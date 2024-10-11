УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12831 відвідувач онлайн
Новини Оборона
3 726 49

Відкриття експорту озброєнь дозволить збільшити надходження валюти та зміцнить гривню, - "слуга народу" Янченко

Що змінить відкриття експорту озброєнь

Відкриття експорту українського озброєння за кордон дозволить зберегти максимальну кількість підприємств та робочих місць в Україні та збільшить надходження валюти до України.

Про це під час пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення" заявила голова ТСК з питань захисту інвесторів, нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оборонно-промисловий комплекс розглядають як одну із ключових точок зростання економіки України - як під час війни, так і в поствоєнний період.

Парламентарка зазначила, що кількість озброєння, яке виробляється в Україні зросло в 6 разів за останні 2 роки.

"Попри стратегічну роль ОПК ми стикнулися із тим, що темпи цього надзвичайно динамічного зростання на сьогодні сповільнюються. Це пов'язано із тим, що ми маємо фактично монополію замовника. Це переважно Міноборони, які разом з тим встановлюють достатньо жорсткі обмеження і правила держзакупівель. Це не дає можливості нашим українським виробникам озброєння зростати динамічно. За закритого експорту, за закритих інших ринків це фактично штучно обмежує зростання ОПК", - пояснила Янченко.

Читайте: Можливості українського ОПК зростають, експорт озброєння дозволить поповнити бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Під час заходу представники об’єднань виробників оборонної промисловості та народні депутати підписали Меморандум щодо спільних дій у трьох пріоритетних напрямках:

  • Удосконалення умов державних закупівель;
  • Покращення доступу до фінансових інструментів;
  • Регулювання експортної діяльності.

"Ми вже почали працювати над вирішенням цих трьох блоків проблем. Зокрема, що стосується перегляду умов держзакупівель. Ми вже зробили пропозицію до зміни профільних постанов Кабміну і плануємо сьогодні від імені нардепів подати групове депутатське звернення на ім'я прем'єра Шмигаля щодо того, що саме потрібно переглянути в регуляторних рамках", - зазначила вона.

Щодо другого блоку - доступ до фінансових інструментів - Янчеко розповіла, що вперше буде запроваджено суттєву програму пільгових кредитів для ОПК.

"Більше 20 нардепів подали пропозиції до бюджету наступного року, щоб передбачити 2,5 млрд грн на компенсацію банківських ставок. Тобто наступного року велика кількість підприємств оборонно промислового комплексу зможуть скористатися пільговими кредитами. Таким чином буде розширено програму президентську для кредитування української економіки", - сказала нардепка.

Також, за словами Янченко, на сьогодні експорт українського озброєння повністю заблоковано. Водночас, додала вона, треба розуміти, що експорт озброєння це достатньо складний та специфічний ринок.

Також читайте: З 8 місяців Україна вдвічі наростила виробництво зброї, - Шмигаль

"Дуже часто для того, щоб підписати експортний контракт іде рік-два. Це означає, що відкриття експортного потенціалу навіть сьогодні призведе до змін через пів року, рік, два. Це означає, що цю проблему потрібно вирішувати сьогодні, щоб через 2 роки ці підприємства просто не закривалися, тому що в них немає ринку збуту", - пояснила "слуга народу".

Також вона розповіла, що може дати Україні контрольоване відкриття експорту озброєння.

"По-перше, це зупинить масову тенденцію до релокації українських компаній з ОПК. Хочемо зберегти максимальну кількість підприємств та робочих місць в Україні. По-друге, це буде суттєве збільшення надходжень валюти і стабільність гривні. І по-третє, це дасть можливість повністю завантажити виробничі потужності українських підприємств ОПК, щоб ті не простоювали", - підсумувала Янченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу: Є важливі результати після першого форуму оборонних індустрій

Автор: 

