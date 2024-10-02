За 8 месяцев Украина вдвое нарастила производство оружия, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. За первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще вдвое от предыдущего года. Сегодня мы производим такое количество оружия, которое в 2022 году казалось бы невозможным", - сказал он.

Премьер отметил, что на производство оружия и военной техники в проекте государственного бюджета на 2025 год заложено на 65% больше средств, что составляет рост почти на 300 млрд грн.

Это означает, что в следующем году будет еще больше украинских дронов, ракет, боеприпасов, техники, артиллерии и всего остального, необходимого нам для обороны", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также заявил, что , что стало возможным, в частности, благодаря привлечению и поддержке частных компаний.

Также читайте: ВСУ получили 18 САУ "Богдана", которые профинансировала Дания. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен

"Мы создали рынок дронов, и в следующем году это количество и способность будет еще больше... Также мы создаем рынок боеприпасов", - добавил глава правительства.

Среди прочего премьер рассказал, что правительство формирует механизм долгосрочных контрактов для производителей оружия; строит новую архитектуру военных закупок; расширяет локации для производства оружия, в частности продолжается работа по созданию подземных площадок.

Шмыгаль заявил, что среди приоритетов для производства: различные виды дронов, в том числе и наземные роботизированные системы; полноценная ракетная программа, в частности баллистического вооружения; расширение производства снарядов всех типов; артиллерийские системы и различные типы бронированной техники.

Смотрите: "Украинская бронетехника" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2" на выставке оборонной промышленности в Польше. ФОТО

Кроме того, по его словам, власти инвестируют в разработку средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Шмыгаль заявлял, что половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года до 1:3.