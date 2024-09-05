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Новости Оборона
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военно-промышленный комплекс (235) оборона (5145) экспорт (872) ОПК (120)

Закрытый экспорт вооружения вынуждает большинство предприятий ОПК осуществлять релокацию за границу, - "Технологические силы Украины"

Через закритий експорт озброєння підпрємства ОПК мусять здійснювати релокацію за кордон

Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют или планируют релокацию за границу, в частности, из-за закрытого экспорта вооружения.

Об этом во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли заявила исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим очень печальную тенденцию. Согласно нашему опросу 85% предприятий или уже осуществили релокацию за границу, или планируют ее осуществить. Это абсолютно страшная цифра для нашего ОПК. Потому что очень хочется, чтобы эти компании оставались в Украине. Они хотят осуществить релокацию именно, чтобы не обанкротиться и продолжить производить необходимое оружие для украинского фронта и нашей армии", - подчеркнула она.

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Среди проблем, которые заставляют предприятия осуществлять релокацию, они называют закрытый экспорт.

"Они имеют много избыточной продукции. Продукции, которую государство не может сегодня законтрактовать и они не могут ее продавать на международный рынок, потому что экспорт практически закрыт", - сказала Михалко.

"Вторая причина - это недозагруженность собственных производств из-за отсутствия государственного заказа или отсутствия потребности в их продуктах. Третья причина - это ограничение прибыльности, которое не позволяет вкладывать много ресурсов в разработки. Соответственно ограничивает их рост", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко
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Топ комментарии
+4
Опк може швидко переїхати особливо якесь технологічне, вивіз станки та інженерів та і все а робочих набрав нових... Але і станки можна дешевше купити з аукціонів банкрутів закордоном чим їх перевозити

Тут питання в іншому що у нас надлишок озброєння але немає грошей в бюджеті щоб їх купити....

Я знаю де знайти джерело грошей, марафон, скоротити чиновників, це логічно при скороченні населення... ліквідувати всі лишні новостворені органи яких під час війни наплодили., звільнити всіх чиновників яких з окупованих територій тримають... Обмежети максимальні зарплати і виплати... там є майже 25 млрд...

Ну і корупція та дикі цінах в закупівлі як штори по 7000 в Укрзалізниці чи Укренерго 4 млрд в трубу спустило ні один конкракт не виконаний а керівника просто звільнили і все...
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05.09.2024 17:07
+3
"Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії"... "Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах"... ніякого дисонансу ці тези не викликають?... може, друге - то перше, а на додаток - бажання держави драти вісім шкур з гусей, недолугість законодавства, бусифікація та брак робітників, проблеми з електрикою та інше?... а може, деяким ця країна нафік не потрібна, а головне - експорт?...
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05.09.2024 16:41
+3
щось я не розумію гумору.

з одного боку в нас не вистачае озброєння. Ми збираємо на дрони, на те на інше. Але воно виявляється є на складах ОПК. Тобто держава його не викуповує, а ОПК - що? Ще *ка до релокації вже належить до іншої держави? Що. Це. За. *йня? Чому важливе озброєння десь на складах?

з іншого боку нам треба виробляти озброєння для захисту, а не для прибутків. І в цей скрутний час ОПК якимось чином кудись релокується, тому що комусь не вистачає прибутку.

