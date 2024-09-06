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військово-промисловий комплекс (271) експорт (4380) Федерація роботодавців (65) ОПК (183)

Можливості українського ОПК зростають, експорт озброєння дозволить поповнити бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції

Експорт українського озброєння від початку повномасштабного вторгнення РФ фактично не здійснюється, проте можливості ОПК України постійно зростають.

Про це у Facebook повідомив голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, що може не лише зміцнити економічну стійкість України, забезпечити додаткові надходження в бюджет, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості у складних умовах війни. Саме таку ідею за ініціативи ФРУ Defence виніс на розгляд Ради з питань захисту підприємництва при Президентові України", - зазначив він.

Наразі готуються документи, що дозволять представити спільну позицію щодо цієї ініціативи.

За словами Олійника, від початку повномасштабного вторгнення РФ експорт зразків українського озброєння фактично не здійснюється, хоча законодавчих заборон на це немає. Водночас можливості українського ОПК постійно зростають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт надлишкового озброєння може принести Україні $2 млрд податкових надходжень за півтора року, - представники ОПК

"Загальний обсяг виробничих спроможностей підприємств ОПК України на даний час - біля 18 млрд дол з тенденцією до зростання. Обсяг замовлень у національних виробників від складових сил безпеки та оборони - біля 6 млрд дол. 

Незавантажені виробничі спроможності біля 12 млрд дол. Держава має потребу, але не має фінансового ресурсу для завантаження цих виробничих спроможностей з метою викупу ОВТ, навіть незважаючи на те, що 100% всіх зборів і платежів в бюджет України ідуть на забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони", - пояснив він.

ФРУ виступає за відкриття експорту озброєння та військової техніки з урахуванням наступних обмежень:

  • першочергове беззаперечне забезпечення потреб військових;
  • заборона реекспорту в інші краіни, контроль кінцевого використання;
  • узгодження позицій з країнами партнерами, які надають МТД та фінансову підтримку.

Олійник також розповів, що це дозволить:

  • зберегти виробничі спроможності та персонал;
  • реінвестувати зароблені на експорті гроші в R&D та розвиток;
  • підприємствам ОПК збільшити обсяги виробничої діяльності;
  • розвивати кооперацію з ключовими країнами партнерами;
  • збільшити обсяг податків та зборів в держбюджет, досягти зростання ВВП забезпечити скорочення термінів постачання та стабільну якість при виконанні контрактів.

За даними експертів, таким чином додатково в бюджет може зайти до $2 млрд.

Також читайте: Україна недоотримує $15 млрд через заборону експорту українського ОПК, - "слуга народу" Янченко

Це обговорювалося із представниками бізнесу та нардепами.

"Також відбулася зустріч із ТСК по захисту прав інвесторів, обговорили стан справ та складнощі, які перешкоджають масштабування українського оборонно-промислового комплексу та пропозиції по вирішенню існуючих проблем. Зокрема, йшлося й про відкриття контрольованого експорту ОПК.

Воно може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Адже наразі дефіцит фінансування підприємств ОПК може призвести до банкрутства провідних компаній, так як усі обігові кошти підприємств проінвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва, або до релокації за кордон", - підсумував голова ради ФРУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закритий експорт озброєння змушує більшість підприємств ОПК здійснювати релокацію за кордон, - "Технологічні сили України"

Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції
Федерація роботодавців України про відкриття експорту військової продукції

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Топ коментарі
+14
Знову в ЗСУ знайшли "надлишкове майно"?

У мене всього 3 питання:
1. Що ми будемо експортувати, якщо, за словами вищого військово-політичного керівництва (читай "ставки дєрьмака"), у нас є бригади, які не укомплектовані належним чином засобами захисту та озброєнням?
2. Якщо те, що будуть продавати на експорт не потрібне ЗСУ в стані війни, то кому ж воно нафіг тоді потрібне?
3. Якщо є потужності, що випускають щось непотрібне ЗСУ, то може їх переобладнати/переналаштувати на випуск того, що армії вкрай необхідне?

