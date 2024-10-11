Відкриття експорту озброєнь дозволить збільшити надходження валюти та зміцнить гривню, - "слуга народу" Янченко

Відкриття експорту українського озброєння за кордон дозволить зберегти максимальну кількість підприємств та робочих місць в Україні та збільшить надходження валюти до України.

Про це під час пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення" заявила голова ТСК з питань захисту інвесторів, нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оборонно-промисловий комплекс розглядають як одну із ключових точок зростання економіки України - як під час війни, так і в поствоєнний період.

Парламентарка зазначила, що кількість озброєння, яке виробляється в Україні зросло в 6 разів за останні 2 роки.

"Попри стратегічну роль ОПК ми стикнулися із тим, що темпи цього надзвичайно динамічного зростання на сьогодні сповільнюються. Це пов'язано із тим, що ми маємо фактично монополію замовника. Це переважно Міноборони, які разом з тим встановлюють достатньо жорсткі обмеження і правила держзакупівель. Це не дає можливості нашим українським виробникам озброєння зростати динамічно. За закритого експорту, за закритих інших ринків це фактично штучно обмежує зростання ОПК", - пояснила Янченко.

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Під час заходу представники об’єднань виробників оборонної промисловості та народні депутати підписали Меморандум щодо спільних дій у трьох пріоритетних напрямках:

Удосконалення умов державних закупівель;

Покращення доступу до фінансових інструментів;

Регулювання експортної діяльності.

"Ми вже почали працювати над вирішенням цих трьох блоків проблем. Зокрема, що стосується перегляду умов держзакупівель. Ми вже зробили пропозицію до зміни профільних постанов Кабміну і плануємо сьогодні від імені нардепів подати групове депутатське звернення на ім'я прем'єра Шмигаля щодо того, що саме потрібно переглянути в регуляторних рамках", - зазначила вона.

Щодо другого блоку - доступ до фінансових інструментів - Янчеко розповіла, що вперше буде запроваджено суттєву програму пільгових кредитів для ОПК.

"Більше 20 нардепів подали пропозиції до бюджету наступного року, щоб передбачити 2,5 млрд грн на компенсацію банківських ставок. Тобто наступного року велика кількість підприємств оборонно промислового комплексу зможуть скористатися пільговими кредитами. Таким чином буде розширено програму президентську для кредитування української економіки", - сказала нардепка.

Також, за словами Янченко, на сьогодні експорт українського озброєння повністю заблоковано. Водночас, додала вона, треба розуміти, що експорт озброєння це достатньо складний та специфічний ринок.

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"Дуже часто для того, щоб підписати експортний контракт іде рік-два. Це означає, що відкриття експортного потенціалу навіть сьогодні призведе до змін через пів року, рік, два. Це означає, що цю проблему потрібно вирішувати сьогодні, щоб через 2 роки ці підприємства просто не закривалися, тому що в них немає ринку збуту", - пояснила "слуга народу".

Також вона розповіла, що може дати Україні контрольоване відкриття експорту озброєння.

"По-перше, це зупинить масову тенденцію до релокації українських компаній з ОПК. Хочемо зберегти максимальну кількість підприємств та робочих місць в Україні. По-друге, це буде суттєве збільшення надходжень валюти і стабільність гривні. І по-третє, це дасть можливість повністю завантажити виробничі потужності українських підприємств ОПК, щоб ті не простоювали", - підсумувала Янченко.

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