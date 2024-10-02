З 8 місяців Україна вдвічі наростила виробництво зброї, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. За перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще вдвічі від попереднього року. Сьогодні ми виробляємо таку кількість зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що на виробництво зброї та військової техніки в проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено на 65% більше коштів, що становить зростання майже на 300 млрд грн.

Це означає, що наступного року буде ще більше українських дронів, ракет, боєприпасів, техніки, артилерії і всього іншого, необхідного нам для оборони", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що , що стало можливим, зокрема, завдяки залученню та підтримці приватних компаній.

Також читайте: ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен

"Ми створили ринок дронів, і наступного року ця кількість і спроможність буде ще більшою... Також ми створюємо ринок боєприпасів", - додав глава уряду.

Серед іншого прем'єр розповів, що уряд формує механізм довгострокових контрактів для виробників зброї; будує нову архітектуру військових закупівель; розширює локації для виробництва зброї, зокрема триває робота зі створення підземних майданчиків.

Шмигаль заявив, що серед пріоритетів для виробництва: різні види дронів, зокрема й наземні роботизовані системи; повноцінна ракетна програма, зокрема балістичного озброєння; розширення виробництва снарядів усіх типів; артилерійські системи та різні типи броньованої техніки.

Дивіться: "Українська бронетехніка" представила новий бронеавтомобіль "Варта 2" на виставці оборонної промисловості у Польщі. ФОТО

Крім того, за його словами, влада інвестує в розроблення засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше Шмигаль заявляв, що половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та РФ на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року до 1:3.