Може я чогось не розумію в цій реальності? 🤔
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06.09.2024 17:09
+12
Хотілося би знати, а що саме хочуть експортувати? Взагалі, це якийсь нонсенс - у той час, коли країні не вистачає усього
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06.09.2024 16:54
+10
Перший удар по русні можете зробити ви - особисто й саме зараз: встановіть українську мову на ваш прилад, та напишить свій гнівний коментар українською. Це нескладно.
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06.09.2024 16:50
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А зелений їздить по закордонах і тільки дайте-дайте.
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06.09.2024 16:43 Відповісти
Єта нечесна - каклам свайо нужна іметь!!! заволав зал*фюрер - оні должни свое делать на заводах на Украінє которие мі должні разбомбіть!!! най-най!
єто подло делать снаряді в колектівном западе і даріть іх каклам! най!!!
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06.09.2024 17:14 Відповісти
а що ти зробив для перемоги?
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06.09.2024 18:13 Відповісти
После удара по Львову, Харкову, Полтаве все украинское общество должно скинуться и закупить тысячи Дронов и передать эти дроны лучшим специалистам по утилизации русни. За каждого убитого украинского ребенка, должны быть убиты тысячи русских свиней с подписями - за наших детей.

Они бьют по нашим детям, мы должны бить по их генофонду чтобы они никогда не вывели в этот мир себе подобных упырей.

Украина должна быть солидарна в этом вопросе после каждого террористического акта русни. Чтобы русня выла на взрыд если погибнет хоть один украинский ребенок
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06.09.2024 16:46 Відповісти
Перший удар по русні можете зробити ви - особисто й саме зараз: встановіть українську мову на ваш прилад, та напишить свій гнівний коментар українською. Це нескладно.
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06.09.2024 16:50 Відповісти
Так,згоден 100%.До 24.02.22-російськомовні,після 22.02.22-ворожомовні.
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06.09.2024 17:22 Відповісти
До 1709...
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06.09.2024 17:48 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Вікіпедія - 1918 рік. Захопивши Київ, московсько-більшовицькі інтервенти за кілька днів розстріляли 5 тисяч осіб, які розмовляли українською мовою, носили український національний одяг або у кого в хаті висів портрет Т. Шевченка

Беріть значно, значно далі....
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06.09.2024 17:54 Відповісти
А можно я лучше еще денег переведу, на дроны? А вы пока ударяйте русню по украинськой клавиатуре. Ваш такой вклад кончено намного нужней моего, но тот же Бутусов почему-то призывает донатить долларами, а не абеткой.
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06.09.2024 23:59 Відповісти
Общеество должно вынести вперед ногами Зермаков,которые ******** миллионы дронов.
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06.09.2024 17:05 Відповісти
Уточніть, коли - ще до 2014 року напевне?
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06.09.2024 17:15 Відповісти
Ага, до того, як ти заповзявся лизати зеленому сраку
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06.09.2024 17:35 Відповісти
тобто мільйон дронів в Україні було ще в 2014 році?
Напевне в пересувному шапіто кварталу?
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06.09.2024 18:27 Відповісти
і до 2014 та після
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06.09.2024 18:15 Відповісти
А куди ж вони ці мільйон дронів діли?
ПереПродали напевне лілі-путіну зерновім корідором?
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06.09.2024 18:28 Відповісти
Хотілося би знати, а що саме хочуть експортувати? Взагалі, це якийсь нонсенс - у той час, коли країні не вистачає усього
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06.09.2024 16:54 Відповісти
елементарно, підприємство може виробляти 100 танків на рік, у держави є кошти купити тільки 50. Зараз заборона експорту і виготовлять тільки 50. З експортом виготовлять 100, 50 державі, а 50 за кордон, в державу надійдуть податки і валюта позитивно вплине та баланс імпорту/експорту
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07.09.2024 00:49 Відповісти
Які ще 50 танків? У нас що, танкі виробляють? І не треба дурню, що держава не спроможна купити. На дороги ж є?
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07.09.2024 09:43 Відповісти
А ще вчора це було не 2 а 15 лярдів. Куди за один день зникли 13 млрд доларів?
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06.09.2024 16:56 Відповісти
Я ****. Потожності у нас не задіяні? Це просто гасіть світло.
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06.09.2024 17:07 Відповісти
Знову в ЗСУ знайшли "надлишкове майно"?

