Можливості українського ОПК зростають, експорт озброєння дозволить поповнити бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Експорт українського озброєння від початку повномасштабного вторгнення РФ фактично не здійснюється, проте можливості ОПК України постійно зростають.

Про це у Facebook повідомив голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, що може не лише зміцнити економічну стійкість України, забезпечити додаткові надходження в бюджет, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості у складних умовах війни. Саме таку ідею за ініціативи ФРУ Defence виніс на розгляд Ради з питань захисту підприємництва при Президентові України", - зазначив він.

Наразі готуються документи, що дозволять представити спільну позицію щодо цієї ініціативи.

За словами Олійника, від початку повномасштабного вторгнення РФ експорт зразків українського озброєння фактично не здійснюється, хоча законодавчих заборон на це немає. Водночас можливості українського ОПК постійно зростають.

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"Загальний обсяг виробничих спроможностей підприємств ОПК України на даний час - біля 18 млрд дол з тенденцією до зростання. Обсяг замовлень у національних виробників від складових сил безпеки та оборони - біля 6 млрд дол.

Незавантажені виробничі спроможності біля 12 млрд дол. Держава має потребу, але не має фінансового ресурсу для завантаження цих виробничих спроможностей з метою викупу ОВТ, навіть незважаючи на те, що 100% всіх зборів і платежів в бюджет України ідуть на забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони", - пояснив він.

ФРУ виступає за відкриття експорту озброєння та військової техніки з урахуванням наступних обмежень:

першочергове беззаперечне забезпечення потреб військових;

заборона реекспорту в інші краіни, контроль кінцевого використання;

узгодження позицій з країнами партнерами, які надають МТД та фінансову підтримку.

Олійник також розповів, що це дозволить:

зберегти виробничі спроможності та персонал;

реінвестувати зароблені на експорті гроші в R&D та розвиток;

підприємствам ОПК збільшити обсяги виробничої діяльності;

розвивати кооперацію з ключовими країнами партнерами;

збільшити обсяг податків та зборів в держбюджет, досягти зростання ВВП забезпечити скорочення термінів постачання та стабільну якість при виконанні контрактів.

За даними експертів, таким чином додатково в бюджет може зайти до $2 млрд.

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Це обговорювалося із представниками бізнесу та нардепами.

"Також відбулася зустріч із ТСК по захисту прав інвесторів, обговорили стан справ та складнощі, які перешкоджають масштабування українського оборонно-промислового комплексу та пропозиції по вирішенню існуючих проблем. Зокрема, йшлося й про відкриття контрольованого експорту ОПК.

Воно може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Адже наразі дефіцит фінансування підприємств ОПК може призвести до банкрутства провідних компаній, так як усі обігові кошти підприємств проінвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва, або до релокації за кордон", - підсумував голова ради ФРУ.

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