кордон і висновок на кого працюють *****? Просим хоч щось і продать передові розробки всіх отих грьобаних бізнесменів вішати на площі а майно всіх родичів конфіскувать на зсу
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05.09.2024 16:04 Ответить
А дуру янченко у вʼязницю
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06.09.2024 02:48 Ответить
Ну все. Пішло фсб-шне лайно співати про продажу "надлишкового" майна МО! Історією доведено. Як тільки до влади дориваються, так починають масово розпродавати.
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05.09.2024 16:05 Ответить
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05.09.2024 16:07 Ответить
Ой как не терпится делкам из ОПК дорваться до кормушки.
Кругом воруют, а они сидят на бобах. Обидно.
Отсюда и плодятся разные сказочки о возможностях ОПК.
Раз ОПК такой могущественный, то почему армия не укомплектована техникой, оружием, снарядами и другими боеприпасами?
Или делки из ОПК хотят перенаправить скудный материальный и человеческий ресурс на экспорт?
А те деньги, которые могли бы прийти от продажи, большей своей частью оселибы в офшорах, в карманах и багажниках автомобилей.
А бойцы с фронта продолжали бы записывать ролики с обращением к народу, сбросьтесь, пожалуйста, хотя бы по 10 гривен.
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05.09.2024 16:10 Ответить
При Порошенко таки намагання зелені називали зрадою, а у них самих це вже називається спасінням і розвитком галузі
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05.09.2024 16:11 Ответить
А хто ж такий-сякий не замовляє, не купує, і не оплачує вже готове, у наших виробників зброї? Хто всім керує? Не клоун. А його менеджери. Клоун тільки для вистав.
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05.09.2024 16:12 Ответить
Цікаво, а що ж то шапіто хоче експортувати аж на 20 ярдів ? Напевне, вуха від слєдзя.
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05.09.2024 16:16 Ответить
Який експорт зброї? Тупі блазні
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05.09.2024 16:18 Ответить
Вони за бабло і матір рідну продадуть.
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05.09.2024 16:32 Ответить
Шукайте гроші як купити, а не продати зброю під час війни.
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05.09.2024 16:30 Ответить
В принципі діло каже.
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05.09.2024 16:30 Ответить
Виявляється в України є надлишки зброї, які забороняють продати?
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05.09.2024 16:40 Ответить
Тупая самка людини. В країні війна, а ці "зелені" потвори тільки і думають, як збагатитися.
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05.09.2024 16:41 Ответить
Забийте хтось цій ідіотці кеда в пи.. в пащу..
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05.09.2024 16:46 Ответить
Я уявляю реакцію західного електорату, який постійно чує що Україні потрібно озброєння тому що невистачає свого....

І тут новина що в нас надлишок озброєння на 15 млрд... на суму половини американської допомоги
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05.09.2024 17:00 Ответить
👍
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06.09.2024 02:51 Ответить
"...український ОПК може виробляти щорічно продукції на 20 млрд доларів США.

"Це при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд. Тому що у нас є обмежені видатки. Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт",-

20-6=15?
Це та "банальна арифметика", знанням якої так пишається Стефанчук.
Про яку прозорість ситуації в ОПК можна казати, коли навіть у такому примітиві брешуть?
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05.09.2024 17:05 Ответить
тобто, ми просимо зброю доки наш ОПК має змогу експортувати зброю.

а ще інша статья пише про те, что ОПК якимось **** чином переносить виробництво з України, тому що комусь не вистачає прибутків.

хтось розуміє що відбувається? я такої маячні ні коли не чув.
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05.09.2024 17:11 Ответить
*******....
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05.09.2024 17:12 Ответить
Тупа вівця! Колись вона в якомусь ефірі презирливо кинула Червоненко - "Ви невдаха!"
Я вже не можу говорити про цю школоту, чка пробилася до руля в державі. Інколи так і хочеться сказати - недодержава!
Б***ь, ця тупа фіфа навіть не подумала, що ВПК і населення на чолі з баранами взагалі мають працювати за продуктові картки під час війни. Хто не воює - той працює! Хто не працює - той не ість! Тоді наші воїни не будуть побиратись на резину для їхньої розвалюхи та тепловізор.
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05.09.2024 17:59 Ответить
Альфредовичу? Ай-яй. Ліпше б гранату кинула).
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05.09.2024 19:20 Ответить
Якщо держава не забезпечує оборонні підприємства України заказами - вимушуючи їх переходити на одноденний робочий тиждень - нехай ці підприємства виконують зовнішні закази: для можливості їм виробляти зброю для України - всупереч злодійних дій проросійскої влади "кварталу95".
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05.09.2024 19:44 Ответить
Завдяки експортним зразкам ПТРК "Стугна" - що були введені в дію - Київ не був окупованим "за три дні".
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05.09.2024 20:04 Ответить
Я,не розумію,про який експорт зброї може іти мова під-час війни?Ви що вже забезпечили нашу армію всім необхідним?Якщо так,то чому канючите зброю по всюму світу і просите донатити на ЗСУ з кожної праски?
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05.09.2024 19:49 Ответить
Якщо держава не забезпечує оборонні підприємства України заказами - вимушуючи їх переходити на одноденний робочий тиждень або закриватися - нехай ці підприємства виконують зовнішні закази на еспорт: для фінансування виробляти зброю для України
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05.09.2024 19:54 Ответить
Заборона експорту для підприємства ОПК - одночасно з відсутністю державних заказів - чи це не є ліквідацією Оборонно Промислового Комплексу України ?
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05.09.2024 20:15 Ответить
Наказом моськовії регенту "зіц-президента України" Зеленського - Єрмаку?
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05.09.2024 20:21 Ответить
 
 