У мене всього 3 питання:
1. Що ми будемо експортувати, якщо, за словами вищого військово-політичного керівництва (читай "ставки дєрьмака"), у нас є бригади, які не укомплектовані належним чином засобами захисту та озброєнням?
2. Якщо те, що будуть продавати на експорт не потрібне ЗСУ в стані війни, то кому ж воно нафіг тоді потрібне?
3. Якщо є потужності, що випускають щось непотрібне ЗСУ, то може їх переобладнати/переналаштувати на випуск того, що армії вкрай необхідне?

Може я чогось не розумію в цій реальності? 🤔
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06.09.2024 17:09 Відповісти
ОПК має можливість виготовляти продукцію, але держава не має коштів на те, щоб цю продукцію оплатити. В статті все це розжовано
Це ніяким чином не впливає на держзамовлення для ЗСУ.
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06.09.2024 17:26 Відповісти
Дуже погано "розжовано", бо коштів було б достатньо, якби не жерли зелені в три глотки, але вони рограбовані
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06.09.2024 17:32 Відповісти
Чому дерзжава "не має коштів" - то вже окреме питання.
Тому що при владі - вороги та саботажники, інакше цих гнид не назвеш
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06.09.2024 17:35 Відповісти
Держава має кошти.
Из них можно клеить самолетик или скручивать в трубочку.
В Украине уже нет коксующихся углей. Это значит нет чугуна, стали и проката. Нет алюминия, нет хлопка, нет пороха. Нет радио электроники и химии для дронов. О каком выпуске оружия может идти речь?
Для примера: допустим, есть линия, которая может выпустить десять тысяч патронов в час. Есть свинец, латунь и порох для выпуска две тысячи патронов.
Руководство фирмы кричит. Дайте, дайте нам стратегическое сырье и тогда мы произведем патроны навалом.
Где в мире в долг, взять латунь и порох?
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06.09.2024 20:51 Відповісти
То може якраз потенційний покупець і має такі ресурси, але не має виробничої бази?
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07.09.2024 08:29 Відповісти
Тому краще продавати " надлишки " за долари , а долари красти. А ЗСУ буде боса і гола, як і було 30 років. І скораозаспівати пісню про незламний Павлоград??
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Зрада!!! Зрада!!! Іпсо!!! Лавітє єго
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06.09.2024 17:28 Відповісти
Будемо міняти бартером.Наприклад,у Африці на списи і луки.
А якщо чесно,не розумію.Стрілецької зброї у світі достатньо,та ми її і не виробляємо,а танки,БТРи,ракети,дрони нам і самим потрібні.Прості люди останнє віддають,щоб для воїнів щось придбати,а ви продавайте.А що скажуть країни,які нам безплатно зброєю допомагають?
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06.09.2024 17:29 Відповісти
Слабый аргумент. Все развитые страны торгуют оружием, и рынок этот очень привлекательный, так просто на него не влезешь. А у нас уже есть образцы оружия которые хорошо себя зарекомендовали в современной войне. А дальше просто вопрос минимального анализа - если у нас предприятия ВПК загружены на 30% - а все остальное время простаивают потому что у государства нет денег их завалить работой - почему нет - это другой вопрос, то пусть эти предприятия продают оружие за границу, зарабатывают деньги - а оружие в отличие от торговли зерном или железнорудным окатышем - это товар с высокой добавочной стоимостью, а значит на нем можно много заработать - заплатить налоги в казну, с которых государство закажет оружие, модернизировать производство - а следовательно удешевить и ускорить производство, вложить деньги в НИОКр.
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06.09.2024 17:48 Відповісти