оборона (4812) експорт (4508) ОПК (223) Янченко Галина (71)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
То внас вже зброї *******?То навіщо лідор просить-вимагає по всьому світу?
показати весь коментар
11.10.2024 15:17
+16
я так розуміє своє військо всім оснащено! ті військові, що відкривають збори з простого народу - то якісь злочинці, що кидають тінь на світлий образ українського ОПК
показати весь коментар
11.10.2024 15:19
+13
То може 14 бригад в тилу озброєте? Клован же переживає. Ні?
показати весь коментар
11.10.2024 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То внас вже зброї *******?То навіщо лідор просить-вимагає по всьому світу?
показати весь коментар
11.10.2024 15:17 Відповісти
Зброя здебільшого є, грошей у держави немає, щоб її придбати. Не будуть же очільники МСЕКів витрачати свої чесно зароблені на якусь Україну.
показати весь коментар
11.10.2024 16:22 Відповісти
Ну то зброю продадуть,гроші вкрадуть.І- шольц,де наша зброя?
показати весь коментар
11.10.2024 16:27 Відповісти
То може 14 бригад в тилу озброєте? Клован же переживає. Ні?
показати весь коментар
11.10.2024 15:17 Відповісти
бо в них бабла немає, що з голодранців узяти?!
показати весь коментар
11.10.2024 15:20 Відповісти
Та їх народ озброїть. А зеленим вжа зараз гроші потрібни !
показати весь коментар
11.10.2024 16:45 Відповісти
Главное чтобы московиты не купили у Украины же оружие через пару прокладок-посредников... Наши такое могут учудить легко.
показати весь коментар
11.10.2024 15:18 Відповісти
Може бути навіть гірше - москалі закуплять через посередників та віддадуть Хезболі.
показати весь коментар
11.10.2024 15:39 Відповісти
я так розуміє своє військо всім оснащено! ті військові, що відкривають збори з простого народу - то якісь злочинці, що кидають тінь на світлий образ українського ОПК
показати весь коментар
11.10.2024 15:19 Відповісти
Хід коньом?
показати весь коментар
11.10.2024 15:20 Відповісти
чергова маячня зеленої шатії, бо щось треба казати. Ось і з'являється ******* дерев і експорт зброї
показати весь коментар
11.10.2024 15:24 Відповісти
Шо за хрень? Всю зброю на перемогу над ворогом. Після перемоги подивимось, а поки що ні.
показати весь коментар
11.10.2024 15:24 Відповісти
Треба не красти і вкладати в ВПК. І провірити цих депутатів на зв'язки з росією.
показати весь коментар
11.10.2024 15:29 Відповісти
Це якийсь абсурд.
показати весь коментар
11.10.2024 15:30 Відповісти
Я допускаю, що щось можем робити, що в таких кількостях не потрібно. Але що ?! І аж на 20 млрд.долярів?!
показати весь коментар
11.10.2024 15:35 Відповісти
Твою дрезину!!! Ну як оце коментувати без матюків!?

