Закритий експорт озброєння змушує більшість підприємств ОПК здійснювати релокацію за кордон, - "Технологічні сили України"
Багато підприємств оборонно-промислового комплексу здійснюють або планують релокацію за кордон, зокрема, через закритий експорт озброєння.
Про це під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі заявила виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Катерина Михалко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо дуже сумну тенденцію. Згідно із нашим опитуванням 85% підприємств або вже здійснили релокацію за кордон, або планують її здійснити. Це абсолютно страшна цифра для нашого ОПК. Бо дуже хочеться, щоб ці компанії залишалися в Україні. Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії", - наголосила вона.
Серед проблем, які змушують підприємства здійснювати релокацію, вони називають закритий експорт.
"Вони мають багато надлишкової продукції. Продукції, яку держава неспроможна сьогодні законтрактувати і вони не можуть її продавати на міжнародний ринок, бо експорт практично закрито", - сказала Михалко.
"Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах. Третя причина - це обмеження прибутковості, яке не дозволяє вкладати багато ресурсів у розробки. Відповідно обмежує їхнє зростання", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
1. переїхати може ( 60 років) власник підприємства - але працівників він вивезти не може , бо кордон зачинено
2. а бухгалтера де будуть жити - свої родини покинуть ?
3. тобто - власники рееструють sro за кордоном , віддають закордонним аудиторським фірмам обслугу рахунків , а виробництво усе в Украіні
4. тобто SRO продає МО УКРАЇНИ , а сплата іде за кордон і податки в Украіне не сплачують
73%ві зебіли, вітаннячка вам, одноклітинним приколістам-втікачам, з покращенням жиддя вже сьогодні.. ідіоти ВЕЛИКОГО вироку2019..
Це схема , як ндс ганяли
з одного боку в нас не вистачае озброєння. Ми збираємо на дрони, на те на інше. Але воно виявляється є на складах ОПК. Тобто держава його не викуповує, а ОПК - що? Ще *ка до релокації вже належить до іншої держави? Що. Це. За. *йня? Чому важливе озброєння десь на складах?
з іншого боку нам треба виробляти озброєння для захисту, а не для прибутків. І в цей скрутний час ОПК якимось чином кудись релокується, тому що комусь не вистачає прибутку.
я препрошую, ніхто не оху*ів?
такщо шістка Сівковича буде обдирати знову простих українців якимось ідіотськими податками - на повітря на воду на зірки
Тут питання в іншому що у нас надлишок озброєння але немає грошей в бюджеті щоб їх купити....
Я знаю де знайти джерело грошей, марафон, скоротити чиновників, це логічно при скороченні населення... ліквідувати всі лишні новостворені органи яких під час війни наплодили., звільнити всіх чиновників яких з окупованих територій тримають... Обмежети максимальні зарплати і виплати... там є майже 25 млрд...
Ну і корупція та дикі цінах в закупівлі як штори по 7000 в Укрзалізниці чи Укренерго 4 млрд в трубу спустило ні один конкракт не виконаний а керівника просто звільнили і все...
1. працівники усі призовного віку. Хто їх випустить з країни?
2. знайти приміщення , ремонт, оборудованіе - гроши
3 . БЛИН, ЯКА КРАЇНА ДАСТЬ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ. Цей фантазер- журналист Висоцький САМ ХОЧ ЩОСЬ ВИРИШУВАВ ЗА КОРДОНОМ? Усі ці діячі МОВИ КРАЇН ЗНАЮТЬ?
4. Хочуть відкривати за кордон фіктивни виробництва фірми і мутити з валютою Про Україну думати їм не цікаво
По ліцензії закордоном є країни де це не так вже складно зробити
Я допомагав налагоджувати виробництво свому другу тому це не так складно в ********* виробництві в впк немає ліній там станки і зборка...
Підприємства мають змогу продавати те що не купила держава. Це надходження валюти в країну, обігові кошти та можливості підприємства для розвитку.
Але це все має бути жорстко законодавчо врегульовано...
Це технічні проблеми, а не цензура.
Повинні мати змогу.
.Це зрада!