я препрошую, ніхто не оху*ів?
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05.09.2024 16:58
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І правильно роблять. Може хоч так ідіотам в кабінетах дійде... Хоча, на що я сподіваюсь? Це і був їх план.
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05.09.2024 16:35 Ответить
натомість в нас відбулось перезавантаження уряду..., а те, що там хтось кудись релокується та своєї зброї в нас не вистачає.... то такий дріб'язок порівняно з таким глобальними движем...
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05.09.2024 16:42 Ответить
А ещё надо продать излишки Патриотов и Хаймерсов, про Абрамсы и Леопарды уже молчу... Так сказать надо экономику ставить на *военные рельсы" (по зелёному).
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05.09.2024 17:56 Ответить
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06.09.2024 01:40 Ответить
"Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії"... "Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах"... ніякого дисонансу ці тези не викликають?... може, друге - то перше, а на додаток - бажання держави драти вісім шкур з гусей, недолугість законодавства, бусифікація та брак робітників, проблеми з електрикою та інше?... а може, деяким ця країна нафік не потрібна, а головне - експорт?...
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05.09.2024 16:41 Ответить
Не викликають. Якщо підприємство збанкротує, то буде нуль поставок в ЗСУ. Вони поставляють стільки, скільки держава замовляє, а замовляє вона мало і ці замовлення не можуть втримати підприємства на плаву. Тому, щоб повністю не закритися і виконати свій контракт з Міноборони, їм треба переїзджати (ну і більшість факторів яких ви описали теж негативно впливає на економічний стан підприємств). Владі треба або набагато збільшити обсяги замовлень, або не морочити людям голову і дозволити експорт, раз самі не купляють
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05.09.2024 17:54 Ответить
я приблизно про те і написав, лише іншими словами. держава нічого не робить, аби підприємства жили та працювали. але як і кому вони будуть постачати зброю в Україну, якщо замовлень від неї немає?(( хіба страна-приймач зацікавиться та задонатить.
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05.09.2024 18:10 Ответить
Блин, НЕ ПИШИТЕ ДУРЬ .
1. переїхати може ( 60 років) власник підприємства - але працівників він вивезти не може , бо кордон зачинено
2. а бухгалтера де будуть жити - свої родини покинуть ?
3. тобто - власники рееструють sro за кордоном , віддають закордонним аудиторським фірмам обслугу рахунків , а виробництво усе в Украіні
4. тобто SRO продає МО УКРАЇНИ , а сплата іде за кордон і податки в Украіне не сплачують
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06.09.2024 01:48 Ответить
про заборону імпорта - геніальна ідея зеленого охвіса прастих рєшєній. Зараз після перезавантаження все ях поїде. Главно дєло, шоб перезавантажена фіра не перекинулась.
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05.09.2024 16:43 Ответить
Може заборона єкспорту? Бо імпорт - це в Україну
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06.09.2024 01:49 Ответить
так, дчкую. Звісно ж експорту.
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06.09.2024 03:09 Ответить
банда підєрмачних зрадників-мародерів зеленських-гидьманцевих знищують усе, до чого тільки дотягнуться..
73%ві зебіли, вітаннячка вам, одноклітинним приколістам-втікачам, з покращенням жиддя вже сьогодні.. ідіоти ВЕЛИКОГО вироку2019..
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05.09.2024 16:43 Ответить
Які такі підприємства і що вони виробляють? Може снсряди 155 мм чи міни? Чи може ракети? Чи порох та вибухівку? Що з того, що не хватає на фронті?
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05.09.2024 16:51 Ответить
Вони хочуть ГАНЯТИ пусті накладні через кордон , а гроши получати в закордонні банки.
Це схема , як ндс ганяли
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06.09.2024 01:51 Ответить
щось я не розумію гумору.

з одного боку в нас не вистачае озброєння. Ми збираємо на дрони, на те на інше. Але воно виявляється є на складах ОПК. Тобто держава його не викуповує, а ОПК - що? Ще *ка до релокації вже належить до іншої держави? Що. Це. За. *йня? Чому важливе озброєння десь на складах?

з іншого боку нам треба виробляти озброєння для захисту, а не для прибутків. І в цей скрутний час ОПК якимось чином кудись релокується, тому що комусь не вистачає прибутку.