По усьому світу повзає зелений бевзь Зеленський із протягнутою ручкою - дайте не минайте, а своє виробництво будемо "на експорт". Точно - не треба розхитувати країну - бо скоро і так розхитувати буде нічого - зелені ворюги розтягнуть усе.
показати весь коментар
11.10.2024 15:37 Відповісти
На фронті зброї бракує, а зеленим ****** аби продати за кордон і гроші роздерибанити. А потім зелені дивуються чого нам мало з озброєнням допомають-бо бояться що зелені її продадуть.
показати весь коментар
11.10.2024 15:39 Відповісти
А Ви думаєте чому нам зброю не дають. ?
показати весь коментар
11.10.2024 16:37 Відповісти
а ще валютним надходженням допоможе економічне бронювання IT, але ж єто другоє
показати весь коментар
11.10.2024 15:46 Відповісти
там дедалі менше, кого бронювати, та й замовники поступово перемикаються на інші країни
показати весь коментар
11.10.2024 16:09 Відповісти
В статті сказано що за 2 роки тобто 2022 - 2024 роки виробництво зброї виросло в 6 разів , але не сказано на скільки впало з періоду 2019 - 2022 роки ?
показати весь коментар
11.10.2024 15:54 Відповісти
А може краще виробляти те, що нам потрібно? І кошти не просирать по брехломарафрнам, а на озброєння витрачати? Рашка он всю промисловість поставила на воєнні рейки, а наша зебанда тільки про кишені свої дбає!
показати весь коментар
11.10.2024 16:12 Відповісти
"приватні виробники окремо від влади..." - як кажуть в народі, "ви що, з Канади приїхали"?
показати весь коментар
11.10.2024 17:12 Відповісти
"...світовий ринок зброї більший ніж український в тисячі разів" - ага: КНР, РФ, КНДР, ІРІ, САР, Хамас, Хезбола, Курди. Молодець! Красава!
показати весь коментар
11.10.2024 17:14 Відповісти
Ви, дуже професійно увели розмову "в бік". Повертаемось до "коріння" - де-хто хоче у військовий час у країні, що по всему світу просить зброю, "барижити" зброєю "на сторону". Дописувачи, що природно, висловились проти. Розклад такий: нам багато надают зброї безкоштовно, а ми збтраємося заробляти на продажу своєї зброї. Що скажуть своїм керівникам платники податків в країнах, які надают нам допомогу зброєю, та в яких періодично відбуваються конкурентні вибори? Що скажуть іноземні виробники зброї та їх лоббісти в іноземних урядах, коли ми поліземо на їх "теріторію"? І ще одне, що зі складових зброї виробляється безпосередньо в Україні? Електронні компоненти? Пороха та взривчатка? Оптика? Гума для техніки? Залізо (не броня, не стволи), пластик, та зборка.
показати весь коментар
11.10.2024 19:20 Відповісти
Геополітичні узагальнення? Кацапнею тхне. Маленька відмінність - у нас немає перевиробництва зброї - у нас її НЕСТАЧА. Любої. У нас пулемети Максима та пістолети ТТ видають. І голвне - виробнитство зброї у нас майже на 100 % залежить від імпорту, навіть електроенергія і та час від часу імпортується. Локалізація виробництва дуже низька. А взагалі-то здається мені, що ця пресконференція - вкид від влади на предмет моніторінгу суспільної та іноземної думки. А вдруг прокатить? Давідік вже налагодил канали постачання комплектуючих з піднебесної. Час дерібану настав.... А ви часом не з ДСЕКУ?
показати весь коментар
11.10.2024 20:54 Відповісти
для тих,хто себе клоунськими лейбами в 19 році з ніг до голови обкліював.... ви кого вибрали?
показати весь коментар
11.10.2024 16:03 Відповісти
А давайте самих депутатов продадим хотя бы на органы?
показати весь коментар
11.10.2024 16:04 Відповісти
То зміцнить тільки зелені кишені.
показати весь коментар
11.10.2024 16:09 Відповісти
Все для фронта, все для победы ! Передайте это оружие на фронт, и запишите это за счёт тех взносов, что делают добровольцы и в счёт 1,5 процентного взноса со всех трудящихся.
показати весь коментар
11.10.2024 16:32 Відповісти
Пішли байки зельониє! Дозволить тільки безконтрольно тирити ці бабки. Бо ніколи Зельониє не вкладали у вітчизняне виробництво.
показати весь коментар
11.10.2024 16:40 Відповісти
Лікувати немає сенсу, треба приспати.
показати весь коментар
11.10.2024 17:01 Відповісти
Це то саме коли корабель почав тонути а капітан вирішив віддати шлюпки на сторону..спасайся хто може сам..
показати весь коментар
11.10.2024 17:06 Відповісти
Всім за 60 та виключно всі інваліди? І головне: тоді схема з оффшорами працювати не буде.
показати весь коментар
11.10.2024 17:29 Відповісти
Єкспортом буде пуштун чи яйцяпо17 займатися?
показати весь коментар
11.10.2024 17:48 Відповісти
Нехай спершу закриють наші потреби у ракетах потрібної дальності.
У снарядах і багато чому ще - військові підкажуть.
А тоді нехай собі торгують на здоров'я, тільки не з ворогом.
Держава має гроші для закупок нашої зброї за нормальними цінами.
показати весь коментар
11.10.2024 17:52 Відповісти
Раньше було харашо ми виготовляли мотори до вертольотів, продавали їх кацапам, за виручені гроші купували бітум у білорусів і пиляли баблішко на будівництві доріг. Верніть все в зад
показати весь коментар
11.10.2024 20:05 Відповісти
Бабченко-А я правильно понимаю - у Украины есть теперь излишки дронов, которые государство в воюющей стране не может выкупить, потому что в Полтаве нужно построить стадион и два бассейна, и поэтому их надо гнать на экспорт, чтобы заработать денег, и в Покровске озеленить клумбы?
Не, попит на дрони, дійсно, впав.
Але мне казалось, что имеет смысл дронами сейчас забить вырытые в горах Карпат подземные хранилища - они же вырыты? - года так на два вперед.
А не распродавать знову надлишки майна - це ж все було вже? В пост приглашается Аталотий - но государству виднее, конечно.
Ну, ***** собі.
А чо нам, волонтерам, никто не сказал?
Впрочем, Порошенко и так купит.
Барыга клятий.
показати весь коментар
11.10.2024 20:31 Відповісти
Попередні роки що дали для зміцнення?
З'явилась кончезаспа 8001.0?
показати весь коментар
12.10.2024 00:53 Відповісти
 
 