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"Українська бронетехніка" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2" на выставке оборонной промышленности в Польше. ФОТО

Конструкторско-производственное предприятие "Українська бронетехніка" на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Кельце (Польша) представила новый бронеавтомобиль "Варта 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Української бронетехніки".

Особенности бронированной машины "Варта 2"

Как отмечается, боевая бронированная колесная машина "Варта 2" создана на базе шасси Base. Автомобиль имеет полную массу 14 тонн и может развивать скорость 110 километров в час.

"Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Січ" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", - рассказал генеральный директор ООО "Українська бронетехніка".

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Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2

Защита экипажа

Класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому STANAG 3, противоминная защита 3a/3b.

Автомобиль также оснащен противоминными сиденьями и современными системами безопасности, которые обеспечивают максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, которая защищает экипаж от перегрузок во время подрыва.

"Варта 2" оборудована современными системами светомаскировки и интегрированной системой фильтрации воздуха, которая обеспечивает защиту военных от химических и биологических угроз.

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Установленный программно-аппаратный комплекс "ICoMWare" обеспечивает ситуационную осведомленность и информационную поддержку командира подразделения через защищенную Mesh-сеть с использованием широкополосных радиостанций DTC.

Благодаря независимой подвеске и системе CTIS, "Варта 2" способна развивать высокую скорость и преодолевать препятствия.

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Топ комментарии
+6
Аби їх ще було у достатній кількості для ЗСУ.
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03.09.2024 12:13
+5
Та тихіше. Зелені виродки ще не нажерлися. Машину треба купувати за бюджетні кошти, а вони йдуть на дороги і стадіони, де розкрадаються ЗЕленою командою
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03.09.2024 12:24
+2
Виглядає потужно
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03.09.2024 12:08
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Виглядає потужно
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03.09.2024 12:08 Ответить
Аби їх ще було у достатній кількості для ЗСУ.
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03.09.2024 12:13 Ответить
прикордонникам передадуть, ухилянтів ловити.
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03.09.2024 12:21 Ответить
То треба запускати машинобудівни заводи, шо зараз стоять, та клепати цілодобово, але ж асфальт, та "кляті" партнери, шо не дають далекобійну зброю ж.
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03.09.2024 12:21 Ответить
Та тихіше. Зелені виродки ще не нажерлися. Машину треба купувати за бюджетні кошти, а вони йдуть на дороги і стадіони, де розкрадаються ЗЕленою командою
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03.09.2024 12:24 Ответить
40 000 000 гривень буде витрачено з державного бюджету в 2024 році на відбудову стадіону в м. Ірпінь.
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03.09.2024 15:45 Ответить
Inguar-3 значить не пішов... Лоббі - вєлікоє дєло.
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03.09.2024 12:22 Ответить
Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце (Польща) представила новий бронеавтомобіль "Варта 2".

І на цьому все закінчилось.
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03.09.2024 12:32 Ответить
Серійного виробництва не буде. В 2024 так само, як і в 2022 всі оборонні гроші закатуются в асфальт. Не якісний, халтурно покладений асфальт - це наше все.
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03.09.2024 12:45 Ответить
спам
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03.09.2024 15:24 Ответить
4-4 патрони на вітер .
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03.09.2024 14:34 Ответить
Ракети, ракети клепайте!
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03.09.2024 15:59 Ответить
 
 