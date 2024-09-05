Україна недоотримує $15 млрд через заборону експорту українського ОПК, - "слуга народу" Янченко
Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс надзвичайно обмежений у доступі до фінансів. Експорт де-факто заборонено, хоча на українську продукцію є великий попит.
Про це перед засіданням ТСК з питань захисту інвесторів заявила голова спецкомісії, нардепка "слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.
За 2,5 роки повномасштабного вторгнення РФ оборонно-промисловий комплекс України зробив величезний стрибок і в плані розробок, і в плані виробництва. З'явилося кілька сотень компаній.
"За час повномасштабного вторгнення обсяг виробництва українського ОПК зріс в 6 разів. Ні один сектор економіки ніколи за часи незалежності України так швидко не зростав. Це при тому, що сфера ОПК є однією з найбільш зарегульованих в Україні. Якщо ВР, Кабмін розрегулює принаймні частину з того, що заважає нашому ОПК масштабуватися активніше, то ми матимемо колосальні результати", - зазначила Янченко.
Нардепка згадала, що міністр стратегічної промисловості Камишін заявляв, що на сьогодні український ОПК може виробляти щорічно продукції на 20 млрд доларів США.
"Це при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд. Тому що у нас є обмежені видатки. Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт. Відповідно - валютна виручка. Тобто в нас ОПК може вийти на рівень агроекспорту, IT-послуг і бути реально конкурентним", - наголосила голова спецкомісії.
Ключовим питанням, за словами Янченко, є доступ до фінансів.
"Тут якраз наш ОПК надзвичайно обмежений. Заборонено де-факто експорт, хоча на нашу продукцію є великий попит. Це може бути $15 млрд потенційного експорту. Заважає, наприклад, відсутність пільгових кредитів. ... Так само є питання і щодо того, як виглядають типові контракти Міноборони. Коли обмежується дуже сильно прибутковість. Якщо для дронів - 25%, для іншого виробництва - близько 5-7%. При цьому на компанії ОПК накладаються штрафи при затримці, штрафи, які накладаються на авансові кошти тощо. Якраз питання доступу до фінансів могло б дати нашим компаніям можливість закуповувати більш нове обладнання, вкладати гроші в іноваційні розробки і звичайно просувати свою продукцію за кордон", - зазначила нардепка.
Також парламентарка зазначила, що де-юре експорт продукції не заборонено, але де-факто лише одиниці продукції отримують можливість бути експортованими. Це, за її словами, це питання треба підняти в плані політичних рішень та політичної волі.
"Це має бути робота пророблена з Кабміном і Держслужбою експортного контролю", - уточнила "слуга народу".
"Якщо говорити про закупівлю українського продукту для України за іноземний кошт, то тут є певні просування. Є перша країна, яка на це погодилася - це Данія. Але вони виділили лише $12 млн. Тобто ми закуповуємо на $6 млрд, а це $20 млн. Це нічого, це крапля в морі. Тому критично важливо зробити лібералізацію експорту. Дозволити принаймні частину того, що виробляється в Україні, того, що не купили, не планують в наступні пів року купувати держава, дозволити це експортувати. Щоб в наших компаній була виручка, вони могли вкладатися в новацію свого виробництва, в розробки тощо", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Просто біда...
Нема...
Знищені всі осередки...
Інтелекту...
Під словами президенту....
Ми- Тупі!
Тому, що іде війна...
за найбільшу в Європі шахту коксующогося вугілля в Покровську я мовчу - то сьомки !
то як буддєм експортіровать?
чи може САМІ купимо ту зброю у наших виробників через закриття муздафонів і т.д. ?
за один Оплот модифікували десять Т-64 до Булата
(бо державне підприємство, а коли янукович втік казна була пуста, тобто фінансування можна було дозволити з бюджету невелике.)
