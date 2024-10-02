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Новости
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За 8 месяцев Украина вдвое нарастила производство оружия, - Шмыгаль

Український 120-мм боєприпас

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. За первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще вдвое от предыдущего года. Сегодня мы производим такое количество оружия, которое в 2022 году казалось бы невозможным", - сказал он.

Премьер отметил, что на производство оружия и военной техники в проекте государственного бюджета на 2025 год заложено на 65% больше средств, что составляет рост почти на 300 млрд грн.

Это означает, что в следующем году будет еще больше украинских дронов, ракет, боеприпасов, техники, артиллерии и всего остального, необходимого нам для обороны", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также заявил, что , что стало возможным, в частности, благодаря привлечению и поддержке частных компаний.

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"Мы создали рынок дронов, и в следующем году это количество и способность будет еще больше... Также мы создаем рынок боеприпасов", - добавил глава правительства.

Среди прочего премьер рассказал, что правительство формирует механизм долгосрочных контрактов для производителей оружия; строит новую архитектуру военных закупок; расширяет локации для производства оружия, в частности продолжается работа по созданию подземных площадок.

Шмыгаль заявил, что среди приоритетов для производства: различные виды дронов, в том числе и наземные роботизированные системы; полноценная ракетная программа, в частности баллистического вооружения; расширение производства снарядов всех типов; артиллерийские системы и различные типы бронированной техники.

Смотрите: "Украинская бронетехника" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2" на выставке оборонной промышленности в Польше. ФОТО

Кроме того, по его словам, власти инвестируют в разработку средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Шмыгаль заявлял, что половина боеприпасов в зоне боевых действий - украинские.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и РФ на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года до 1:3.

Автор: 

украинское оружие (167) ОПК (149) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+5
від зеленої плісняви сьогодні тільки гарні новини та мрії...випустимо наростимо....Розкажить краще чому Вугледар здали покидьки....
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02.10.2024 12:06
+4
Завжди звиздять про проценти, або кратність. А це скільки, і від чого відштовхуватись? Від повного нуля?
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02.10.2024 11:26
+3
Заявити багато що можна.
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02.10.2024 10:48
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Заявити багато що можна.
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02.10.2024 10:48 Ответить
Але озброїти вже набрані бригади нічим! Чергова брехня від зелених шоуменів!
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02.10.2024 10:49 Ответить
А вже існуючі бригади мають шалений некомплект о/с.
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02.10.2024 10:53 Ответить
Кулебовских лопат? А вообще не смешно! Будет ответ на это хвастовство - " Ок! у вас есть свое! Им и воюйте!"
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02.10.2024 10:50 Ответить
3+3=6.
6/3=2.
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02.10.2024 10:52 Ответить
Я не лох, але лапшу вам навішу 73%
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02.10.2024 10:53 Ответить
Оце наговорив Шмигаль - "наростили виробництво ще вдвічі від попереднього року"!

А чого ж тоді Військовий Вождь постійно верещить на Заході та вимагає додаткової зброї, бо нема чим воювати ?!

А оно он як виходить - своєї зброї вже багато . То може пора Шмигалю "Героя України" давати ?
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02.10.2024 10:54 Ответить
В рази можна міряти коли до того майже не виготовляли своєї зброї ,який цинізм.
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02.10.2024 10:56 Ответить
0, скільки ні помножуй,все одно буде 0. То ж математично ніяких нестиковок немає
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02.10.2024 11:03 Ответить
якби цим займалися з 2014р усі президенти, то на сьогодні можливими б було багато речей.
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02.10.2024 11:04 Ответить
До чого ці заявибневіглас.
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02.10.2024 11:06 Ответить
Завжди звиздять про проценти, або кратність. А це скільки, і від чого відштовхуватись? Від повного нуля?
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02.10.2024 11:26 Ответить
від зеленої плісняви сьогодні тільки гарні новини та мрії...випустимо наростимо....Розкажить краще чому Вугледар здали покидьки....
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02.10.2024 12:06 Ответить
Чергова брехня.
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02.10.2024 12:53 Ответить
було 25 снарядів,стало 50.Ото наростили
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02.10.2024 13:21 Ответить
 
 