зелені випрошують зброю за кордоном,а ви вважаєте що Україна повинна продавати зброю власного виробництва.Західні партнери,котрі постачають нам зброю,не зрозуміють такого "жарту",і припинять постачання,адже у нас перевиробництво і ЗСУ завалені українською зброєю.Зелені повинні припинити витрачати кошти на дороги,пам'ятники,марафон та просто припинити грабувати державу,і тоді буде можливість купувати зброю у наших виробників,от тільки це з розряду фантастики.Це вже третя,за кілька тижнів,новина на Цензорі про продаж зброї.Схоже зелені моніторять настрої суспільства щодо цього,тому що гроші понад усе.
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06.09.2024 18:50 Відповісти
Это у вас слабый аргумент!! Какие страны во время войны за независимость на их территории продавали оружие???
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06.09.2024 21:37 Відповісти
Отже, потреби ЗСУ в озброєнні задовольняються повністю?
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06.09.2024 17:09 Відповісти
З чого ви робите такі висновки...
Читайте!
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06.09.2024 17:27 Відповісти
А ви можете уявити ситуацію що у вас є пістолет з набоями і на вас напало кілька озброєних грабіжників.Ви справді будете продавати власні набої?
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06.09.2024 18:55 Відповісти
А уявіть що є пістолет а нема набоїв, ресурсу є зробити 4 кулі і надіятись що не промажите, а можете 2 зроблені продати задорого а за те купити матеріали і зробити ще 8 і тд. А взагалі краще послухати того ж Чмута стосовно цього, було б чудово щоб держава купувала все у всіх, але в умовах обмеженого ресурсу це неможливо.
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07.09.2024 00:58 Відповісти
Поки ви будете виробляти,продавати,а потім виробляти більше, то озброєні нападники встигнуть десять разів вас застрелити.Чому ви вирішили що у нас обмежений ресурс?Кошти у держави є ,але дороги,бруківки,пам'ятники,музеї,телемудозвони,барабани та багато іншого для зелених важливіші за ЗСУ.
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07.09.2024 11:07 Відповісти
Русня наступає, скоро Покровськ окупує, а владній банді треба бабло від експорту загребти
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06.09.2024 17:26 Відповісти
Чи в інтересах України діє влада?
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06.09.2024 17:27 Відповісти
В інтересах держави не закривають ракетні програми та не розміновують прикордоння.
За це винні повинні отримати довічне ув'язнення.
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06.09.2024 17:39 Відповісти
Все нужно оставлять в Украине, все для фронта!
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06.09.2024 17:37 Відповісти
"зезедент" просить .як жебрак по цілому світі зброю,а аферисти збираються нею торгувати
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06.09.2024 17:46 Відповісти
тупий у вас коментар, це ж не абрамси будуть продавати і не державні компанії, а приватні які можуть робити більше але нема кому купувати в Україні
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07.09.2024 01:01 Відповісти
свого часу Україна була в десятці експортерів зброї .Так що в Україні є напрацювання і є що продати, без абрамсів,більше того.на українську війскову продукцію є свої покупці.Але в часі війни у приватних зброярів держава мала б закуповувати всю їхню продукцію ,даючи роботу українцям.а потрібну зброю армії.Тупий у всьому бачить тупість-це закономірність
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07.09.2024 09:42 Відповісти
Зельоний байки хором почали розказувати, щоб не звертали увагу, як вони під час кровавої війни, ще й зброю продавати стануть. А чому не купують у наших заводів замовлені, і вже виготовлені **********? Бо гроші розікрали. Чому не підписують замовлення у своїх виробників? І зброя якісна піде у війська, і українцям робота! США так піднялись з кризи під час Другої Світової. Бо не клоуни при владі були. Не "Черчілі" з Алі-Експресс.
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06.09.2024 18:17 Відповісти
Судячи з розміру виплат, які отримують всілякі кудрицькі та члени наглядових рад в самій Україні й так коштів навалом. А зброя знадобиться й тут!