я препрошую, ніхто не оху*ів?
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05.09.2024 16:58 Ответить
Я перепрошую, знайдіть когось, хто на тих підприємствах спочатку буде безкоштовно працювати, а потім ще знайдіть тих, хто безкоштовно буде поставляти комплектуючі до тієї зброї, от тоді не будете ***ївати.
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05.09.2024 19:55 Ответить
А на фіктивному підприємстві за кордоном гроши будуть? Да це робиться, щоб гроши у закордонні банки ішли, А НЕ В УКРАЇНУ. І податки в Україні не сплачувати
такщо шістка Сівковича буде обдирати знову простих українців якимось ідіотськими податками - на повітря на воду на зірки
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06.09.2024 01:56 Ответить
я готовий працювати безкоштовно. куди звератися? кому невистача прибутку?
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09.09.2024 20:01 Ответить
під час войни якісь опк мають змогу переїхати. я взагалі таке перше чую.
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05.09.2024 17:00 Ответить
Опк може швидко переїхати особливо якесь технологічне, вивіз станки та інженерів та і все а робочих набрав нових... Але і станки можна дешевше купити з аукціонів банкрутів закордоном чим їх перевозити

Тут питання в іншому що у нас надлишок озброєння але немає грошей в бюджеті щоб їх купити....

Я знаю де знайти джерело грошей, марафон, скоротити чиновників, це логічно при скороченні населення... ліквідувати всі лишні новостворені органи яких під час війни наплодили., звільнити всіх чиновників яких з окупованих територій тримають... Обмежети максимальні зарплати і виплати... там є майже 25 млрд...

Ну і корупція та дикі цінах в закупівлі як штори по 7000 в Укрзалізниці чи Укренерго 4 млрд в трубу спустило ні один конкракт не виконаний а керівника просто звільнили і все...
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05.09.2024 17:07 Ответить
під час війни? опк? ********* можна.
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09.09.2024 20:03 Ответить
Як Ви собі уявляєте переїзд підприємства ?
1. працівники усі призовного віку. Хто їх випустить з країни?
2. знайти приміщення , ремонт, оборудованіе - гроши
3 . БЛИН, ЯКА КРАЇНА ДАСТЬ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ. Цей фантазер- журналист Висоцький САМ ХОЧ ЩОСЬ ВИРИШУВАВ ЗА КОРДОНОМ? Усі ці діячі МОВИ КРАЇН ЗНАЮТЬ?
4. Хочуть відкривати за кордон фіктивни виробництва фірми і мутити з валютою Про Україну думати їм не цікаво
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06.09.2024 02:05 Ответить
Хто їх випустить з України не смішіть 7-15к в дешевшому варіанті виїзджає але його не відмічають митники в середньому і дорожчому залежить від міста стає непридатним

По ліцензії закордоном є країни де це не так вже складно зробити

Я допомагав налагоджувати виробництво свому другу тому це не так складно в ********* виробництві в впк немає ліній там станки і зборка...
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06.09.2024 08:52 Ответить
Це *** в якій нормальній країні під час війни ОПК працює не на свою Армію, а на чужу?
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05.09.2024 17:34 Ответить
Щось цензор урізає мої пости, треба назву поміняти на "цензор.так"
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05.09.2024 17:38 Ответить
США, Друга Світова, наприклад.
Підприємства мають змогу продавати те що не купила держава. Це надходження валюти в країну, обігові кошти та можливості підприємства для розвитку.
Але це все має бути жорстко законодавчо врегульовано...

Це технічні проблеми, а не цензура.
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05.09.2024 17:48 Ответить
"Підприємства мають змогу продавати те що не купила держава."
Повинні мати змогу.
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05.09.2024 17:49 Ответить
Повинні, згодна. Але якби держава (зелена зграя) не крала все до чого дотягнеться, та не транжирила кошти на єдиний брехлофон, на мільйонні зарплати всяким сєрлєщам, то можна було б викуповувати чи не все для своєї Армії, а ще і союзники могли б це робити, ніж давати гроші зебанді.
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05.09.2024 22:42 Ответить
Единий брехлофон
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06.09.2024 01:58 Ответить
В Україні добре виключно суддям чиновникам і силовикам. Решта рахується ресурсом для їхнього ( доброго) існування.
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05.09.2024 18:13 Ответить
Якщо не вистачає коштів на зброю для ЗСУ то навіщо зевлада плодить якись нові сумнівні міністерства з купую воровитих чиновників та захмарними зарплатами?
.Це зрада!
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06.09.2024 10:52 Ответить
 
 