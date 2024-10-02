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Новини
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З 8 місяців Україна вдвічі наростила виробництво зброї, - Шмигаль

Український 120-мм боєприпас

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. За перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще вдвічі від попереднього року. Сьогодні ми виробляємо таку кількість зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що на виробництво зброї та військової техніки в проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено на 65% більше коштів, що становить зростання майже на 300 млрд грн.

Це означає, що наступного року буде ще більше українських дронів, ракет, боєприпасів, техніки, артилерії і всього іншого, необхідного нам для оборони", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що , що стало можливим, зокрема, завдяки залученню та підтримці приватних компаній.

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"Ми створили ринок дронів, і наступного року ця кількість і спроможність буде ще більшою... Також ми створюємо ринок боєприпасів", - додав глава уряду.

Серед іншого прем'єр розповів, що уряд формує механізм довгострокових контрактів для виробників зброї; будує нову архітектуру військових закупівель; розширює локації для виробництва зброї, зокрема триває робота зі створення підземних майданчиків.

Шмигаль заявив, що серед пріоритетів для виробництва: різні види дронів, зокрема й наземні роботизовані системи; повноцінна ракетна програма, зокрема балістичного озброєння; розширення виробництва снарядів усіх типів; артилерійські системи та різні типи броньованої техніки.

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Крім того, за його словами, влада інвестує в розроблення засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше Шмигаль заявляв, що половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та РФ на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року до 1:3.

Автор: 

українська зброя (179) ОПК (221) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+5
від зеленої плісняви сьогодні тільки гарні новини та мрії...випустимо наростимо....Розкажить краще чому Вугледар здали покидьки....
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02.10.2024 12:06
+4
Завжди звиздять про проценти, або кратність. А це скільки, і від чого відштовхуватись? Від повного нуля?
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02.10.2024 11:26
+3
Заявити багато що можна.
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02.10.2024 10:48
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Заявити багато що можна.
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02.10.2024 10:48 Відповісти
Але озброїти вже набрані бригади нічим! Чергова брехня від зелених шоуменів!
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02.10.2024 10:49 Відповісти
А вже існуючі бригади мають шалений некомплект о/с.
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02.10.2024 10:53 Відповісти
Кулебовских лопат? А вообще не смешно! Будет ответ на это хвастовство - " Ок! у вас есть свое! Им и воюйте!"
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02.10.2024 10:50 Відповісти
3+3=6.
6/3=2.
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02.10.2024 10:52 Відповісти
Я не лох, але лапшу вам навішу 73%
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02.10.2024 10:53 Відповісти
Оце наговорив Шмигаль - "наростили виробництво ще вдвічі від попереднього року"!

А чого ж тоді Військовий Вождь постійно верещить на Заході та вимагає додаткової зброї, бо нема чим воювати ?!

А оно он як виходить - своєї зброї вже багато . То може пора Шмигалю "Героя України" давати ?
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02.10.2024 10:54 Відповісти
В рази можна міряти коли до того майже не виготовляли своєї зброї ,який цинізм.
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02.10.2024 10:56 Відповісти
0, скільки ні помножуй,все одно буде 0. То ж математично ніяких нестиковок немає
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02.10.2024 11:03 Відповісти
якби цим займалися з 2014р усі президенти, то на сьогодні можливими б було багато речей.
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02.10.2024 11:04 Відповісти
До чого ці заявибневіглас.
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02.10.2024 11:06 Відповісти
Завжди звиздять про проценти, або кратність. А це скільки, і від чого відштовхуватись? Від повного нуля?
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02.10.2024 11:26 Відповісти
від зеленої плісняви сьогодні тільки гарні новини та мрії...випустимо наростимо....Розкажить краще чому Вугледар здали покидьки....
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02.10.2024 12:06 Відповісти
Чергова брехня.
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02.10.2024 12:53 Відповісти
було 25 снарядів,стало 50.Ото наростили
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02.10.2024 13:21 Відповісти
 
 