випускаємий Оплот продавався, за виручені кошти, замість 1 проданого, можна було відновити біля декількох десятків танків Т-64 і Т-72 до рівня "Булат"
("Булат виготовляють у Харкові, на заводі імені Малишева, вони стоять на озброєнні і активно використовуються в зоні бойових дій. А Оплот вигідніше експортувати, ніж використовувати на війні. Експортна ціна Оплоту - $4,9 млн. Краще його продати і за отримані гроші відремонтувати і модернізувати кілька десятків Т-64 до рівня Булат, - цитує Пінькаса прес-служба концерну.Він також зазначив, що зараз немає гострої необхідності в танках в зоні бойових дій, а українські військові в першу чергу потребують бронетранспортерів і броньованих автомобілів. "У тій місцевості, де сьогодні ведуться бої, потрібні в основному БТР або бронеавтомобілі, а не танки. А для виконання "танкових" завдань цілком підходять і модернізовані Т-64 і Т-72", - вважає заступник гендиректора Укроборонпрому.
Як раніше повідомлялося, державний концерн Укроборонпром готовий модернізувати до 300 танків Т-72, що перебувають в армійському резерві, до стандартів НАТО, повідомили в прес-службі підприємства."
22 квітня 2015
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3506427-ukroboronprom-tank-oplot-vyhidnishe-prodavaty-nizh-vykorystovuvaty-v-ato )
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На той час, потрібно було багато різних видів озброєння, бо війська майже не було до 20.02.2014
(саме така дата на московитський медалі, за окупацію Криму.)
,у всьому був дефіцит.
Пізніше, а саме, з січня 2016 року, після рішення РНБО про початок проекту "Вільха"
( Вперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч» "(Матеріал з Вікіпедії). )
основний пріоритет, був наданий ракетній програмі, був "оживлений" проект "Грім"
("КБ "Південне" завершує розробку для армії ракетного комплексу "Грім", - генеральний конструктор Дегтярьов"
12.04.17
)
, також проект "Нептун"
("За інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети."
"30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун». На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов"
(матеріал з Вікіпедії).)
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за два тижні зебанда всі марлеві повязки продали
Їм зняти заборону-зелені все продадуть
Власних грошей на власні потреби є скільки є, тобто $6 млрд. В статті все детально розписано, читайте.
Тим більше я на 100% впевнений, що ніяких 15 млрд там не буде, і 2 млрд не буде - ви ж знаєте анекдот про віртуальне і реальне? От саме так і буде. Віртуально у нас 15 млрд у кишені, а реально ****** у керівництві.
Дивіться. Якщо підприємство не може виробляти зброю, яка необхідна нашій країні зараз, то це не оборонне підприємство, а звичайне з зарплатою працівників щось біля 20 тисяч гривень. І чим тоді ці виробники кращі за того ж тракториста з села? В цього тракториста та сама зарплата (а може й більша), від нього навіть у більшій мірі залежить експортна виручка держави. Так чому він повинен йти воювати, а робітники віртуального оборонного підприємства ні? Подивіться на це з цього боку.
Кругом воруют, а они сидят на бобах. Обидно.
Отсюда и плодятся разные сказочки о возможностях ОПК.
Раз ОПК такой могущественный, то почему армия не укомплектована техникой, оружием, снарядами и другими боеприпасами?
Или делки из ОПК хотят перенаправить скудный материальный и человеческий ресурс на экспорт?
А те деньги, которые могли бы прийти от продажи, большей своей частью оселибы в офшорах, в карманах и багажниках автомобилей.
А бойцы с фронта продолжали бы записывать ролики с обращением к народу, сбросьтесь, пожалуйста, хотя бы по 10 гривен.
пи..в пащу..
І тут новина що в нас надлишок озброєння на 15 млрд... на суму половини американської допомоги
"Це при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд. Тому що у нас є обмежені видатки. Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт",-
20-6=15?
Це та "банальна арифметика", знанням якої так пишається Стефанчук.
Про яку прозорість ситуації в ОПК можна казати, коли навіть у такому примітиві брешуть?
а ще інша статья пише про те, что ОПК якимось **** чином переносить виробництво з України, тому що комусь не вистачає прибутків.
хтось розуміє що відбувається? я такої маячні ні коли не чув.
Я вже не можу говорити про цю школоту, чка пробилася до руля в державі. Інколи так і хочеться сказати - недодержава!
Б***ь, ця тупа фіфа навіть не подумала, що ВПК і населення на чолі з баранами взагалі мають працювати за продуктові картки під час війни. Хто не воює - той працює! Хто не працює - той не ість! Тоді наші воїни не будуть побиратись на резину для їхньої розвалюхи та тепловізор.