Закрытый экспорт вооружения вынуждает большинство предприятий ОПК осуществлять релокацию за границу, - "Технологические силы Украины"

Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют или планируют релокацию за границу, в частности, из-за закрытого экспорта вооружения.

Об этом во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли заявила исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим очень печальную тенденцию. Согласно нашему опросу 85% предприятий или уже осуществили релокацию за границу, или планируют ее осуществить. Это абсолютно страшная цифра для нашего ОПК. Потому что очень хочется, чтобы эти компании оставались в Украине. Они хотят осуществить релокацию именно, чтобы не обанкротиться и продолжить производить необходимое оружие для украинского фронта и нашей армии", - подчеркнула она.

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Среди проблем, которые заставляют предприятия осуществлять релокацию, они называют закрытый экспорт.

"Они имеют много избыточной продукции. Продукции, которую государство не может сегодня законтрактовать и они не могут ее продавать на международный рынок, потому что экспорт практически закрыт", - сказала Михалко.

"Вторая причина - это недозагруженность собственных производств из-за отсутствия государственного заказа или отсутствия потребности в их продуктах. Третья причина - это ограничение прибыльности, которое не позволяет вкладывать много ресурсов в разработки. Соответственно ограничивает их рост", - добавила она.

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