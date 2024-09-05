Закритий експорт озброєння змушує більшість підприємств ОПК здійснювати релокацію за кордон, - "Технологічні сили України"

Багато підприємств оборонно-промислового комплексу здійснюють або планують релокацію за кордон, зокрема, через закритий експорт озброєння.

Про це під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі заявила виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Катерина Михалко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо дуже сумну тенденцію. Згідно із нашим опитуванням 85% підприємств або вже здійснили релокацію за кордон, або планують її здійснити. Це абсолютно страшна цифра для нашого ОПК. Бо дуже хочеться, щоб ці компанії залишалися в Україні. Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії", - наголосила вона.

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Серед проблем, які змушують підприємства здійснювати релокацію, вони називають закритий експорт.

"Вони мають багато надлишкової продукції. Продукції, яку держава неспроможна сьогодні законтрактувати і вони не можуть її продавати на міжнародний ринок, бо експорт практично закрито", - сказала Михалко.

"Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах. Третя причина - це обмеження прибутковості, яке не дозволяє вкладати багато ресурсів у розробки. Відповідно обмежує їхнє зростання", - додала вона.

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