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06.09.2024 18:35 Відповісти
Цей Дмитро Олійник і всі виробники зброї взагалі дебіли? Чому країни Заходу мають нам безкоштовно передавти зброю, а ми якусь зброю клепаємо і будемо за гроші продавати кудись??? Так віддайте це безкоштовно на потреби ЗСУ! Чому Захід нам дає безкоштовно, а наші зброяри хочуть за кордон за гроші військові товари продавати. Це нонсеннс.
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06.09.2024 19:00 Відповісти
Ви все вірно пишите, це було б зроблено в нормальній країні, і при адекватній владі,
але не у нас, вони за виготовлену, і передану для ЗСУ зброю, вимагають сплатити податки з прибутку.
Це все що потрібно знати про нашу зевладу 🤡....
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06.09.2024 19:18 Відповісти
якщо зброярі будуть все безкоштовно роздавати то чим вони будуть платити працівникам, постачальникам сировини? Як вони будуть інвестувати в нові розробки?
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06.09.2024 19:34 Відповісти
А Захід нам безкоштовно буде продовжувати виділяти зброю?? Їх працівникам і постачальникам гроші не потрібні? Ви подумали ,як це буде виглядати зі сторони??
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06.09.2024 21:39 Відповісти
Так в них працівники і постачальники безкоштовно і не працюють. На це в них гроші з бюджету виділяються
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06.09.2024 21:47 Відповісти
Ще раз, яка країна під час війни за виживання на її території, продавала зброю??
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07.09.2024 02:10 Відповісти
тут відповідь проста, нашого бюджету не вистачає загрузити усі вільні потужності нашого ВПК
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07.09.2024 01:29 Відповісти
Це не відповідь, це в підсумку відмазування Зе корупції.
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07.09.2024 02:11 Відповісти
Чергова локшина від зебілів...
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06.09.2024 19:20 Відповісти
Поки немає сталої лінії оборони, ніхрена не продавайте.
*******.
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06.09.2024 21:35 Відповісти
нема ума, горе в сім'ї, типу виробники всього наклепали и сидять думають кому б продати
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07.09.2024 01:04 Відповісти
нема ума, горе в сім'ї, типу виробники всього наклепали и сидять думають кому б продати.а що ж тоді пропонують продавати виробники зброї....?
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07.09.2024 09:45 Відповісти
Коли дерьмак с нелохом нажруться , пів країни в руїнах а вони ще мало намародерили
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06.09.2024 22:27 Відповісти
Журналісти пишуть російське ІПСО!
Наприклад з 2016-20 роки було продана зброї на суму трішки більше 4 мільярдів доларів. В статті пише що є в Україні міфічні виробники які принесуть державі 2 мільярди доларів виручки в рік. Це шо за секретні підприємства які можуть виробляти і продавати продукції на десятки мільярдів доларів!???
Одним словом клоуни...
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07.09.2024 07:48 Відповісти
Народ, невже не доходить, що економіка практично нічого конкурентноспроможного не експортує, тому тупо НЕМА ГРОШЕЙ НА ЗБРОЮ. Випущене в Україні все одно потребує імпортних (=куплених за ВАЛЮТУ) комплектуючих, оплати за електрику, зарплати робітникам. Намалювати ці гроші не можна. Так от, щоб ЗСУ отримали 1 дрон, треба виробити 3 і 2 з них продати за кордон. Ні, можна й щось інше продавати, але Мерседес Україна не випускає, айфон - не випускає, та срана зубна паста на 99% імпортна! Все, що в нас готові купувати - це сировина, їжа, зброя. Війна - це економіка. Без продажу зброї - економіці гайки.
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07.09.2024 21:28 Відповісти
 
 